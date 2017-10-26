Российские ядерщики в четыре раза увеличили срок хранения рыбных пресервов

Облучение селедки и других рыбных пресервов пучком электронов из ускорителя частиц продлевает сроки их хранения примерно в четыре раза, пишут российские физики-ядерщики в статье, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале «Радиация и риск».

«Что касается безопасности – то образующиеся продукты радиолиза принципиально не отличаются от продуктов термической обработки консервов. Если мы не боимся нагрева пищи, то почему мы должны опасаться радиационного метода? Важно и то, что энергия электронов в нашем ускорителе менее 10 МэВ, что исключает возникновение в продукте каких-либо радиоактивных изотопов», — заявил Александр Брязгин, руководитель Радиационного центра ИЯФ СО РАН и НГУ.

Микробы, содержащиеся в воде, почве, и в теле человека и животных, являются главным ограничителем в сроках хранения пищи – при подготовке различных готовых блюд от них избавиться почти невозможно, из-за чего портятся даже те продукты, которые хранятся в холоде и были полностью изолированы от внешней среды. Особенно сильно они влияют на сроки хранения пресервов – «холодных» рыбных блюд, которые не подвергались термической обработке при готовке и поэтому живущие крайне недолгое время.

Ученые из Обнинска, Института ядерной физики СО РАН и Новосибирского государственного университета обнаружили, что обработка мяса рыбы пучком электронов или гамма-излучением может в разы продлить ему «жизнь» - элементарные частицы будут уничтожать микробов внутри и на поверхности пресервов. Чем выше интенсивность пучка, тем больше будет гибнуть микробов и тем дольше будет храниться кулинарное изделие.

Как показали опыты на ускорителе электронов в Институте ядерной физики СО РАН в Новосибирске, облучение пресервов из сельди и другой рыбы пучком электронов с энергией в 5 МэВ не привело к появлению неприятного вкуса, канцерогенов и других нежелательных молекул. При этом сроки хранения блюда повысились более чем в 4 раза – с 10 суток до 45 суток.

Единственным ограничением для применения этого процесса является толщина мяса – пучок электронов с энергией в 5 МэВ может «пробить» лишь слой мяса около 2,5 сантиметра в толщину, чего в принципе достаточно для обработки и рыбных, и мясных консервов.

Эту методику можно применять не только для обработки уже открытой рыбы, но и для дезинфицирования уже запакованных продуктов, в том числе и фарша и других мясных продуктов, отметил Владимир Кобялко, ведущий сотрудник ВНИИ радиологии и агроэкологии в Обнинске.

Технология, как предполагают ученые, может найти применение как в гражданской промышленности, так и при подготовке пайков для военнослужащих, а также пищи для космонавтов.