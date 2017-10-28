Накануне вечером Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться в президенты РФ, начала тур по городам России. Первым делом она посетила Екатеринбург, где еще несколько недель назад был запланирован ее мастер класс «Тайм-менеджмент молодой мамы».

Ранее также сообщалось, что Собчак в Екатеринбурге может встретиться с шеф-редактором издания Znak.com Аксаной Пановой, чтобы обсудить возможность того, что журналистка возглавит штаб телеведущей на Урале — у Пановой был опыт ведения оппозиционной кампании, когда в 2013 году на выборы главы города выдвинулся Евгений Ройзман. Однако сами «знаковцы» информацию почти сразу после ее появления опровергли.



«Ксюшу везет продюсерский центр «Империя Музыки», по организационной схеме как обычная творческая встреча. [Екатеринбургский пиарщик Артем] Щукин сотрудничает с ними, как свободный СММ-агент. А промоутером он сейчас работает в «Теле-клуб» и «Доме печати». Короче, никаким штабом пока и не пахнет», — написал в своем телеграме политолог Федор Крашенинников.

Интересно, что изначально планировалось, что после того, как стало, что гастроли Собчак — в том числе политические, организаторам пришлось менять площадку. Изначально планировалось, что Ксения выступит в Ельцин Центре, однако ее встречу с молодыми мамами едва ли не в последний момент перенесли в отель Hyatt, а встречу с избирателями и журналистами — в коворкинг «Соль».

«ЕЦ вообще очень осторожно относится к политической активности на своей площадке, Навальный ранее тоже не смог там выступить. Но это также свидетельство того, что нет режима максимального благоприятствования для Собчак со стороны Кремля», — отметил журналист Дмитрий Колезев в своем телеграме.

На встречу в «Соль» пришли несколько десятков человек. Представители екатеринбургских СМИ насчитали от 60 до 100 участников встречи, примерно половина из которых были сами журналисты, которые готовили сюжеты и репортажи с выступления Ксении Собчак.

«Так много людей. Так много интереса. Урал, безусловно, – один из важнейших регионов нашей страны. Но, на мой взгляд, не должно быть главных и не главных. У нас большая страна – Россия. Я бы хотела, чтобы наш президент, который будет избран в марте, был не президентом питерским или московским, а был президентом нашей большой страны», — приводит слова Ксении портал E1.

«На сегодняшний момент я вижу из этой кризисной и несправедливой ситуации только через некий новый независимый референдум, который подразумевает — как любой настоящий референдум — разные точки зрения, когда агитация возможна за разное. Нельзя назвать референдумом то, что происходило там, потому что референдум — это когда люди могут агитировать за разное. И за то, что Крым — это часть Украины, и за то, что Крым — это часть России, и за то, что Крым — независимый. Вот когда будут представлены все точки зрения, когда пройдет обширная и равноправная агитация, когда будут международные наблюдатели, на сегодняшний момент это одна из возможных точек компромисса. Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно», — приводит ее слова РИА «Новый День».

Слова Собчак возмутили крымчан. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов напомнил, что в бюллетенях на референдуме 2014 года было два варианта ответа: за воссоединение с Россией на правах субъекта РФ или за статус Крыма как части Украины.

«Какая еще может быть альтернативная точка зрения? Незнание вопроса не добавляет очков никакому кандидату. Если становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны», — сказал РИА Новости Мурадов.

Аналогичным образом агентству прокомментировала слова Собчак и экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. «Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка», — пояснила она.

Среди официальных политических сил тех, кто поддержал бы Собчак и ее позицию по Крыму, не нашлось.

«Идея нового референдума в Крыму под международным контролем — старая идея, пришедшая с Запада. Беспредметно: Крым — часть России. Не о чем голосовать», — написал в твиттере председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее издание «Крыминформ» отмечало, что позиция Ксении Собчак по Крыму не помешала ей начать набор волонтеров на полуострове для своей избирательной кампании. «В Крыму телеведущая привлекла в свою команду 46 человек, в Севастополе – 18», — писало ранее издание.

Напомним, референдум в Крыму состоялся весной 2014 года. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.