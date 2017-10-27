Правительство совместно с Банком России подготовит план мероприятий по поэтапному замещению долевого строительства проектным финансированием. Соответствующее поручение дал кабмину и ЦБ президент России Владимир Путин.

О поручении президента стало известно со слов министра строительства и ЖКХ Михаила Меня: 25 октября он рассказал журналистам, что глава государства распорядился проработать возможность перехода через банковское сопровождение от долевого строительства к проектному финансированию. Никаких конкретных сроков реализации поручения или самой идеи перехода министр не назвал.

Между тем переход такого рода фактически это означает, что после его завершения продаваться на рынке будут квартиры только в уже построенных зданиях. Таким образом ситуация с обманутыми дольщиками станет невозможной. Однако опрошенные интернет-изданием «Газета.Ру» эксперты высказывают опасения относительно риска монополизации и роста цен на жилье.

Побеседовать с «Полит.ру» об идее такого перехода и связанных с ее реализацией сложностях согласилась Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города».

«Прежде всего, сама мысль о том, что в конечном итоге надо переходить к нормальным формам банковского финансирования строительства, очень правильная. Потому что использование прямых инвестиций граждан характерно для начальной стадии формирования рыночных отношений. В странах, где развита система банковского жилищного финансирования, она практически не применяется – разве только при строительстве элитного жилья.

Элитное жилье / pixabay.com

То есть когда на рынке становится трудно найти покупателей на очень дорогую недвижимость, застройщик начинает с самого начала искать их и заключает с ними договоры. Это как очень дорогие машины – «Роллс-ройсы», например, которые делаются под заказ. А в общем случае, когда идет массовое жилищное строительство, застройщики в основном только на какую-то часть (процентов на 50, предположим) заключают предварительные договоры. По ним регулируется размер задатка – обычно это 10-15%. Застройщики берут его, чтобы гарантировать себе спрос хотя бы на 50% квартир. Затем они привлекают банковское проектное финансирование - кредитные линии на строительство и строят дом. А потом уже, после завершения строительства покупатели платят оставшиеся 85-90% стоимости своих квартир, и остальные квартиры распродаются на рынке.

Такая практика является гораздо более распространенной в мире. А так, как у нас, дело редко где обстоит – в основном лишь в странах, где еще только формируются рыночные условия.

Так что понятно, что мы должны постепенно переходить к нормальной системе банковского кредитования. Другой вопрос – готовы ли мы к этому именно сейчас? Мне кажется, что не очень, что должен быть еще какой-то переходный период. Но то, что Президент сказал об этом, хорошо: по крайней мере, все будут понимать, что переходный период будет и куда именно мы идем, и постепенно адаптируются к этой ситуации.

Сейчас к таким переменам пока не совсем готовы все стороны, участвующие в строительстве. Застройщики не готовы, потому что для них это будет более дорогое финансирование (и, кроме того, им тогда надо приводить в порядок свою внутреннюю финансовую систему, чтобы она стала понятна и прозрачна банкам). Банки не очень готовы, потому что они пока не очень хорошо понимают риски такого кредитования, а также у них пока недостаточно компентенций и специалистов, которые могут контролировать процесс строительства, читать проектную документацию и так далее. А потенциальные покупатели жилья не готовы, поскольку боятся, что оно окажется дороже для них.

Поэтому, на мой взгляд, и нужны какие-то переходные этапы. Ну, вот сейчас, например, предусмотрен вариант эскроу-счетов (счета, открывающиеся для временного хранения денежных средств до момента осуществления выплаты с заранее известным целевым назначением – прим.ред.), когда дольщики размещают средства на блокированных счетах в банках, а банк уже предоставляет средства кредитования застройщику. Мне кажется, что это хороший промежуточный вариант, отталкиваясь от которого потом можно будет двигаться дальше – совсем ограничить задаток по договору купли-продажи жилья (на уровне 10-15% от полной стоимости, например), с тем, чтобы остальное выплачивалось покупателем жилья, только когда дом уже построен.

В этой области есть еще много нюансов. Я бы для того, чтобы стимулировать этот переходный период, предложила увеличить размер страхования для эскроу-счетов с 1,4 млн рублей до полного размера. Ведь банковский риск тоже не нулевой – у нас банки лишаются лицензии и т.д. Поэтому чтобы совсем защитить людей, я бы размер страхования по эскроу-счетам увеличила и постепенно вводила бы какие-то требования относительно того, сколько будущие владельцы жилья могут платить вперед. Допустим, сейчас – 100%, через некоторое время – 50%, потом – 10%.

Словом, всем нужно время, чтобы приспособиться к другому порядку, чтобы и банки, и застройщики улучшили свои процедуры, подняли качество. И, кроме того, как это ни странно, но банковская система и финансовые затраты застройщика будут зависеть от технологий строительства. Потому что, если сейчас банки предоставляют кредит на год (или сколько там времени строительство идет), то это означает, что застройщику надо будет платить годовую ставку по кредиту. А если застройщики научатся строить за 2-3 месяца, как это делают во многих других странах, то у них и процент за строительный период будет небольшим. То есть и строительные технологии смогут внести свою лепту в развитие ситуации.

Рабочий на стройке / pixabay.com

Повторю: цель мне кажется правильной, она и сформулирована правильно, а теперь нам надо просто понять, как мы будем к этому идти.

Можно ли при этом ожидать роста цен на жилье? Это еще один из аспектов. Ситуация, когда цена формируется на конкурентном рынке, связана со спросом и предложением, а не с затратами застройщиков. Мы все боимся повышения цены из-за того, что рынок застройщиков у нас слабоконкурентный. Они могут диктовать свои цены. Так что необходимо развитие конкуренции на этом рынке, чтобы цена действительно складывалась, как соотношение спроса и предложения. Пусть застройщики немного снизят свою прибыль.

К сожалению, сейчас, если резко перейти к проектному финансированию, застройщики действительно смогут переложить дополнительные затраты в цену жилья. Так что поставлена сложная институциональная задача, которая потребует очень многих мер, причем не только непосредственно связанных с финансированием – а и новых технологий, развития конкуренции, повышения качества жилищного строительства, и так далее. Здесь очень много аспектов», – заключила Надежда Косарева.