Топ новостей 27 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в администрации Трампа предложили ввести санкции против ФСБ и заводов РФ, парламент Каталонии проголосовал за начало процесса отделения от Испании, в первом чтении приняли бюджет 2018-2020.

Администрация президента США подготовила список из 39 российских предприятий и организаций, против которых предлагается ввести санкции. Он включил ФСБ, ГРУ, СВР, «Ростех», «Калашников», «Ижмаш», «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод», «Тактическое ракетное вооружение», «Алмаз-Антей», Объединенную авиастроительную корпорацию, «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Вертолеты России», Объединенную судостроительную корпорацию. Кремль назвал этот шаг «отголоском враждебных проявлений в отношении нашей страны».

Россия сегодня расширила санкции против США и ЕС, запретив ввоз живых свиней и субпродукты крупного рогатого скота.

В антиросс.экстазе США продолжают штамповать санкции, не замечая, что они не дают рез-та, не меняют курс России. Бессмысленные конвульсии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 октября 2017 г.

Американцы хитрые. Одновременно вбрасывают информацию о новых айфонах и новых санкциях. И смотрят. Продажи айфонов растут. Всё ОК. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 октября 2017 г.

Парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по проведению процедуры отделения от Испании. Позднее состоится тайное голосование, в ходе которого депутаты выскажутся за или против независимости региона. Перед голосованием депутаты Социалистической и Народной партий покинули зал заседаний в знак протеста.

Парламент Каталонии провозгласил независимость республики.

Очень надеюсь, что до войны с Испанией дело не дойдёт. pic.twitter.com/21tTwlws3B — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 27 октября 2017 г.

Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании.



Кажется, ещё одной сильной и независимой страной стало больше. pic.twitter.com/ipRypW3PAj — Лентач (@oldLentach) 27 октября 2017 г.

Владимир Путин лично произвел запуск четырех баллистических ракет во время тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами. Они были посвящены отработке взаимодействия ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС. Кремль отказался связывать учения с обстановкой в мире.

Наши ракеты вызывают страх у руководства всех стран. И у нашего тоже. Потому, что никто не знает, куда они полетят после запуска. — Шутки тети Розы (@Anakoyher) 27 октября 2017 г.

Путин лично нажал на четыре кнопки pic.twitter.com/hSWGHpqfv9 — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 октября 2017 г.

Сообщается, что на учениях ядерных сил Путин запустил четыре баллистические ракеты. Сколько это в перерасчете на пенсии, не сообщается. — Дядюшка Шу (@Shulz) 27 октября 2017 г.

Заседание Госдумы / vk.com/duma

Госдума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2018-2020 годы. Доход в бюджета в 2018 году составит 15,258 трлн рублей, расходы составят 16,529 трлн рублей, дефицит - 1,3% ВВП. Впоследствии запланирован рост доходов и ВВП. В Госдуме констатировали выход из стагнации. Между тем ЦБ в пятый раз за год снизил ключевую ставку.

Ну ведь не из расходов на Госдуму брать миллиард долларов, чтобы вложить в город будущего в Саудовской Аравии pic.twitter.com/uNsVE5qbCb — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 27 октября 2017 г.

Д.Кеннеди в Овальном кабинете / pixabay.com

США опубликовали около трех тысяч документов, связанных с расследованием убийства Джона Кеннеди. Они содержат, в том числе, сообщение на имя главы ЦРУ о том, что весть об убийстве 35-го президента в СССР была встречена большим шоком и оцепенением — «колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди».

Россияне не хотят знать кто убил Немцова, но до сих пор не могут успокоиться из-за убийства Кеннеди — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 27 октября 2017 г.

Дмитрий Песков заявил, что Twitter жертвой предрассудков. «Компания фактически создает прецедент неравного отношения к своим клиентам, что, безусловно, наверное, может вызвать тревогу и опасения у других пользователей этой сети», — так он прокомментировал ситуацию с запретом рекламы RT и Sputnik. Песков предположил, что компания впоследствии разберется в ситуации.

Вот как представители Twitter предлагали нам «вмешаться» в выборы. За много долларов.https://t.co/WrFFwnu6ye — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 27 октября 2017 г.

Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Будет образована комиссия, которая обеспечит переход языка на новый алфавит к 2025 году. На латинице он содержит 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами.

Спасибо Путину, что отстаивает Русский Мир https://t.co/4nqUxM2yU7 — Alexey Navalny (@navalny) 27 октября 2017 г.

Софья Апфельбаум, директор РАМТ в Басманном суде / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Басманный суд отправил директора РАМТ Софью Апфельбаум под домашний арест до 26 декабря. Защита просила освободить ее под залог в 1 млн рублей. По данным следствия, Апфельбаум в конце мая связывалась с обвиняемыми по делу «Седьмой студии» и «фактически сообщила, что отсутствие надлежащего контроля за расходованием денежных средств "Седьмой студией" является результатом халатности» с ее стороны.

А в РФ вообще хоть кто-то ещё остался, кого не арестовали, не обыскали или хотя бы не заставили давать показания на друзей и коллег? — David Homak (@aalien) 27 октября 2017 г.

Ксения Собчак на пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Опрос «Левада-центра» показал, что рейтинг Ксении Собчак не превышает одного процента. 9% опрошенных отдали бы за кандидата свои голоса, причем половина из них не слышали о выдвижении кандидатки. Несколько выше рейтинг у Алексея Навального (1,8%) и Геннадия Зюганова (1,7%). Второе место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидирует (53%) Владимир Путин.

Прогноз на выборы.

Явка - 68%



Путин - 70%

Собчак - 12%

Жириновский - 10%

Афонин (вместо Зюганова) - 6%

Явлинский - 2%.



Пока так. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 27 октября 2017 г.

Сбербанк предложил ввести страхование от киберугроз в рамках правительственной программы «Цифровая экономика» к 2020 году. Страхование предложено ввести для банков, аэропортов, вокзалов и стратегических отраслей промышленности — металлургии, машиностроения, судостроения, авиапрома и других.