«Российский след» и его отпечатки

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы в США и связи команды нынешнего президента Дональда Трампа с Москвой – бывший глава ФБР Роберт Мюллер – выдвинул первые обвинения. Об этом сообщили сразу несколько крупных американских СМИ – телеканал CNN, информационное агентство Reuters и газета Wall Street Journal, причем все ссылаются на анонимные источники.

Никаких деталей выдвинутых Мюллером обвинений, численности и имен фигурантов, еще каких-либо подробностей – нет. Известно лишь, что первые результаты, достигнутые спецпрокурором, предположительно лежат в сфере финансовых нарушений. Возможно, они даже не имеют непосредственного отношения к пресловутому «российскому следу», а касаются окружения главы государства (напомним, в расследование вовлечены сын и зять Трампа, а также ряд его приближенных, в том числе из предвыборного штаба).

Говорят, что какая-то конкретика появится либо в эти выходные, либо в начале следующей недели, а обвиняемых якобы возьмут под стражу уже 30 октября. И еще – что спецпрокурор призвал на помощь Большое жюри присяжных в Вашингтоне, и оно одобрило выдвинутые им обвинения.

«Обвинительный акт опечатан федеральным судьей в ожидании ареста», – поясняет британская The Guardian, делая вывод о том, что именно в понедельник и будет оглашена подробная информация по обвинениям.

Трамп и его сторонники давно пытались выставить Мюллера ревнителем интересов Хиллари Клинтон и уволенного президентом экс-главы ФБР Джеймса Коми. Некоторые республиканцы в минувшую пятницу даже призвали спецпрокурора уйти в отставку, а бывший советник Трампа Себастьян Горка, которого часто называют «телевизионным рупором президента», заявил, что если Мюллер выдвинет обвинения против кого-то из окружения главы государства, расследование надо обратить против него самого.

Эксперты предупреждают, что любая попытка Трампа уволить Мюллера вызовет серьезный внутриполитический кризис, который отнюдь не на руку президенту в сложной внешнеполитической обстановке – особенно на фоне обостряющегося противостояния с Северной Кореей.

Фактически спецслужбы США уже внедрили в массовое сознание американцев мысль о том, что президентские выборы были «срежиссированы» некими «российскими хакерами», действовавшими по заказу Кремля. Задача Мюллера, пишет Guardian, – найти возможную связь Трампа с этим заказом, поскольку он как победитель выглядит лицом заинтересованным.

Сначала речь шла о контактах высокопоставленных лиц и их приближенных с российскими чиновниками и другими возможными «представителями Москвы», а также о препятствовании правосудию в стремлении скрыть эти контакты.

Потом, по мере расследования, круг интересов Мюллера расширился – в него вошли предполагаемые факты отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и другие финансовые преступления. По видимому, о них и пойдет речь в понедельник, когда спецпрокурор будет обнародовать свои обвинения.

Известно, что одной из мишеней Мюллера является Пол Манафорт, который летом 2016 года возглавлял избирательную кампанию Трампа. В июле нынешнего года его дом обыскивали правоохранители, изъяв некие документы. Теперь СМИ считают, что с высокой долей вероятности обвинения будут выдвинуты против него.