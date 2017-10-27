Заголовки утра. 27 октября

«Коммерсант» в статье «Полис на всякий вирус» утверждает, что страхование информационных рисков планируют сделать обязательным.

Про кибербезопасность также можно прочитать в материале «Ни байта назад». Президент Владимир Путин в четверг провел в Кремле расширенное заседание Совбеза, главной темой которого стала информационная безопасность.

«Рустам Минниханов выступил в защиту татарского языка». Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался по языковому конфликту, возникшему после проверок прокуратуры по поручению Владимира Путина о добровольности изучения национальных языков.

В пятницу, 27 октября, Госдума проголосует в первом чтении за проект госбюджета на предстоящие три года. РБК в материале «Сокращения по всем фронтам: пять главных вопросов о госбюджете» выделил главные вопросы к тому, где правительство собирается брать деньги и как собирается тратить.

«Собчак лишила Медведева лидерства в рейтинге недоверия». Ксения Собчак в октябре заняла первое место в рейтинге недоверия, который регулярно составляет Левада-центр. В ее предвыборном штабе уверены, что это нормальная ситуация и ее можно обернуть на пользу кандидату.

«Газета.ru»: «В СССР считали убийцу Кеннеди невротическим маньяком». В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди.

«Россия не резиновая». За пять лет Россия урезала квоты на иностранную рабочую силу более чем в два раза и, кажется, власти не намерены останавливаться. В следующем году Минтруд предлагает уменьшить квоты еще на 20%.

«Известия» в материале «Всё накрылось газом» рассуждают, зачем Ротшильды заходят в газотранспортную систему Украины.

Достичь переходной сделки по Brexit'у будет труднее, чем ожидала Британия (A Brexit transition deal will be harder to reach than Britain thinks). Действительность в очередной раз оказывается сложнее, чем проекты.



Европейский центробанк начал выходить из режима денежных вливаний (The European Central Bank starts its exit from quantitative easing). Когда это делается постепенно, сокращение вливаний не вызывает возмущения.



Хаос в Каталонии: президент-сепаратист оказался в тупике (Chaos in Catalonia as Separatist President Runs Into a Dead End). Каталонские сепаратисты взбунтовались против своего предводителя, когда он заявил о возможном отказе от требования независимости.



Европейский центробанк сделал осторожный шаг. Даже слишком осторожный (European Central Bank Takes a Cautious Step. A Little Too Cautious.). То, что получилось, можно считать это сокращением, хотя на самом деле это не сокращение.



Палата представителей одобрила проект бюджета, создав возможность приступить к налоговой реформе (House Approves Budget Plan, Paving Way for Tax Action). Палата представителей конгресса США в четверг приняла бюджет, благодаря чему становится возможным изменение налоговой системы.



"Твиттер" заявил, что завышал число пользователей; акции подскочили, убытки сократились (Twitter Says It Overstated Users; Shares Jump as Loss Narrows). "Твиттер" заявил, что он завышал число своих пользователей в последние три года и что он намерен убрать рекламу в аккаунтах двух российских изданий.