В США начался очередной этап скандала, связанного со спекуляциями о российском вмешательстве в американские выборы и о предполагаемых связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией. Во вторник вашингтонский суд получил письмо о том, что создание досье, содержавшего утверждения о связях, финансировалось, среди прочего, Национальным комитетом Демократической партии (DNC) США и кампанией оппонентки Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Досье, пишет Wall Street Journal, содержало неподтвержденные заявления о связях между Трампом и Россией. Фирма Fusion GPS, основанная в 2011 г. бывшими сотрудниками Wall Street Journal, была нанята на средства кампании Клинтон и DNC в апреле 2016 г. через посредничество другой фирмы Perkins Coie. Но на самом деле изыскания о связях Трампа фирма Fusion GPS начала еще до того, и в финансировании принимал участие как минимум один республиканец (его имя не называется).

Плакат, посвященный избранию Дональда Трампа президентом США Mike Maguire

Письмо, содержащее сведения о финансировании этого расследования, поступило в федеральный суд в Вашингтоне во вторник. Его направила, собственно, Fusion GPS, после того как к ней начали поступать от конгресса требования предъявить информацию о своих банковских транзакциях. Требования исходили от конгрессменов, расследующих собственно историю появления досье.

WSJ оговаривает, что политические партии в ходе кампаний часто нанимают фирмы, чтобы они искали очерняющую информацию о политических оппонентах. Обычно это не афишируется, потому что фирмы соблюдают конфиденциальность. Сейчас фирму освободили от обязательств по конфиденциальности, мотивируя это особыми обстоятельствами. По итогам раскрытия информации наиболее впечатляющим фактом стала степень участия кампании Клинтон в этой истории.

Акция против выдвижения Хиллари Клинтон в президенты Paulann Egelhoff

Республиканцы, пишет Politico, на этой недели сделали мощный ход против тех, кто продвигает расследование вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 г. Ход был комплексным. В пределах одних суток республиканцы из конгресса объявили о двух расследованиях по поводу старых скандалов, окружавших Клинтон во время предвыборной гонки. И примерно одновременно с этим появились новости о том, что кампания Клинтон помогала финансировать антитрамповское досье. Всё это ведет к обострению напряженности в американском конгресса.

Если раньше республиканцы были вынуждены систематически отрицать злодеяния, которые приписывали им демократы, то теперь они перешли в контрнаступление. Параллельно с этим многие из них подчеркнуто выражают поддержку своему президенту, пострадавшему от козней политических противников. Важное потенциальное следствие этого — подрыв работы двухпартийных комитетов в конгрессе, которые собственно расследуют, насколько справедливы обвинения России во вмешательстве в выборы. Этому подрыву будет способствовать общий рост межпартийной напряженности. Немаловажен и тот момент, что поводом к нынешнему расследованию вмешательства в значительной мере послужило именно это досье, которое теперь оказалось сомнительным.

Демократы, оказавшиеся теперь в невыгодном положении, призывают не обращать внимания на развернувшийся скандал вокруг того, кто кому платил. Это, утверждают они, такой хитрый ход, чтобы убрать из фокуса внимания по-настоящему важное — собственно, вопрос о том, а не было ли у Трампа и в самом деле связей с Россией. Они также подчеркивают, что даже если это досье и сыграло какую-то роль в расследовании, то оно было далеко не единственным основанием. А поднятый вокруг досье шум — это попытка дискредитировать все начинание. С ними солидарны и некоторые республиканцы из числа особенно яростных оппонентов Трампа. Среди них сенатор Джон Маккейн, который подчеркнул, что независимо от причастности Клинтон к досье, нужно, чтобы ФБР проверило обвинения, выдвигаемые против Трампа.