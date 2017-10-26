Топ новостей 26 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СКР задержал бывшую чиновницу Минкульта и главу РАМТ по делу «Седьмой студии», запись заседания президиума ВАК подтвердила признание Мединским ошибок в диссертации, ФСБ задержала командира воинской части в Чечне после расстрела его подчиненным сослуживцев.

Следственный комитет РФ подтвердил задержание директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа». Ее вина подтверждена показаниям свидетелей и финансовым документами, вскоре Апфельбаум будет предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупном размере, заявляет СКР.

В Москве очень насыщенная театральная жизнь... pic.twitter.com/qAWXMc2Ba0 — Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 26 октября 2017 г.

В.Мединский перед журналистами / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), состоявшемся 20 октября, допустил наличие ошибок в своей диссертации. Глава Минкульта признался, что в начале дискуссии у него был соблазн отказаться от ученой степени, так как вся история заведомо репутационно проигрышная, однако он решил подавить «эмоциональный порыв», так как он не частное лицо. Мединский также признал, что статья о героях-панфиловцах в газете «Красная звезда» «сильно видоизменила факт».

Командира войсковой части № 6791 Северокавказского военного округа Романа Курдюкова 25 октября задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ России. Источник заявил, что примерно за три недели до трагедии в воинской части «был бунт против беспредела», поскольку «Курдюков устроил невыносимые условия службы».

Напавший на журналистку «Эха Москвы» Борис Гриц в зале Пресненского суда / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Следственный комитет России рассматривает единственную версию нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр – связанную с проблемами преступника с психикой.

Представители мессенджера Telegram обжаловали решение о штрафе за отказ сотрудничать с ФСБ, сообщает руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, чьи адвокаты представляют интересы Telegram. Как уточнил Чиков, в жалобе защита приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда.

Н.Поклонская, депутат Госдумы / duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Наталья Поклонская, известная непримиримой позицией по поводу фильма Алексея Учителя «Матильда», ждет ответа от Генеральной прокуратуры и лично ее главы Юрия Чайки: «Были ответы публичные и частично по предыдущему видео, что оснований нет, экстремизма нет. По остальным доводам ничего. Внятного, конечно же, жду».

Тот случай, когда рекламная кампания Поклонской оказалась увлекательнее самого фильма. Лучше на «Бегущего по лезвию»https://t.co/4Tx2flL9sD pic.twitter.com/OiulrvduPe — Ходорковский.ру (@khodorkovsky) 26 октября 2017 г.

В ходе опроса «Левада-центра», предложившего респондентам назвать политика, которому они доверяют или не доверяют больше всех, отрицательный рейтинг возглавила Ксения Собчак. Опрос проводился 24-25 октября, уже после объявления телеведущей о ее решении участвовать в выборах президента РФ. О своем недоверии новому кандидату сообщили 16% участников опроса из 1600 опрошенных.

Вот для чего нужна была Собчак - для реабилитации Медведева!!! https://t.co/izfLMJkYYz — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 26 октября 2017 г.

Громкие заявления Собчак и тихие радости Путина - мнение @Sergey_Elkin о выступлениях нового кандидата в президенты https://t.co/6uXv7pSVUC pic.twitter.com/N5WdIqWpOg — DW (на русском) (@dw_russian) 26 октября 2017 г.

Так. Понятно. Решили брать электорат рязановскими персонажами pic.twitter.com/YqalFkKzuJ — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 26 октября 2017 г.

Знак запрещающий езду на сигвее / pixabay.com

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов поручил МВД проработать проект изменений в правила дорожного движения, чтобы «узаконить» в качестве транспортных средств личный электротранспорт – моноколеса, гироскутеры, сигвеи и другие подобные средства передвижения.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд станет одним из соинвесторов проекта строительства «города будущего» NEOM в Саудовской Аравии. Общий объем инвестиций оценивается в 500 млрд долларов, РФПИ намерен вложить несколько миллиардов долларов.

Можно было, конечно, инвестировать в российские города будущего, но в итоге же получится Сызрань. Поэтому всё логично. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 26 октября 2017 г.

К.Собчак после пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Пресс-секретарь телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты России, прокомментировала сообщения ряда СМИ о готовности Собчак сменить фамилию. Представитель Собчак Ксения Чудинова заявила, что это «удивительный и, признаюсь честно, остроумный слух». Пресс-секретарь ведущей отметила: «Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка».