Топ новостей 26 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СКР задержал бывшую чиновницу Минкульта и главу РАМТ по делу «Седьмой студии», запись заседания президиума ВАК подтвердила признание Мединским ошибок в диссертации, ФСБ задержала командира воинской части в Чечне после расстрела его подчиненным сослуживцев.
СК подтвердил задержание директора РАМТ по делу «Седьмой студии»
Следственный комитет РФ подтвердил задержание директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа». Ее вина подтверждена показаниям свидетелей и финансовым документами, вскоре Апфельбаум будет предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупном размере, заявляет СКР.
В Москве очень насыщенная театральная жизнь... pic.twitter.com/qAWXMc2Ba0— Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 26 октября 2017 г.
Мединский признал ошибки в своей диссертации
Министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), состоявшемся 20 октября, допустил наличие ошибок в своей диссертации. Глава Минкульта признался, что в начале дискуссии у него был соблазн отказаться от ученой степени, так как вся история заведомо репутационно проигрышная, однако он решил подавить «эмоциональный порыв», так как он не частное лицо. Мединский также признал, что статья о героях-панфиловцах в газете «Красная звезда» «сильно видоизменила факт».
ФСБ задержала командира расстрелявшего сослуживцев росгвардейца
Командира войсковой части № 6791 Северокавказского военного округа Романа Курдюкова 25 октября задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ России. Источник заявил, что примерно за три недели до трагедии в воинской части «был бунт против беспредела», поскольку «Курдюков устроил невыносимые условия службы».
СКР отказался от версии организованного нападения на Фельгенгауэр
Следственный комитет России рассматривает единственную версию нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр – связанную с проблемами преступника с психикой.
Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ
Представители мессенджера Telegram обжаловали решение о штрафе за отказ сотрудничать с ФСБ, сообщает руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, чьи адвокаты представляют интересы Telegram. Как уточнил Чиков, в жалобе защита приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда.
Выход «Матильды» в широкий прокат не убедил Поклонскую прекратить борьбу
Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Наталья Поклонская, известная непримиримой позицией по поводу фильма Алексея Учителя «Матильда», ждет ответа от Генеральной прокуратуры и лично ее главы Юрия Чайки: «Были ответы публичные и частично по предыдущему видео, что оснований нет, экстремизма нет. По остальным доводам ничего. Внятного, конечно же, жду».
Тот случай, когда рекламная кампания Поклонской оказалась увлекательнее самого фильма. Лучше на «Бегущего по лезвию»https://t.co/4Tx2flL9sD pic.twitter.com/OiulrvduPe— Ходорковский.ру (@khodorkovsky) 26 октября 2017 г.
Собчак возглавила рейтинг недоверия «Левада-центра»
В ходе опроса «Левада-центра», предложившего респондентам назвать политика, которому они доверяют или не доверяют больше всех, отрицательный рейтинг возглавила Ксения Собчак. Опрос проводился 24-25 октября, уже после объявления телеведущей о ее решении участвовать в выборах президента РФ. О своем недоверии новому кандидату сообщили 16% участников опроса из 1600 опрошенных.
Вот для чего нужна была Собчак - для реабилитации Медведева!!! https://t.co/izfLMJkYYz— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 26 октября 2017 г.
Громкие заявления Собчак и тихие радости Путина - мнение @Sergey_Elkin о выступлениях нового кандидата в президенты https://t.co/6uXv7pSVUC pic.twitter.com/N5WdIqWpOg— DW (на русском) (@dw_russian) 26 октября 2017 г.
Так. Понятно. Решили брать электорат рязановскими персонажами pic.twitter.com/YqalFkKzuJ— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 26 октября 2017 г.
Сигвеи и гироскутеры решили внести в ПДД
Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов поручил МВД проработать проект изменений в правила дорожного движения, чтобы «узаконить» в качестве транспортных средств личный электротранспорт – моноколеса, гироскутеры, сигвеи и другие подобные средства передвижения.
Россия станет соинвестором строительства «город будущего» в Саудовской Аравии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд станет одним из соинвесторов проекта строительства «города будущего» NEOM в Саудовской Аравии. Общий объем инвестиций оценивается в 500 млрд долларов, РФПИ намерен вложить несколько миллиардов долларов.
Можно было, конечно, инвестировать в российские города будущего, но в итоге же получится Сызрань. Поэтому всё логично.— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 26 октября 2017 г.
Пресс-секретарь опровергла слухи о намерении Собчак сменить фамилию
Пресс-секретарь телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты России, прокомментировала сообщения ряда СМИ о готовности Собчак сменить фамилию. Представитель Собчак Ксения Чудинова заявила, что это «удивительный и, признаюсь честно, остроумный слух». Пресс-секретарь ведущей отметила: «Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка».