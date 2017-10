Накануне в Екатеринбурге прошло заседание Совета по повышению конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров — или Совета проекта «5-100». Он, наполним, был создан в 2012 году по инициативе президента России Владимира Путина. Суть программы проста — чтобы к 2020 году пять российских вузов котировались на международной арене, войдя в топ-100 мировых рейтингов образовательных учреждений.

С момента действия проекта в него был включен 21 университет, однако недавно глава министерства образования и науки РФ Ольга Васильева предложила сократить число до шести самых эффективных, чтобы распределять средства из федерального бюджета между ними.

«Надо оставить эффективные вузы – не более шести… Оставшиеся деньги вкладывать в развитие этих вузов, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был — я ещё раз повторяю, 50 миллиардов 200 миллионов рублей. Вот моё предложение. Ничего другого я предложить не могу. Потому что если мы не сосредоточим ситуацию в шести вузах и не вложим туда оставшиеся деньги — почти 30 миллиардов, никакого решения задачи, поставленной президентом, не будет», — приводит заявление Васильевой РИА Новости.

Предложение министра заключалось в том, чтобы распределить деньги между Московским физико-техническим институтом, Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС», НИУ «Высшая школа экономики», Университетом ИТМО и Новосибирским государственным университетом, напоминает ТАСС.

Представителей оставшегося 21 вуза, естественно, предложение Васильевой не вдохновило. Во-первых, из-за репутационных издержек — те 15 вузов, которые предлагались к исключению из программы, понесли бы мощный ущерб. Во-вторых, из-за перекрытия финансирования в рамках проекта.

«При этом они, конечно же, выдвигают аргумент, что до 2020 года есть еще несколько лет и они бы, мол, могли дойти до заветной цели – да вот им крылья подрезали. Так что можно ожидать, что в вузовской среде недовольство решением резко возрастет. Я уж не говорю о том, что эти вузы лишаются денег», — ранее говорила «Полит.ру» директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

Возможно, поэтому на совете под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец в Екатеринбурге решили оставить в проекте все вузы, которые были изначально заявлены к участию в «5-100». Но кое-что все же поменялось. Все университеты и институты поделили на три группы, в зависимости от этого будет распределяться финансирование.

«Для первой группы установлен коэффициент «6», это примерно 780 млн рублей в год, вторая группа – коэффициент «3,5», это около 480 млн в год, группа три – коэффициент «1», чуть больше 100 млн рублей», – приводит слова вице-премьера РИА «Новый День».

Агентство уточняет, что по итогам года вузы могут переходить из одной группы в другую. Пока что группа лидеров выглядит так: Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Томский государственный университет. Об этом сообщает РБК.

Во вторую группу попали Казанский федеральный университет, Росcийский университет дружбы народов, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Тюменский государственный университет и Уральский федеральный университет.

Наконец, в третьей группе: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского , Южно-Уральский государственный университет и Сибирский федеральный университет.

При этом надо напомнить, что целью проекта было попадание в конкретные мировые рейтинги — британские Quacquarelli Symonds и Times Higher Education, китайский The Academic Ranking of World Universities. Однако пока никто из вузов-участников «5-100» не приблизился к цели. В топ-100 QS и ARWU попал только Московский государственный университет, который не входит в проект. Недавно в престижный американский университетов U.S. News Best Global Universities 2018 вошли 15 российских вузов, 12 из которых участники «5-100». Правда, результаты оказались не самые выдающиеся: так, лучший из участников проекта показал НИЯУ МИФИ с 438 местом, далее Новосибирский госуниверситет с 471 местом и Московский физтех с 534-м.

«Если мы посмотрим на качество продвижения российских вузов и, например, китайских вузов на том этапе, который соответствовал трем-пяти годам первым китайского проекта, то мы увидим, что российские университеты растут быстрее примерно в два раза в рейтингах», — приводит слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова «Индикатор».