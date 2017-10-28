Накануне власти Каталонии провозгласили независимость республики от Испании. За резолюцию проголосовали 70 депутатов каталонского парламента, еще десять высказались против, двое — воздержались, а ряд народных избранников покинул зал заседаний до начала голосования, посчитав его незаконным. Тем не менее, кворум был — всего в парламенте Каталонии 135 кресел, так что решение было принято.

«Каталония превращается в независимое, суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — говорится в документе из 17 пунктов, который опубликован в твиттере Catalan News.

После провозглашения независимости Каталонии в Барселоне началось празднование — на площади святого Якова собрались от 6 до 17 тысяч человек. Кадры с улиц столицы нового государства публикует НТВ.

Однако практически сразу же после того, как было обнародовано решение каталонского парламента, испанский сенат ввел в действие ст. 155 Конституции королевства и отстранило от должностей правительство Барселоны во главе с Карлосом Пучдемоном. Официальный государственный бюллетень Испании опубликовал королевский указ, по которому премьер-министр страны Мариано Раной «принимает на себя функции и полномочия, которые соответствуют главе Женералитата Каталонии, предусмотренному статутом автономии». По данным газеты Vanguardia, Рахой, в свою очередь, передал полномочия вице-премьеру Сорайе Саенс де Сантамарие.

«В королевском указе не указывается срок действия положений. Там сказано, что он будет действовать «до тех пор, пока соглашение сената, принятое в пятницу остается в силе», — пишет газета.

Позднее стало известно, что новые выборы в парламент Каталонии Мариано Раной назначил на 21 декабря этого года.

«У главы правительства Карлоса Пучдемона была возможность восстановить законность и объявить выборы. Именно этого попросило большинство каталонцев, но он не захотел это выполнять. Поэтому правительство Испании принимает необходимые меры для восстановления законности», — приводит слова Рахоя BBC.

Пока европейские страны не признали решение Каталонии — Германия, Франция, Великобритания заявили, что по-прежнему будут считать территорию частью Испании.

«Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным собеседником для нас, надеюсь, что Испания предпочтет силу аргументов аргументу силы», — написал в своем твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.

Не признали независимость Каталониии в США. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Каталония – это неотъемлемая часть Испании, и Соединенные Штаты поддерживают конституционные меры испанского правительства по сохранению Испании сильной и объединенной», — сказано в бумаге за подписью официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

В свою очередь, и российские власти пока отказались признавать Каталонию как независимое государство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании», — сказала она ТАСС.

Одними из немногих, кто высказался в поддержку Каталонии, стали шотландцы.

«Мы понимаем и уважаем позицию каталонского правительства. Хотя у Испании есть право выступать против независимости, народ Каталонии должен иметь возможность решать свое собственное будущее», — приводит слова министра по делам культуры, туризма и внешних связей в правительстве Шотландии Фионы Хислоп BBC.

В колонке для Bloomberg аналитик Леонид Бершидский пишет, что правительство Каталонии фактически загнало себя в ловушку.

«Поскольку прагматичные каталонцы хотят, чтобы их государство входило в состав Европейского союза, а чиновники ЕС и страны, входящие в его состав, заняли твердую происпанскую позицию, вряд ли независимая Каталония получит международную поддержку. В идеале испанское правительство должно также рассмотреть возможность федерализации, чтобы снять напряжение. Но никто в Барселоне не ждет, что Рахой изберет этот путь, потому что его ключевой электорат выступает страстно против подобного шага. Попытки найти долгосрочное решение станут задачей будущих правительств, руководить которыми будет уже не Народная партия Рахоя», — считает он.