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27 октября 2017, 16:07
доллар рубль Центробанк
Александр Хандруев

Ключевая ставка: скальпель, а не топор

Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
pixabay.com

Банк России понизил ключевую ставку на заседании 27 октября, как и предполагали аналитики. По мнению опрошенных Интернет-изданием «Газета.ру» экспертов и ряда чиновников, хотя Центробанк придерживался консервативного сценария, давление на него в этом вопросе в последнее время усиливалось.

Ожидалось, что ставка может быть снижена до уровня 8,25% годовых. Именно это и произошло: к утру 27 октября она составляла 8,5% (на этом уровне была зафиксирована после понижения 15 сентября), а теперь снижена на на 25 б.п., до 8,25% годовых, говорится в сообщении Центробанка.

Побеседовать на эту тему с «Полит.ру» согласился Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. По его оценке, ЦБ должен пойти на снижение ставки, но оно не станет значительным.

Свое мнение Александр Хандруев высказал незадолго до того, как стало известно, что ЦБ принял решение относительно ставки.

 
Александр Хандруев

«Думаю, на этот раз Банк России пойти на снижение ставки, только сделать ступеньку поменьше: не 0,5%, но 0,25%, чтобы ставка составила 8,25% годовых. Для чего это уменьшение «ступеньки» нужно? Для того, чтобы, во-первых, банки могли адаптировать свои балансы. Это очень серьезная проблема – изменение ставок: изменение ключевой ставки затрагивает не только ставки по кредитам, но и ставки по депозитам. Кроме того, снижение ставок вообще усиливает процентные риски – а ими очень трудно управлять на коротком отрезке времени, тут необходимо определенное пространство для маневра.

Так что банкам потребуется перестраивать не только свою кредитную политику, но и свою депозитную политику. Поэтому я думаю, что Банк России пойдет на более острожное снижение ключевой ставки – но все-таки пойдет на снижение.

Есть, правда, в этой ситуации и еще один момент, который нужно иметь в виду: особенности сберегательной модели поведения российских граждан. В России сложилась ситуация, при которой примерно 95-98% организованных сбережений населения хранится в коммерческих банках. То есть население оказывается очень чувствительным к процентным ставкам. И если произойдет обрушение, резкое снижение ключевой ставки, это будет означать, что и по депозитам будут платить не 6-8% (и тем более – не 10%), а 2-3%.

 
Рост доходов / pixabay.com

Все это создает для банков большие проблемы, но и для населения проблемы в таком случае будут велики. Ему тоже нужно будет адаптироваться к новым ставкам. А в целом модель сберегательного поведения населения меняется крайне медленно – оно очень консервативно. Да и куда уходить в таком случае? Российский финансовый рынок пока не имеет достаточной глубины, у нас очень мало инструментов, которые были бы оптимальны с точки зрения соотношения риска и доходности. Во что еще населению вкладываться? Так что можно ожидать, что в случае резкого снижения ставок население будет уходить в иностранную валюту.

А что означает уход населения в иностранную валюту, особенно если он примет массовый характер? Смотрите: во вкладах населения сейчас лежат почти 25 триллионов рублей. Если отбросить валютные вклады, останется где-то порядке 18, даже 19 триллионов. Думаю, таков именно рублевый вклад. Представьте, что будет, если хотя бы малая часть этих триллионов начнет перекладываться в иностранную валюту. Понимаете, чем это обернется для рубля?

На самом деле когда люди, не имеющие экономического образования, начинают резко критиковать Центральный банк за проводимую им политику (в том числе – за то, что некоторое время не снижает ставку), они забывают о том, что для Центрального банка что высокая ключевая ставка, что низкая – разницы нет, он от ее изменения никакой выгоды не имеет. Тем более, что рефинансирования сейчас Банк России почти не проводит – оно идет очень ограниченно. Значит, и доходы от этого не получает.

И даже наоборот – многие банки сейчас держат свои депозиты в Центральном банке. А что это значит, когда 300-400 миллиардов рублей лежит на депозитных счетах? Это значит, что ЦБ выплачивает по ним проценты банкам. Поэтому ему неважно, высока или нет ключевая ставка. Но для него важно, какой ее снижение будет иметь эффект на устойчивость банковского сектора, на поведение населения и его, населения, интересы.

Вообще ключевая ставка – это скальпель в руках Центрального банка, которым нужно очень осторожно пользоваться. Это не топор, которым можно размахивать направо и налево. Так что я ожидаю снижения ставки именно на 0,25%, не более.

 
Сбербанк, кредит / sberbank.ru

Что будет, если не понизить ее? А что в этом случае изменится? Это просто будет значить, что Банк России считает преждевременным менять ставку. Кстати говоря, к идее резкого изменения ставки очень осторожно подходят и коммерческие банки. Вообще, как ни парадоксально, коммерческие банки заинтересованы не в высоких, а в низких ставках. Потому что если ставки низкие, больше вероятность того, что кредиты будут возвращать. А для банка важно, чтобы кредиты возвращались. И при более низких ставках выше вероятность того, что заемщики будут финансово устойчивы.

Но для банков небезразлично и в каком темпе будут снижаться ставки по депозитам. Если ключевая ставка снизится заметно и банки начнут снижать ставки по депозитам, что может начаться переток депозитов населения в те банки, которые удержат ставки на более высоком уровне. Потому что всякий человек, естественно, хочет не только иметь гарантию, что его деньги вернут, но и определенный доход», – сказал Александр Хандруев.

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