Не буди лихо пока оно тихо. Don't trouble trouble и т. д. Калашников ли изобрел «Калашникова»? Не было такого никогда и вдруг опять! Хотели, видимо, как лучше, а получилось как всегда. Прошел новый виток старого срача – после того, как в центре Москвы поставили памятник русскому оружейнику, со схемой немецкой штурмовой винтовки на постаменте. Схему, впрочем, быстро отодрали. Но пипл опять слегка углубился в историю. Которая на самом деле куда веселей и забористей, чем кажется на первый - второй - третий (рассчитайсь!) взгляды.

Давно я так не веселился!

Причем в этой истории все смешно буквально с самого начала и даже до начала.

В 1841 году (ровно за сто лет до ВОВ) в Москве вышел роман под названием «Автомат». Вот именно автомат а не, к примеру, штурмовая винтовка, это к вопросу о приоритетах. Автор – Калашников. Только не Михаил, а Иван. Про литератора писали : «Известный (?) исторический романист первой половины XIX века... имел международную (?) славу. Однако, уделяя основное внимание исполнению своих служебных обязанностей (вышел в отставку в чине тайного советника), он так и не оправдал возлагавшихся на него надежд...»

«Автомат» тот – в основном про войну 1812 года, про кровь и муки и зверства французов. Главному персонажу – его зовут Евгений Судьбин – снится, что он слушает лекцию некоего профессора, который учит : «Человек есть автомат. Великие учителя Германии, наконец, открыли глаза слепому человечеству. Отныне обязанностью человека должно быть наслаждение, целью его действий — земное блаженство, его собственное “ я ”. Прочь добродетель, любовь к ближнему, великодушие. Нам нечего думать о других …»

Судьбин с этим соглашается – вот она, связь с современностью, это прям про наши дни! – и, раз все дозволено, идет убивать.

И еще цитатка, про ту войну, с французами : «Тысячи растерзанных трупов, разбитых голов, оторванных членов валялись кучами, источая потоки крови. Омертвевшие трупы еще сохраняли выражение последнего момента ярости, в котором застала их смерть : раскрытые глаза еще смотрели жаждою убийства, и застывшие в крови руки еще, казалось, раздирали челюсти противника. Опираясь на отвратительные остатки своих друзей и врагов, умирающие силились приподняться из кровавой лужи, заливавшей им гортань...» Ведь красочно же! Где война, там Калашников.

Но ближе к телу. Михаил Тимофеевич Калашников (далее МТ) родился в крестьянской семье – 17- м ребенком из 19. Случилось это в 1919 году. К тому времени уж год как закончилась война, в которой немцы били супостата из первого автомата, изобретенного Хуго Шмайсером, потомственным оружейником, который в детстве бежал после школы не собак гонять, а к папаше, ведущему конструктору, на завод, где делали винтовки. Пацану было интересно смотреть на мастеров и выполнять работу, какую доверят – впрочем, это совершенно не важно, и нет никакого смысла сравнивать Хуго, который в 1905 стал руководить оружейным заводом (это в городе Зуль, где я бывал не раз) с Михаилом. О - хо - хо... Ну, там, в Германии – вы страшно удивитесь – шли споры о том, кто первый изобрел тот боевой автомат, чья была идея и кто у кого что украл. Вот еще из истории оружия краж идей : «Фолльмер использовал основу конструкции шмайссеровского образца 1936 года при разработке совместно с Бертольдом Гайпелем едва ли не самых известных пистолетов - пулемётов второй мировой войны – MP 38 и MP 40. Не смотря на то, что эти модели были сконструированы фирмой Erma, на фронте солдаты вермахта нередко называли их «шмайссерами»». Ага, все знали, что Фольмер украл у Шмайсера!

Видите, справедливость у фашистов все ж как - то восторжествовала – и зря умники корят дилетантов, что - де они неправильно называют самый знаменитый немецкий пистолет - пулемет...

Биографы МТ справедливо указывают, что Алтайский край прославил не только Калашников, но и – сам Ползунов! Который вроде изобрел паровую машину – именно он, а не какой - то там Шмайсер или, к примеру, Уатт. Впрочем, как известно, «открытие Ползунова, на два десятка лет опередившего зарубежных ученых, предали забвению».

Вы, наверно, не удивитесь, что МТ, как только пошел в школу – так сразу и начал изобретать. В те годы он замахивался на две вещи : велосипед и вечный двигатель. (Ему) казалось, что он был страшно близок к успеху. Не хватало только некоего особого подшипника... Эх!

