При рентгеновском исследовании портрета шотландского дворянина XVI века был обнаружен слой живописи с другой картиной, изображавшей королеву Шотландии Марию Стюарт (1542 – 1587). Об открытии сообщает британское издание The Independent.

Отцом Марии был шотландский король Яков V, который умер 14 декабря 1542 года, спустя всего шесть дней после ее рождения. Поскольку она была единственным выжившим ребенком короля, то уже в младенчестве она заняла шотландский престол. Спустя несколько лет в поисках поддержки в борьбе с англичанами и с собственными протестантами Шотландия обралась за помощью к Франции. Знаком их союза стал договор о браке юной королевы Марии Стюарт с Франциском Валуа, сыном короля Франции Генриха II. Мария, которой было шесть лет, отправилась во Францию. Она жила и воспитывалась при королевском дворе, а в 1558 году стала женой Франциска. 10 июля 1559 года Генрих II умер, и Мария стала французской королевой. Но прошел лишь год с небольшим, и шестнадцатилетний король Франциск II умер. Марии пришлось вернуться в Шотландию.

К моменту возвращения Марии Шотландия была расколота на два лагеря: протестантов и католиков, сложными были и отношения с соседней Англией, где правила Елизавета I. Королеве пришлось пережить немало приключений. Хотя ее трудно назвать прирожденным политиком, Мария, действуя силой и хитростью, смогла в течение нескольких лет удерживаться у власти. Дважды она выходила замуж за шотландских аристократов, причем третьего ее мужа, графа Ботвелла, многие считали убийцей предыдущего мужа – лорда Дарндли. В 1567 году удача отвернулась от королевы. Несколько лордов, объединившись, разбили ее армию и вынудили Марию отречься от престола в пользу ее сына Якова VI. Мария бежала в Англию, где в 1587 году была казнена по обвинению в заговоре против Елизаветы.

Обнаружение портрета Марии Стюарт имеет большое историческое значение, так как, хотя, казалось бы, ее изображений известно довольно много, на самом деле прижизненных портретов королевы, если не считать миниатюр, сохранилось всего четыре. Нынешний портрет создавался или во время заключения Марии в Англии, или же вскоре после ее казни.

Он так и не был закончен автором. Предполагают, что он писался по заказу кого-то из видных шотландских католиков, так как Мария всегда была сторонницей католической партии. Но после того, как ее обвинили в организации убийства собственного мужа лорда Дарндли, а затем в заговоре против Елизаветы, она утратила популярность даже среди своих бывших сторонников. Возможно, именно этим объясняется, что работа над портретом была прекращена.

Скорее всего, автором портрета был голландский художник Адриан Вансон, работавший с 1581 года при дворе Якова VI. Он успел закончить лицо, шею и головной убор Марии, а также сделать набросок туловища и рук. Украшения, обычные на портрете столь знатной особы, не были даже намечены. Поверх всего этого художник написал портрет шотландского дворянина Джона Мейтленда, лорда-канцлера при дворе Якова VI. Художник даже превратил черное платье Марии в мужской дублет лорда Мейтленда. Судя по дате, указанной на картине, она была закончена в 1589 году.

Портрет сэра Джона Мейтленда, первого лорда Тирлестайна (National Trust Images)

Обнаружила портрет королевы Марии историк искусства и реставратор Каролина Рэй (Caroline Rae), работающая в Университете Глазго и в Институте искусства Курто в Лондоне. Исследовательница говорит, что Адриан Вансон не мог писать портрет Марии с натуры. Он прибыл в Шотландию в 1579 году, когда бывшая королева уже находилась в Англии. Но Марию Стюарт, находившуюся в заключении в одном из английских замков, посетил другой художник – Николас Хиллиард (ранее мы рассказывали о нем в связи с гипотезой о его авторстве одного из портретов Елизаветы). Хиллиард тогда был молод, но уже приобретал известность в качестве автора портретных миниатюр. Он создал две миниатюры, изображавшие Марию Стюарт, в 1578 или 1579 году.

Мария Стюарт на портрете работы Николаса Хиллиарда (1578 или 1579 год). Музей Виктории и Альберта

Каролина Рэй полагает, что одна из миниатюр Хиллиарда послужила образцом, по которому в 1586 году в Шотландии начал работу над своей картиной Вансон. В 1587 году Мария Стюарт была казнена, и вскоре после этого Вансон начал писать на том же холсте портрет Джона Мейтленда.

Картина со скрытым изображением Марии Стюарта входит в состав коллекции Хэм-хауса, лондонского особняка, принадлежавшего Элизабет Мейтленд, жене Джона Мейтленда, в годы правления Карла II занимавшего пост лорда верховного комиссара, то есть представителя короля в парламенте Шотландии, внука того Джона Мейтленда, что изображен на портрете. Картина хранится в особняке с 1672 года. Сейчас Хэм-хаус принадлежит Национальному фонду и служит публичным музеем.

Портрет Джона Мейтленда и рентгенограмма портрета Марии Стюарт будут показаны публике на специальной выставке, которая открывается 28 октября в Национальной портретной галерее Шотландии в Эдинбурге.