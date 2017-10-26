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26 октября 2017, 10:00
медицина неандертальцы физическая антропология
Максим Руссо

Шанидар-1: еще и глухой

Реконструкция неандертальца из Национального музея естественной истории в Вашингтоне (США)
Реконструкция неандертальца из Национального музея естественной истории в Вашингтоне (США)
Adam Foster/Flickr.com

К многочисленным несчастьям неандертальца, известного ученым под именем Шанидар-1, добавилось еще одно. Согласно данным недавнего исследования, он был глухим.

Останки неандертальцев в пещере Шанидар, что на севере Ирака, были обнаружены в 1957 году экспедицией Колумбийского университета под руководством Ральфа Солецки (Ralph Solecki). Археологи в 1957 – 1961 годах нашли костные останки девяти человек, семерых взрослых и двух детей, живших от 35 000 до 65 000 лет назад. А в 2006 году сотрудница Смитсоновского института Мелинда Зедер, разбирая кости животных, собранных в той же пещере, наткнулась на пропущенные предыдущими исследователями кости ноги неандертальца – его назвали Шанидар-10.

Шанидар-1 стал самым знаменитым из обитателей пещеры. Начнем с того, что этому неандертальцу было от 40 до 50 лет, что по неандертальским меркам необычно много. Иногда пишут, что такой возраст можно сопоставить с 80-летием для современного человека. Но это не единственная его необычная черта.

Кости показали, что в какие-то моменты жизни Шанидар-1 перенес серьезные травмы. Он получил сильный удар по левой половине лица, в результате чего кости черепа были сломаны, включая левую глазницу. Наиболее вероятно, что он при этом или полностью потерял левый глаз, или частично утратил его зрение. Его правая рука была сломана в нескольких местах, а ниже локтя и вовсе отсутствовала. Вероятно, причиной ампутации руки была атрофия, вызванная переломом. Наконец, патологии костей ног (переломы костей стопы и признаки артрита) указывают, что Шанидар-1 сильно хромал.

Но все эти переломы были получены не в момент смерти старого неандертальца. Кости зажили, а значит он в течение какого-то довольно продолжительного времени жил с последствиями этих тяжелых травм. Этот факт и привлекал наибольшее внимание ученых. Шанидар-1 не мог самостоятельно охотиться и уж точно не был в силах отнять пищу у сородичей. То, что он выжил, заставляло думать, что уже около 45 тысяч лет назад неандертальцы заботились о слабых членах своей семьи.

После окончания экспедиции Ральфа Солецки один скелет неандертальца (Шанидар-3) был передан Смитсоновскому институту, а остальные, в том числе Шанидар-1, хранились в Национальном музее Ирака в Багдаде. Во время войны 2003 года музей был разграблен, и теперь неизвестно, где находятся кости из пещеры Шанидар. В распоряжении ученых остались только сделанные ранее фотографии и слепки.

Фотографиями воспользовались авторы нынешнего исследования Эрик Тринкаус (Erik Trinkaus) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Себастьян Вилотт (Sébastien Villotte) из Университета Бордо. Они изучили слуховые каналы в черепе Шанидара-1. При этом обнаружилось, что как в левом, так и в правом слуховом канале у него имелись значительные экзостозы – патологические разрастания костной ткани. Судя по всему, они начали появляться у него с детства и со временем только увеличивались, всё больше и больше затрудняя проведение звуковых волн. Современный врач, увидев у пациента такую картину, поставил бы ему диагноз кондуктивная тугоухость.

В правом ухе Шанидара-1 экзостозы достигли наибольшего размера. Авторы исследования предполагают, что он вовсе утратить способность слышать этим ухом. Экзостозы левого уха были немного меньше, но и в нем слух был значительно снижен. Шанидар-1 с трудом мог вычленять звуки из фоновых шумов и определять нахождение источника звука в пространстве. Экзостозы слуховых каналов были отмечены и у некоторых других неандертальцев. Чаще они были развиты незначительно, но у отдельных индивидуумов (Ла-Шапель-о-Сен 1, Крапина 39.1, Спи 1, Табун 1) достигали сравнительно большой величины, которая уже могла влиять на остроту слуха. Наконец, у раннего гоминина, останки которого были найдены в горах Атапуэрка на севере Испании, (Atapuerca-SH Cr.4) экзостозы были столь значительными, что, как и у Шанидара-1, могли стать причиной глухоты.

Новое наблюдение еще больше усилило аргументы в пользу того, что неандертальцам из пещеры Шанидар была свойственна социальная поддержка, помогавшая выжить таким людям, как Шанидар-1.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.

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