В отличие от вечного двигателя и велосипеда, которые не задались, одну вещь МТ таки сконструировал и собственноручно изготовил – это было некоторое подобие (старинного) пистолета, там вместо пороха была сера, содранная со спичечных головок. Кроме всего прочего, МТ сочинял пьесы, которые ставились на сцене – школьной. Будущий оружейник имел кличку «Поэт».

И вот МТ стукнуло 10 лет. Случилось ужасное : его семью раскулачили! (Со Шмайсерами это случилось позже, в 1946- м, – тогда коммунисты отняли у них всю собственность. Во вторую мировую Шмайсеры были богатейшими людьми в городе Зуль. В отличие от нищих ссыльных Калашниковых.) Странно читать про эти конфискации сегодня, когда русские олигархи богатеют со страшной скоростью. Ну, что ж, когда ума нет, не жди трезвой (экономической) политики... «Кулаки» те, Калашниковы, были сказочно богаты – владели не то тремя, не то четырьмя лошадьми, МТ точно не помнил, когда писал мемуары.

В ссылке МТ не понравилось, и он сбежал в родную деревню, где осталась его замужняя сестра. Прятался у нее. Добыл поддельные документы и жил по ним. Там, в деревне, у кого - на на чердаке он нашел браунинг, оставшийся с гражданской, и не расставался с ним – тяга к оружию! Кто - то донес, пришлось бежать. Ну, тут как минимум две статьи УК, по которым МТ смело и надолго мог бы поехать в лагерь. Но обошлось. Ну что сказать – повезло! Вместо уголовника человек стал героем. Кстати, по похожей схеме действовал и Горби – скрывал, что был в оккупации. Если б будущий генсек честно заполнял анкеты, даже председателем колхоза б его не поставили. И еще. Михаил Ульянов рассказывал, что приехал из деревни в Москву с пистолетем, на всякий случай. Ствол лежал в чемоданчике. На вокзале его остановил мент : «А ну - ка, открой!» Ульянов открыл... Мент только заглянул в чемоданчик, а копаться в жалком бедном белье побрезговал.

Но в итоге МТ забрали не в лагерь, а в армию. Там он познакомился с очень серьезным оружием – пулеметом Дегтярева. Который ему, впрочем, «казался все - таки далеким от совершенства». Ну, казался, и что с того? А то, что он об этом размышлял, просыпаясь по ночам, пытаясь представить : «А какой бы я сам сделал пистолет - пулемет? Утром вытаскивал из тумбочки тетрадку, делал наброски, чертежи. Потом неоднократно их переделывал. Я заболел по - настоящему идеей создания автоматического оружия». Началось! Видите, неоднократно переделывал!

Правда, для начала он изобрел не автомат, но вещь тоже полезную, военную – так называемый “ счетчик моточасов ”, на базе простого будильника – речь про ресурс танка. Писали, что изобретателя вызвал к себе сам Жуков, познакомиться. Имел еще хождение такой миф : якобы тот же Жуков перед самой войной вызвал Калашникова и приказал сконструировать для армии автомат, какого еще не было! Эх! Размахнись плечо.

Размышления МТ на эту тему продолжались (если верить его мемуарам). В свободное время, которого много было в госпитале : командир танка сержант Калашников 31 августа был ранен в плечо и контужен. «Постепенно у него начали прорисовываться контуры задуманной схемы автоматики оружия. Помогло то, что Калашников хорошо знал устройство и действие пистолета ТТ и мосинской винтовки».

Вот очень кстати тут один из биографов упомянул два образца русского оружия. Не будем проходить мимо!

Сперва пару слов про винтовку Мосина.

Военный министр П . С . Ванновский, принимая ту винтовку на вооружение, писал : «В изготовляемом новом образце имеются части, предложенные полковником Роговцевым, комиссией генерал - лейтенанта Чагина, капитаном Мосиным и оружейником Наганом, так что целесообразно дать выработанному образцу наименование : русская 3- лин. винтовка образца 1891 года». Слово «Мосина» в наз в ание решили не ставить, даже и на третьем месте – справедливости ради.

За Мосиным, однако, оставили права на разработанные им отдельные части винтовки – и присудили ему Большую Михайловскую премию («за выдающиеся разработки по артиллерийско - стрелковой части»). Впрочем, в 1938 году в наставлении по стрелковому делу уже говорилось про винтовку Мосина, а не просто«1891 года». Это, видимо, из патриотических побуждений – но с оговоркой : указали, что Мосин был одним из авторов, не единственным. Забавно, что в иностранных источниках это оружие часто называют винтовкой Мосина - Нагана. И, чтоб два раза не вставать скажем, что там идут разговоры не про ТТ и «Макаров», но про «Токарев - Кольт» и «Макаров - Вальтер». Про последний мы уж тут не будем, а про ТТ никак нельзя не сказать пару слов.

