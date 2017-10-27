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27 октября 2017, 12:07
Дональд Трамп Рекс Тиллерсон Ростех санкции ФСБ

Лонг-лист для новых санкций

Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон
DOD photo / Amber I. Smith

Госдепартамент США накануне утвердил список российских организаций, против которых предлагается ввести санкции. Об этом сообщила на брифинге представитель Госдепа.

Список подписал госсекретарь Рекс Тиллерсон, курирующий в администрации Дональда Трампа ограничения против России, введенные из-за Крыма, Донбасса и гипотетического влияния на американские выборы. Предложение Госдепа поступило в американский Конгресс.

Газета The New York Times получила этот список. В нем вся российская оборонка и три спецслужбы — ФСБ, ГРУ и СВР, а также компания Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр», которые вместе со спецслужбами попали под ограничения, введенные Бараком Обамой в конце 2016 года в ответ на взлом серверов Демпартии США и публикацию переписки Хиллари Клинтон.

 
Совещание о выполнении гособоронзаказа
kremlin.ru

В санкционный список вошли «Ростех», «Ижмаш», «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод», «Калашников», НПО «Базальт», концерн «Созвездие», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», «Алмаз-Антей», «Ижевский механический завод»,

Конструкторское бюро приборостроения, НПО «Сплав», «Оборонпром», Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, машиностроительный завод имени М. И. Калинина, ООО «Молот-Оружие», Мытищинский машзавод, НПО «Высокоточные комплексы», Специальный технологический центр, «Цифровое оружие и защита», ОКБ «Новатор», концерн «Радиоэлектронные технологии», концерн «Радиотехнические и информационные системы».

 
На электромеханическом заводе "Купол" концерна "Алмаз-Антей"
kremlin.ru

А также «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Адмиралтейские верфи».

В Госдепе заявили, что они продолжают консультации по списку с Конгрессом, близкими США промышленниками и другими партнерами.

Там пообещали вскоре опубликовать «полное публичное руководство» для американских и зарубежных компаний относительно новых санкций.

В августе указы Барака Обамы о санкциях в отношении России были утверждены в виде закона, для изменения которого (ослабления или ужесточения) Дональду Трампу понадобится договориться с парламентом. Для этого президент должен направить прошение в Конгресс, которое законодатели могут рассматривать в течение 30 дней.

Согласно этому закону, компании и частные лица в США и за рубежом, которые «сознательно участвуют в крупных сделках» с организациями из санкционного списка, понесут наказание.

Речь идет как, например, об американских банках и компаниях, так и о зарубежных, если они работают на американском рынке. Новый список должен заработать 29 января 2018 года.

До этого также должны быть определены лимиты по транзакциям, определяющие, какую сделку считать достаточно крупной.

11 октября курирующие внешнюю политику сенаторы Джон Маккейн (Республиканская партия) и Бен Кардин (Демократическая партия) в совместном заявлении раскритиковали Белый дом из-за проволочек с составлением санкционного списка.

 
Бен Кардин
SenatorCardin / YouTube

«Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа к выполнению закона о санкциях», — отметили парламентарии.

На днях в Госдепе заявили, что «работают над завершением процесса». Между тем, как выяснило издание Foreign Policy, на фоне медленной работы над списком Тиллерсон упразднил аппарат координатора санкционной политики во внешнеполитическом ведомстве.

Этот орган, пишет издание, традиционно возглавлял опытный дипломат высокого ранга, в подчинении которого находились пять человек. Теперь же курировать санкции, по данным источников, будет первый замдиректора отдела политического планирования Дэвид Тесслер.

Поступление списка в Конгресс Маккейн и Кардин назвали «шагом в правильном направлении, закрепляющим ответственность России за атаку на наши выборы».

 
Джон Маккейн
Gage Skidmore

Тем временем в России также прокомментировали публикацию списка, способного серьезно затруднить как работу российской оборонки, так и, например, продажи «Суперджетов» «Сухого».

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «эта политика не может быть оценена по-другому, кроме как захват американской стороной в политические заложники международных бизнес-структур и компаний из других стран».

При этом, по словам Рябкова, компании и организации, попавшие в список, «и так уже под американскими санкциями, и они научились функционировать достаточно эффективно в этой неблагоприятной среде, созданной врагами России».

«Дополнительных санкций против российских организаций на данном этапе нет, они не вводятся», — резюмировал дипломат.

Примерно о том же заявил агентству министр промышленности РФ Денис Мантуров.

«С точки зрения списка, основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит», — рассказал министр.

«Если администрации (США) важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать. Но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес», — выразил надежду Манутров.

 
Денис Мантуров во время делового визита в США 26 октября 2017
minpromtorg.ru

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил журналистам, что даже те страны, которые являются союзниками США, стали закупать российское вооружение, прежде всего средства ПВО.

«Это от их (США) бессилия сделать РФ плохо они бросаются во все тяжкие. Конкурентоспособность нашего ВПК показала всему миру ее эффективность, которая подготовлена за последние 10-15 лет», — рассказал Шаманов.

Между тем, корпоративно-инвестиционная компания Сбербанка — Sberbank CIB — отмечает, что санкции могут затронуть куда больше российских компаний, чем те, что находятся в списке.

По мнению организации, которое приводит ТАСС, санкции могут негативно повлиять на такие компании как «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и ВСМПО-АВИСМА.

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