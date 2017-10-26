Через Москву проложат несколько сквозных маршрутов, соединяющих линии пригородных поездов, приходящих на разные вокзалы. В результате пассажиры смогут доехать из одного конца Москвы в другой менее чем за полчаса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

О проекте превращения радиальных линий движения пригородных поездов в диаметральные, проходящие через саму столицу, Собянин рассказал, выступая на заседании в Московской городской думе 25 октября 2017 года. По его словам, проект обсуждается московскими властями совместно РЖД и Минтрансом.

«Мы обсуждаем новый проект – создание диаметров пригородного движения. Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно. А так он будет проходить через центр города, пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут», – приводит высказывание мэра информационное агентство РБК.

Провоз велосипеда в электричке / mskagency.ru

По сообщению РБК, корреспондент которого присутствовал на заседании, мэр говорил, что «диаметры» пройдут через центр города, причем на этом пути будет очень мало остановок. Тем не менее, по его оценке, уже три-четыре «диаметра», если их удастся проложить, фактически произведут революцию в транспортной ситуации города. Для прокладки маршрутов предполагается использовать уже существующие железнодорожные пути – возможно, где-то частично реконструированные.

Прокомментировать информацию для «Полит.ру» согласился Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. По его словам, проекты такого рода в мире известны: нечто подобное было реализовано, в частности, в Париже. Что же касается Москвы, то проект прокладывания маршрутов для пригородных поездов через город был включен в Генеральный план развития города еще в советские времена – в так называемую эпоху застоя.

Михаил Блинкин

«Эта замечательная идея прокладки диаметров через город заложена еще в Генплане Москвы еще 1971 года. В принципе, эта концепция – когда радиусы поездов пригородного сообщения объединялись в диаметры, реализована много где в мире. Например, ее воплотили в Париже.

Да, это дорого и технически очень сложно, но если правительство города готово заниматься проектом, я обеими руками за. В случае реализации проекта мы частично снимаем нагрузку с метрополитена и заметно облегчаем жизнь тем, кому нужно с одной линии пригородного железнодорожного сообщения попасть на другую», – сказал Михаил Блинкин.

Говоря о количестве остановок, которые могут появиться на пути пригородных поездов при следовании их через город, он отметил, что в большом их числе и нет необходимости, так как те, кому нужно не проехать город насквозь, а переместиться на него остановок, будут ездить на метро. В городских же поездах поедут те, кому нужно пересечь столицу.

«Люди сплошь и рядом едут через город с очень частыми остановками на метро, чтобы попасть на другую линию пригородных поездов. И этот поток не так уж мал, он заметно повышает плотность движения в городе. В случае же реализации проекта эти люди нормально проедут в городской электричке.

Вообще проект этот очень заманчив. О нем давно известно, но это в самом деле технически сложно и дорого. И все же сейчас город на это решился, чему я очень рад.

Конечно, для реализации будут использоваться уже имеющиеся железнодорожные пути – этот момент был понятен изначально. Имеющаяся железнодорожная инфраструктура пойдет в дело. Вообще ее в Москве очень много. Конечно, понадобится что-то отремонтировать, где-то сделать дополнительные связки – но это будет именно использование уже имеющихся путей. А как вы себе это иначе представляете? Не поведут же пути через какой-нибудь Проспект Сахарова или через Мясницкую!

Надо пользовать ту инфраструктуру, которую есть. И, кстати, вот что в связи с этим я хочу сказать: хотя и пишут, будто электрички пройдут через центр города, это не так. Они пройдут там, где есть инфраструктура: где-то в районе Трех вокзалов, в других подобных местах. То есть они пройдут через тело города – это да. Но не через центр. Поди попробуй построй в центре города новые дороги! Нет, просто через тело столицы, и это тоже будет очень сложной работой. Но если уж город нашел на это деньги, это очень хорошо», – уточнил Михаил Блинкин.

Он согласился с утверждением, что всего несколько – три-четыре – такие диаметра, будучи проложены через город, существенно изменят транспортную ситуацию в Москве.

Рейд по выявлению безбилетников на электричках / mskagency.ru

«Это чистая правда. Надо понимать простую вещь: чем более разнообразна и более богата топология транспортной сети, тем меньше пассажиров собираются на каждом звене этой сети, в каждом ее пересадочном узле. Как только мы усложняем сеть, у нас сразу возникает возможность перераспределения трафика. Грубо говоря, как только появляется альтернатива пути, люди начинают меньше толкаться. То есть пассажиры перераспределяются, а это очень существенный момент.

Что касается вопроса об остановках городских электричек внутри города, то сказать, сколько именно их будет, пока нельзя, это вопрос уже к конкретному проекту. Конечно, какие-то остановки обязательно будут – беспересадочный проезд не очень практичен, чем больше пассажирообмен, тем больше возможностей добраться. Другое дело, что частых остановок, как я и говорил, не будет – их просто не смогут сделать. Но в любом случае, мне этот проект очень нравится», – заключил Михаил Блинкин.