Широко распространена версия, что, желая заменить в Красной Армии старенький(1895 года) иностранный револьвер «Наган» русским пистолетом, перед конструкторами поставили задачу – скопировать «Браунинг», но только переделав его под другой пастрон – более мощный маузерный. Но это, увы, не удалось : скопировать один в один – не та была технологическая база, не та... Так что по ходу дела решили сделать несколько упрощенную версию, что вело и к похвальному удешевлению! К примеру, в ТТ решили революционно обойтись без предохранителя, что создало некоторые неудобства (немало было случайных выстрелов, когда патрон находился в патроннике). Но в итоге – двух зайцев одним ударом! Точнее, выстрелом.

Короче, не все так просто с приоритетом русских оружейных конструкторов, да.

В госпитале, как сообщают биографы, МТ свел важное знакомство с неким старлеем, тот рассказал про устройство автомата Suomi, с которым сталкивался в финскую. Это типа дало тоже мощный толчок. Кругозор расширился!

Итогом этих исканий стали наброски – не чертежи, чертить изобретатель не умел (ему помогала одна юная чертежница, на которой он после женился) – некоего автоматического оружия. С которым МТ, выписавшись из госпиталя, пошел по разным оружейным инстанциям. Сперва он этому посвятил положенный ему после ранения отпуск, а после, попав в обойму, то есть в оружейную номенклатуру – и весь остаток жизни. Автомат тот запускать в производство не стали, но решили – пусть человек работает, в числе прочих, и участвует в конкурсах. Все для фронта, все для победы – почему нет!

А в это время в Рейхе...

После положенных испытаний и доводок – в июне 43- го Вермахтом был принят на вооружение MP-43 (позже переименованный в StG 44). И что вы думаете? Уже 15 июля 1943 г. советские спецы, срочно созванные на техсовет Наркомата вооружений, с любопытством щупали трофейную штурмовую винтовку. Им быстро и доходчиво объяснили, что надо срочно сделать что - то в этом духе.

-- А как же нам конструировать? У нас и патрона нету такого промежуточного (укороченный винтовочный, менее мощный). Как жарить рыбу, когда ее нету?

-- Идите жарьте, а рыба потом будет.

Тогда мелькала статистика, что в бою потери немцев, вооруженных этим новым шмайсером, были меньше наших, которые с винтовками Мосина (или «Мосина») – аж в три - пять раз. Верить этому или нет? Почему нет. Представьте себе взвод автоматчиков против взвода людей со старыми винтовками, и они бегут друг другу (или враг врагу) навстречу. Не надо быть оружейным историком, чтоб сообразить.

Короче, волнение было нешуточным.

Кому поручили миссию? В список допущенных к конкурсу, разумеется, попали классики, заслуженные люди : Дегтярев, Шпагин, Токарев, Стечкин, Симонов. И другие, в том числе наш Калашников. Но из них ярче всех выступил, как потом выяснилось, Судаев! Тот самый, который сделал лучший советский пистолет - пулемет второй мировой. (ППШ был более массовым в силу дешевизны, а не из - за своих преимуществ. «Не уступая по боевым качествам пистолету - пулемёту Дегтярёва и пистолету - пулемёту Шпагина, ППС -43 был со снаряженным магазином легче их на 1,7 - 1,8 кило, требовал при изготовлении в два раза меньше металла и в три — трудозатрат.» Мне пришла в голову странная мысль – возможно, главная причина того, что этот автомат не пошел – в ошибке : производство разместили в блокадном Ленинграде, где от людей не стоило ждать высокой производительности. А как вывозить продукцию? Не очень понятно.

И вот Судаев, которому в приказном порядке навязали знакомство со StG 44, сделал свой новый автомат – АС -44. Который был представлен на испытания в августе 1944- го – и был признан лучшим! Как – лучшим? Именно Судаев, а не Калашников? Что вы говорите...

В 1945 г. экспериментальная партия АС -44 пошла на боевые испытания. Но – эх, какая досада! – пока суть да дело, война кончилась... Автомат не успел на фронт. Понятно, что темпы работ упали. Дорого яичко ко Христову дню! Впрочем, Судаеву тем не менее поручают дорабатывать его АС -44. Однако в августе 1946- го конструктор умирает, – его здоровье было сильно подорвано в блокадном Ленинграде (язва желудка и проч.).

Да, так что Калашников? В заключительном акте по итогам испытания АК -46 рукой старлея Пчелинцева было записано :

«Система несовершенна и доработке не подлежит».

