Замглавы Мурманской области: Для развития Арктики необходимы изменения в Водном кодексе

Изменения, которые планируется внести в Водный кодекс РФ и касающиеся применения прямоточных систем технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций, необходимы для реализации проектов по развитию заполярных территорий России. Также это поможет избежать финансовой нагрузки на потребителей электроэнергии, заявил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора агентству РИА Новости.

Ранее Минэкономразвития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона о внесении изменений в статью 60 Водного кодекса. Предлагаемые изменения касаются применения прямоточных систем технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций. В настоящее время Водный кодекс РФ запрещает проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС. Вместе с тем, как указывают специалисты, данное ограничение противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС.

«Федеральное природоохранное законодательство Российской Федерации, в том числе Водный кодекс РФ, регулирующий отношения в области использования и охраны водных объектов, выстроено на понятной логике — сочетании комплекса государственных, человеческих и общественных интересов. И любые нормы и правила, в том числе федерального уровня, в первую очередь должны базироваться на соблюдении этих интересов, либо подвергаться изменениям, в ситуациях, когда они перестают отвечать требованиям рационального использования или запросам общества», — сказал Никора.

По его словам, проблема существующего запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения сегодня касается в первую очередь Кольской АЭС, расположенной за Полярным кругом.

«Более 40 лет станция работает надежно и безопасно, без каких-либо инцидентов, которые могли бы представлять даже минимальную опасность для населения и природы, и обеспечивая свыше 60% производимой в регионе электроэнергии (10 миллиардов киловатт-часов в год). Сегодня энергоблоки атомной станции соответствуют самым высоким стандартам безопасности, принятым во всем мире. На государственном уровне одобрено продление сроков их эксплуатации до 2025 года. Атомная станция включена в утвержденную Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», — напомнил Никора.

«Но на сегодняшний день сложилась ситуация, когда, с одной стороны, государство продлевает жизнь АЭС, а, с другой стороны, существующий запрет на прямоточные системы фактически ставит под угрозу дальнейшее социально-экономического развитие Заполярья, поскольку сводит на нет возможность реализации на его территории крупных промышленных проектов, подразумевающих рост энергопотребления», — добавил замгубернатора.

В первую очередь это касается проектов развития Арктики, и, в частности, стратегически важного проекта Мурманского транспортного узла, а также проектов создаваемой Кольской опорной зоны, отметил Никора.

«Кроме того, запрет на использование прямоточных систем по сути закрывает окно возможностей для развития региона и за счет дешевой атомной энергии, вырабатываемой Кольской АЭС. Если сейчас ее стоимость соответствует европейскому уровню, (а это крайне важный фактор для привлечения инвестиций в Мурманскую область), то к 2025 году ставка платы за воду вырастет в 4,65 раза по сравнению с выплатами за 2014 год», — указал он.

«Возрастет и нагрузка на потребителя: с существующих порядка 3% от себестоимости она может вырасти к 2025 году до более чем 10%. А если учитывать, что потребление воды на атомных станциях, имеющих прямоточную систему (их сейчас 20%), значительно выше, то получится, что 90% от общего количества затрат на воду ляжет именно на них», — добавил Никора.

Но главное, что эта дополнительная финансовая нагрузка и на потребителя, и на атомную станцию «будет абсолютно не оправдана, и создана там, где в этом нет никакой необходимости», сказал собеседник агентства. «Дело в том, что технология оборотного водоснабжения, которая может быть применима для других регионов, абсолютно не годится для Севера с его суровыми условиями. Строить там градирни нельзя — это просто неразумно и нецелесообразно ни с экономической, ни с технической точки зрения», — пояснил Никора.

При этом дополнительные инвестиционные расходы на создание оборотной системы водоснабжения на Кольской АЭС взамен прямоточной могут, по предварительным расчетам, превысить 12 миллиардов рублей, а годовая плата станции за пользование «прямоточкой» только в этом году превысит 300 миллионов рублей с дальнейшим ежегодным увеличением на 15%, сообщил Никора.

«При этом ни одного рубля из этих денег не предусмотрено направлять на снятие экологической опасности — потому что ее нет как таковой. Таким образом, рентабельность градообразующего предприятия — атомной станции — уйдет к 2025 году в минус. А город будет лишен тех денег, которые могли бы идти на его развитие», — сказал он.

«С нашей точки зрения единственный и очень простой выход из этой ситуации — это сделать для ТЭС и АЭС корректирующий коэффициент платы ставок. Наше предложение об этом содержится в проектах, инициированных Минэнерго», — отметил Никора. Свою позицию с поддержкой этой инициативы правительство Мурманской области направило в адрес Минэнерго в конце июля нынешнего года, добавил он.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.