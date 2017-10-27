Лонг-лист для новых санкций

Госдепартамент США накануне утвердил список российских организаций, против которых предлагается ввести санкции. Об этом сообщила на брифинге представитель Госдепа.

Список подписал госсекретарь Рекс Тиллерсон, курирующий в администрации Дональда Трампа ограничения против России, введенные из-за Крыма, Донбасса и гипотетического влияния на американские выборы. Предложение Госдепа поступило в американский Конгресс.

Газета The New York Times получила этот список. В нем вся российская оборонка и три спецслужбы — ФСБ, ГРУ и СВР, а также компания Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр», которые вместе со спецслужбами попали под ограничения, введенные Бараком Обамой в конце 2016 года в ответ на взлом серверов Демпартии США и публикацию переписки Хиллари Клинтон.

Совещание о выполнении гособоронзаказа kremlin.ru

В санкционный список вошли «Ростех», «Ижмаш», «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод», «Калашников», НПО «Базальт», концерн «Созвездие», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», «Алмаз-Антей», «Ижевский механический завод»,

Конструкторское бюро приборостроения, НПО «Сплав», «Оборонпром», Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, машиностроительный завод имени М. И. Калинина, ООО «Молот-Оружие», Мытищинский машзавод, НПО «Высокоточные комплексы», Специальный технологический центр, «Цифровое оружие и защита», ОКБ «Новатор», концерн «Радиоэлектронные технологии», концерн «Радиотехнические и информационные системы».

На электромеханическом заводе "Купол" концерна "Алмаз-Антей" kremlin.ru

А также «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Адмиралтейские верфи».

В Госдепе заявили, что они продолжают консультации по списку с Конгрессом, близкими США промышленниками и другими партнерами.

Там пообещали вскоре опубликовать «полное публичное руководство» для американских и зарубежных компаний относительно новых санкций.

В августе указы Барака Обамы о санкциях в отношении России были утверждены в виде закона, для изменения которого (ослабления или ужесточения) Дональду Трампу понадобится договориться с парламентом. Для этого президент должен направить прошение в Конгресс, которое законодатели могут рассматривать в течение 30 дней.

Согласно этому закону, компании и частные лица в США и за рубежом, которые «сознательно участвуют в крупных сделках» с организациями из санкционного списка, понесут наказание.

Речь идет как, например, об американских банках и компаниях, так и о зарубежных, если они работают на американском рынке. Новый список должен заработать 29 января 2018 года.

До этого также должны быть определены лимиты по транзакциям, определяющие, какую сделку считать достаточно крупной.

11 октября курирующие внешнюю политику сенаторы Джон Маккейн (Республиканская партия) и Бен Кардин (Демократическая партия) в совместном заявлении раскритиковали Белый дом из-за проволочек с составлением санкционного списка.

Бен Кардин

SenatorCardin / YouTube

«Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа к выполнению закона о санкциях», — отметили парламентарии.

На днях в Госдепе заявили, что «работают над завершением процесса». Между тем, как выяснило издание Foreign Policy, на фоне медленной работы над списком Тиллерсон упразднил аппарат координатора санкционной политики во внешнеполитическом ведомстве.

Этот орган, пишет издание, традиционно возглавлял опытный дипломат высокого ранга, в подчинении которого находились пять человек. Теперь же курировать санкции, по данным источников, будет первый замдиректора отдела политического планирования Дэвид Тесслер.

Поступление списка в Конгресс Маккейн и Кардин назвали «шагом в правильном направлении, закрепляющим ответственность России за атаку на наши выборы».

Джон Маккейн Gage Skidmore