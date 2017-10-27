В четверг на сайте американского Национального архива опубликовали 2800 новых рассекреченных документов, касающиеся убийства президента США Джона Кеннеди в 1963 г. Инициатором этой публикации был президент США Дональд Трамп. Некоторые СМИ начали обсуждать эту тему заранее.

Wall Street Journal пишет, что одним из наиболее интригующих моментов для любителей этой темы стала публикация подробностей о действиях Освальда (единственного официально подозреваемого в убийстве Кеннеди) за несколько недель до гибели Кеннеди. Речь идет о его поезке в Мехико, где он встречался с советскими агентами. Проблема в том, что опубликованы по-прежнему не все документы, потому что часть из них, в соответствии с распоряжениями Трампа, остались пока закрытыми (с вероятностью раскрытия в перспективе). Это значит, что некоторые фрагменты информации по-прежнему останутся недоступными по крайней мере еще некоторое время.

Полиция выводит Освальда из здания Техасского театра Warren Commission

26 октября, объясняют авторы, истек 25-летний срок публикации документов об убийстве Кеннеди, установленный конгрессом в 1992 г. Согласно поставленным условиям, документы должны быть опубликованы, если президент не сочтет, что это будет подрывать работу разведки, полиции, военные операции и внешнюю политику. Собственно, это было основанием для сохранения засекреченности оставшихся документов. В соответствии с распоряжением Трампа, у ФБР и ЦРУ будет время до апреля 2018 г., чтобы проверить эти документы и выбрать из них те, которые совершенно точно нельзя публиковать.

У некоторых либеральных американских СМИ эта история вызвала сильнейшее негодование. Еще только в преддверии публикации, 22 октября, издание The Atlanticопубликовало материал, бичующий «неправильного» и лицемерного конспиролога Трампа. Для простых граждан, объясняет автор, теории заговора — это такой способ противостоять власти через скепсис и недоверие к официальным версиям.

Люди, которые всерьез распространяют конспирологии, осознанно или непроизвольно оказывают сопротивление истеблишменту, подвергая сомнению предписанные им способы интерпретации событий. Таким образом, обычно этот отказ верить обычно исходит от людей, никоим образом не причастных властным кругам. Президенту можно приписывать участие в заговоре, но обычно от него не ожидают, что он станет источником распространения теорий заговора.

Но Трамп не таков, как прочие президенты. Точнее, не совсем так, поправляется автор: как и у прочих президентов, у него была и есть власть. До того как стать президентом, он был богатым медиамагнатом и застройщиком. Но он всегда тяготел к конспирологической риторике, то есть вел себя так, как скорее свойственно людям, не обладающим властью. В последнее время он регулярно порицает СМИ за «фальшивые новости». Характерно, что, намекая на необоснованность претензий Трампа к СМИ, автор вспомнил именно ту фразу, которую Трамп использовал в применении к досье о его связях с Россией, оказавшемуся через три дня после публикации этого материала, в центре скандала.

Дональд Трамп Official White House Photo by Shealah Craighead

Решение Трампа раскрыть материалы по убийству Кеннеди, считает автор, удачно вписывается в его имидж борца за правду и крушителя истеблишмента. Но на самом деле он вовсе не борец за правду, а бессовестный притворщик, который старается делать то, чего от него ожидает аудитория. Действительно, признает автор, это сильный жест. Не менее 60% американцев, согласно недавнему опросу, верят в ту или иную конспирологическую теорию, объясняющую убийство Кеннеди. Но также, считает автор, это еще и хитрая манипуляция, чтобы заставить общественность обсуждать историю про Кеннеди, а не правомерность его собственных высказываний.