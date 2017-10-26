Не пешеходы и не водители

МВД, «Открытое правительство» и некие «экспертные организации» прорабатывают проект поправок в ПДД, чтобы охватить «персональные электротранспортные средства» – гироскутеры, моноколеса, сигвеи и т.д.

Эксперты разделились на две группы: одни предлагают ограничить движение «персонального электротранспорта» парками и другими специальными зонами, вторые считают оптимальным вариантом приравнять его к велосипедам – и, не изобретая велосипед, распространить уже действующие правила.

Представитель первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова, давшего соответствующее поручение, пояснил «Коммерсанту»: никаких запретов не планируется, но правила необходимы.

Публичное обсуждение Плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах. 3 октября 2017 Александр Авилов / АГН "Москва"

Между тем, если просмотреть сайты региональных ГИБДД, окажется, что автоинспекторов не смущает отсутствие законодательно установленных правил участия сигвеев и гироскутеров в дорожном движении – они нашли решение сами.

Они поясняют: поскольку пользователей этих видов транспортных средств нет в ПДД как отдельной категории, значит, с точки зрения правил это пешеходы.

«Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства», – говорится в актуальной редакции ПДД.

Гироскутер на тротуаре Фото Москвы / Moscow-Live

Сигвеи, гироскутеры и моноколеса – это как раз упомянутые в тексте правил «иные аналогичные средства», считают гаишники. Но при этом рекомендации и запреты, сформулированные ими, свидетельствуют об ином отношении к «гироскутеристам» и иже с ними.

Тульская автоинспекция, например, напоминает владельцам индивидуального электротранспорта о категорическом запрете на его использование в состоянии алкогольного опьянения и после приема препаратов, замедляющих реакцию. «Категорически запрещается при движении на гироскутерах, сигвеях, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках», – говорится в сообщении пресс-службы областной ГИБДД.

«Водитель гироскутера и электросамоката – пешеход со всеми вытекающими», – не оставляют сомнений петербургские гаишники. Речь, например, о том, чтобы спешиваться для пересечения «зебры». В ГИБДД Северной столицы признают, что по скорости движения сигвеи и гироскутеры ближе к велосипедам, но действующие ПДД не позволяют их уравнивать. «Это не делает их пользователей водителями», – предупреждают автоинспекторы, напоминая, что на индивидуальном электротранспорте нельзя выезжать на трассы, предназначенные для автомобилей.

Фото: pixabay

Ульяновские гаишники ограничиваются предупреждением о том, что гироскутеры и сигвеи могут «самовозгораться в движении» (и не только – недавно в России был зарегистрирован случай пожара в квартире, начавшегося из-за неправильной зарядки аккумулятора сигвея), а падение с них способно повлечь серьезную травму. Они также напоминают, что в ряде стран использование индивидуального электротранспорта запрещено не только на автотрассах, но и на тротуарах.

Похоже, к такому решению близка Эстония, где с тревожной регулярностью происходят ДТП с участием сигвеев – довольно популярной среди местных жителей «игрушки», которую они охотно покупают своим детям. Именно несовершеннолетние и становятся участниками аварий, неожиданно выруливая на проезжую часть прямо под носом у водителей. При этом гироскутеристы в большинстве случаев не носят шлемы и другие элементы защитной экипировки.

Напомним, кстати, что «папа» сигвея Джимми Хесельден, сделавший миллионное состояние на производстве этих и других подобных «игрушек», погиб из-за одного из своих детищ, свалившись в реку на прогулке.