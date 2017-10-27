Международная группа судебно-медицинских экспертов несколько дней назад на пресс-конференции в чилийской столице Сантьяго объявила, что знаменитый поэт Пабло Неруда умер не от рака. Эта новость вновь усилила подозрения, что Неруда был убит по приказу Пиночета.

Пабло Неруда умер 23 сентября 1973 года, через две недели после военного переворота, в результате которого погиб президент-социалист Сальвадор Альенде и пришел к власти генерал Аугусто Пиночет. Причиной смерти 69-летнего Неруды официально считалась сердечная недостаточность, возникшая на фоне кахексии – истощения организма из-за рака предстательной железы. Однако в Чили никогда не прекращались слухи, что на самом деле поэт был убит по приказу Пиночета.

Лауреат Нобелевской премии, депутат сената и член коммунистической партии Чили, Неруда был самым авторитетным противником нового режима в глазах как жителей страны, так и мирового сообщества. После прихода к власти Пиночета Неруда намеревался покинуть страну и возглавить в Мексике чилийское правительство в изгнании (ранее он баллотировался на пост президента страны, но снял кандидатуру в пользу Альенде). Вскоре после переворота военные обыскали дом Пабло Неруды в Исла-Негре в его присутствии.

Через несколько дней поэт был госпитализирован в больницу Санта-Мария в Сантьяго. Состояние его ухудшалось, и на пятый день Неруда позвонил жене и попросил забрать его домой, так как он подозревает, что от лекарств, которые дают ему врачи, ему становится хуже. В 2011 году бывший шофер Неруды и свидетель последних дней его жизни Мануэль Арайя Осорио в интервью мексиканскому журнале Proceso прямо сказал, по словам Неруды, Пиночет дал приказ его устранить и врачи сделали ему инъекцию в живот. Свидетелем самой инъекции Мануэль Арайа не был, о ней ему сообщил Неруда, когда они остались наедине. Пабло Неруда был перевезен из больницы домой в Исла-Негре, где умер спустя шесть с половиной часов после этой инъекции.

В 2011 году коммунистическая партия Чили обратилась в судебные органы с просьбой расследовать смерть Пабло Неруды. После длительного обсуждения судья Марио Карроса дал разрешение на эксгумацию его тела, который состоялся в апреле 2013 года. В июне того же года было начато официальное следствие.

Тогда же выдан орден на розыск подозреваемого в убийстве – бывшего агента чилийской спецслужбы DINA (Управление национальной разведки, Dirección de Inteligencia Nacional) Майкла Таунли, ныне живущего в США под другим именем в рамках программы защиты свидетелей. Таунли уже признан виновным в убийствах по приказу Пиночета видных чилийских эмигрантов генерала Карлоса Пратса и его жены (в Буэнос-Айресе в 1974 году) и министра иностранных дел Чили в правительстве Альенде Орландо Летельера (в Вашингтоне в 1976).

По обвинению в убийстве Летельера Майкл Таунли предстал перед американским судом и заключил сделку с правосудием о признании вины в обмен на иммунитет от дальнейшего судебного преследования. Он провел в заключении пять лет и два месяца. Запрос Аргентины о его выдаче не был удовлетворен. Таунли также судили в Италии по делу о связях чилийских спецслужб с итальянскими неофашистами и покушении на чилийского политика Бернардо Лейтона. Он не был выдан властями США, и приговор (15 лет заключения) был вынесен итальянским судом заочно.

Хотя послужной список Таунли безусловно впечатляет, связь его со смертью Пабло Неруды оставалась недоказанной. Все аргументы следствия сводятся к показаниям Мануэля Осорио, по словам которого, инъекцию Неруде сделал некий доктор Прайс, который был похож на Таунли. В любом случае, вряд ли можно было надеяться на участие Таунли в процессе.

В 2013 году сторонников версии об убийстве Неруды ждало разочарование. Во-первых, поступили опровержения версии об участии в покушении Майкла Таунли. Согласно опубликованным документам, Таунли в сентябре 1973 года жил во Флориде и работал в автомастерской. Конечно, зарплатные ведомости не дают полной гарантии в случае такого ловкого человека как Майкл Таунли, но в данном случае в его непричастности был убежден даже Питер Корнбла, известный исследователь связей между Пиночетом и американскими спецслужбами. Уверенный в том, что Пабло Неруда был убит, Корнбла назвал версию о виновности Таунли ложным следом. Чилийская полиция также опросила врача Серхио Дрейпера, работавшего в больнице Санта-Мария в 1973 году. Он подтвердил существования «доктора Прайса», американца, который следил за состоянием Неруды, а потом исчез неизвестно куда. Но составленный по словам доктора Дрейпера фоторобот оказался непохожим на Таунли.

Вторым разочарованием стало заключение судебных медиков, которые объявили, что «не нашли никаких соответствующих химических веществ, которые могут быть связаны с смертью Неруды», таким образом подтвердив версию смерти от болезни. Но судья Карроса не завершил на этом дело и дождался результатов других исследований, проводившихся за пределами Чили. В 2015 году эксперты объявили, что в останках было обнаружено присутствие золотистого стафилококка, заражение которым может быть смертельным. Но это не смогло ни дать окончательной уверенности в убийстве Неруда, ни развеять все подозрения.

В нынешней пресс-конференции шестнадцать экспертов из Чили, Канады и Дании отрицают саму возможность смерти Неруды от кахексии, вызванной раком. Характерный признак кахексии – значительная потеря веса больного, а, по словам доктора Нильса Морлинга из отделения судебной медицины Университета Копенгагена, в случае Неруды о таком не могло быть и речи, «Он был человеком с ожирением во время смерти. Все другие обстоятельства на его последнем этапе жизни указывают на какую-то инфекцию», – говорит Нильс Морлинг.

Однако эксперты не смогли установить точную причину смерти. Непонятно также, откуда взялись стафилококки. По словам ученых, они могли попасть в организм при жизни, но могли и проникнуть в останки на месте захоронения. «Мы не можем определить, как туда попали бактерии, – говорит Деби Пойнар, научный сотрудник отдела антропологии Университета Макмастера в Канаде. – Мы должны быть очень осторожны, потому что в почве много бактерий, и некоторые из них являются сильными патогенами. Мы нашли некоторые признаки того, что это старые бактерии, а не современные или следствие лабораторного загрязнения».

Получается, результаты 2013 года показывают, что Неруда не был отравлен, а нынешние, что он не умер от рака. Судья Карроса явно ждал от экспертов большей ясности. Пока же исследователи получили еще год для установления причины смерти.