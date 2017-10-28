Испания ввела в действие 155-ю статью своей Конституции, отстранив правительство Каталонии, распустив ее парламент и назначив локальные выборы на 21 декабря. Каталонское правительство заявило, что не считает себя обязанным выполнять приказы Мадрида. В Барселоне прошел митинг за единство региона с Испанией, в ходе возникших беспорядков пострадали три человека.

СМИ обсуждают продолжающийся политический кризис в Испании. Каталония в очередной раз не провозгласила независимость, но также и отказалась проводить досрочные региональные выборы, которые могли бы быть расценены центральной властью как отказ от притязаний на независимость.

Каталонские сепаратисты, пишет Bloomberg, бунтовали против своего лидера, который начал помышлять о том, чтобы отказаться от требования независимости. С другой стороны на правительство Каталонии наступает правительство Испании, которое пытается претворить в жизнь свои планы по изгнанию сепаратистского каталонского руководства. В телеобращении президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что рассмотрел вопрос о досрочных региональных выборах, имеющих целью предотвратить утрату Каталонией автономии, но не получил от Мадрида определенной реакции, на которую он рассчитывал, чтобы принять окончательное решение. В связи с этим он поручил принятие дальнейших решений парламенту.

Решение провести досрочные региональные выборы фактически означало бы, что Каталония отказывается от своих сепаратистских притязаний. Это может выглядеть как наиболее рациональное решение в условиях того, что, как выразилась первая заместительница премьер-министра Испании, «ни одна серьезная страна» не торопится признавать независимость Каталонии; однако этот отказ мог бы усилить раскол внутри самой Каталонии.

Карта Испании / pixabay.com

Между тем, у центрального испанского правительства тоже нет единодушия в том, как нужно отреагировать в случае, если досрочные выборы все же состоятся. Премьер-министр Испании Мариано Рахой настаивал на том, чтобы продолжать жесткую линию и временно отобрать у Каталонии автономию в соответствии со 155 статьей конституции, несмотря на досрочные выборы. Ему возражает оппозиция в лице социалистов, которые считают, что досрочные выборы в Каталонии должны автоматически остановить применение 155-й статьи.

Washington Post подчеркивает, что в Каталонии продолжается неопределенность. С одной стороны, Пучдемон отказался провозглашать независимость. С другой стороны, он отказался и проводить досрочные выборы. То, что он переложил принятие решений на парламент, может говорить о том, что его правящая коалиция фактически развалилась.

Financial Times пишет, что отказавшись от проведения досрочных выборов, Пучдемон отверг возможность деэскалации политического кризиса в регионе и только усилил риск перехода Каталонии под прямое управление из Мадрида. Впрочем, и руководству в Мадриде пока не очень понятно, как на практике осуществлять захват власти в Каталонии. Некоторые сторонники независимости уже пригрозили акциями гражданского неповиновения. Это может означать, что испанскому правительству не удастся без борьбы установить в регионе свою власть. Кроме того, непонятно, как на вторжение Мадрида отреагируют сотрудники каталонских органов управления и каталонская полиция.