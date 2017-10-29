Депутаты Государственной Думы РФ занялись разработкой законопроекта, который должен ужесточить ответственность за телефонный терроризм. Внести документ планируется уже в ноябре, об этом рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Думаю, да, давайте не будем загадывать. Я хотел бы пораньше его внести… Я буду надеяться на это. Там вводятся новые части статьи, предусматривается ответственность за преступления организованными группами, по предварительному сговору группой лиц — то, что имело место быть. Это не одиночная акция, а, на мой взгляд, спланированная организованная акция. Уголовная ответственность – там предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы», — сказал РИА Новости автор законопроекта.

В настоящее время штраф за лжеминирование составляет от 200 тысяч рублей до миллиона рублей, если ущерб от действий телефонных террористов оказался высоким. Это прописано в статье 207 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, предусмотрены и сроки лишения свободы для лжеминеров — от трех до пяти лет.

О необходимости усилить борьбу с телефонными террористами говорят и силовики, и чиновники.

«Подумайте только, какой моральный вред был нанесен этим многим тысячам людей. Я уже не говорю о вреде материальном: если речь идет об эвакуации торгового центра, это удар по их бизнесу, по торговле. Эти явления, к сожалению, оказались очень опасны. Мы как-то не придавали им большого значения, думали — детское хулиганство, а, оказалось, очень серьезная вещь. Тем более сейчас, когда она приобрела характер просто вирусной инфекции», — заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Напомним, в сентябре и октябре по России прокатилась волна лжеминирований — десятки и сотни сообщений о якобы заложенных бомбах в школах, детских садах, госучреждениях, торговых центрах парализовали жизнь в 170 городов России от Владивостока до Калининграда. К счастью, ни одно из сообщений о бомбах не подтвердилась. Позднее глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что, скорее всего, злоумышленники действовали из-за рубежа. Однако пока спецслужбы не поймали телефонных террористов.

Эксперты в сфере кибербезопасности утверждают, что обнаружить и тем более арестовать злоумышленников будет крайне сложно — пока у спецслужб нет таких технологий. У лжеминеров, которые могут находиться в любой точке земного шара, есть IP-аппарат или специальная программа на компьютере, это устройство подключается к интернету и через него аппарат подсоединяется к оператору связи – причем к такому, который может подставить любой номер для АОН (автоматического определителя номера). То есть на телефоне принимающего вызов может высветиться любой номер: звонок, реально идущий из Австралии, отразится как номер квартиры в Санкт-Петербурге.

«Это все, безусловно, монетизируется, причем заказчиками. Возможно, в начале это не монетизировалось, они показывали "класс": мы можем выводить из строя целые системы целых городов, например, систему здравоохранения, систему развлечения, систему образования. А потом за это платят деньги заказчики. Ведь есть силы этого мира, которым интересно, чтобы у нас были проблемы в этих системах. Начать массово эвакуировать бизнес-центры это удар по экономике. Такие акты могут повлиять на валовый национальный продукт. К этому все идет», – приводит слова гендиректора группы компаний «Альво» Евгения Храновского РИА «Новый День».

Его коллеги согласны с тем, что ужесточение закона не особенно поможет правоохранителям в поиске лжеминеров.

«По факту государство и бизнес несут колоссальный ущерб, но лица, против которых вводится закон, остаются для него неуязвимы [если они звонят с территории чужой страны, которая их не выдаст]. Поэтому необходимо пересматривать саму реакцию на анонимные звонки и разрабатывать алгоритм их анализа — это обойдется дешевле, чем терпеть ущерб от постоянных звонков неуязвимых террористов», — сказал РБК эксперт по безопасности Артем Куреев.

Но если злоумышленники звонят с территории России, то поймать их все же возможно. Об этом говорит и статистика, Так, только за первую половину 2017 года в стране были осуждены 350 лжеминеров, а в 2016 году — 750.

«"Телефонный терроризм" имеет свои особенности: он осуществляется с территории России и с территории иностранных государств, и здесь нам, конечно, работать сложнее», — сказал ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.