Конец? Нет! Несмотря на столь разгромную рецензию, по какой - то не известной нам причине начальник испытательного отдела полигона В. Ф Лютый – вдруг горячо поддержал МТ, который выглядел вроде же лузером : «Я изменил в отчете заключение Пчелинцева и рекомендовал автомат на доработку …»

А какую ж доработку? Лютый объяснил : «Я пришел к выводу, что конструкцию следует переделать почти заново.» В списке кардинальных изменений, которые он потребовал внести, было 18 пунктов.

Кто же переделывал автомат «почти заново»? Неужели сам МТ? Не угадали.

Вот кусок из мемуаров инженера - конструктора Зайцева : " Ознакомив меня с его (Калашникова) 7,62- мм карабином под патрон образца 1943 года и общим видом спроектированного им автомата (а это не то же самое что карабин. – ИС), Михаил Тимофеевич поставил передо мной задачу о проработке технического проекта для изготовления опытного образца и испытания его на заводе. Затем, после доработки документации по результатам заводских испытаний, изготовить еще два образца для испытаний на полигоне. Все это надо было выполнить до конца 1946 года."

Тут МТ говорит тоном заказчика, а не конструктора! На каком таком основании? Откуда такие полномочия?

Зайцев, получается, проделал значительную работу по созданию АК -47. Не удивительно, что вначале была даже идея дать оружию такое название : «АКЗ», Автомат Калашникова – Зайцева. Признавая заслуги «помощника». Но некий чиновник эту идею зарубил : «Зайцев? Зайчик, что ли? Ну, несерьезно, это ж грозное оружие!» Ну да, ну да... А Калашников – это который грохнул царского опричника (опричник – это не то чтобы уж совсем ФСБшник, торопливо замечаю я). Сам он хоть и купец, но все ж ближе к трудовому народу чем Кирибеевич, со своей тоже, кстати, подозрительной фамилией. Ну, хоть денег бы дали! Но нет – вычеркнули Зайцева из списков на награждение. Потом, в 1958- м, его позвали на работу в Москву. Пообещали хорошую зарплату и квартиру. Зайцев засобирался! Но местный КГБ дал другую установку : сидеть в Коврове и не дергаться. Чтоб конструктор не оттягивал на себя внимание и вся слава досталась простому человеку «из народа»? Вполне вероятно...

Но битва амбиций, конечно, разгорелась. Там такие страсти кипели! Родственники конструктора рассказывали, что Зайцев на юбилейном банкете Калашникова перевернул стол виновника торжества. Скандал! Потом, в свою очередь, Калашников собрался на юбилей Зайцева – но не поехал : в автокатастрофе разбилась его дочь. Зайцев ушел на пенсию, сидел на даче. Чем занимался? Дочка рассказывала – разводил там костры и жег всякое старье. Огонь, огонь! Он все ж старый оружейник...

И еще родня Зайцева в интервью высказывала такую обиду : вот, Калашников два месяца всего повоевал и на фронт больше не вернулся, его даже называли в семье обделенного славой конструктора, извиняюсь за выражение, дезертиром! В то время как Зайцев отказался от брони и всю войну провел на фронте, разведчиком, и даже с японцами повоевал... Ну да, наверно, обидно.

Так, значит, Зайцев «помогал». И не только он. Еще одного серьезного человека подключил Лютый, который стал покровительствовать МТ – небось, его кто - то об этом настоятельно попросил, не иначе, не могу отделаться от этой мысли. Лютый писал :

«В усовершенствовании автомата (АК) принял участие мой давний товарищ — сообразительный и опытный инженер Владимир Дейкин … (между прочим, полковник Главного артиллерийского управления – ИС) Втроем (!) мы работали до1947 года, когда, наконец, изготовили опытный автомат … Я лично испытывал новое оружие». Вот что такое это – втроем? Это кто? Ну, понятно, Зайцев и Дейкин. А третий – Калашников? Нет – Лютый же прямо сказал : «Втроем мы работали...» Калашников в состав этой тройки работяг не попал. Почему - то.

А, может, это была и не тройка. Была версия, что и знаменитый оружейник Симонов тоже участвовал в создании АК. П почему его не засветили? Так он же был в опале – как выдвиженец Тухачевского. Ни премии, ни дополнительной славы. Ну, да ладно, не расстреляли, и на том спасибо. «Время было такое», как грится.

Итак, Судаев умер, не успев доработать свой на тот момент лучший в СССР автомат. Что делать? Хорошо хоть война кончилась... Что ж дальше?

А вот что. В друг, через два месяца после смерти Судаева (август 1946), в СССР привозят самого Шмайсера (октябрь того же 1946). С целой группой его сотрудников. Не много не мало 474 человека! И какие люди! Вернер Грунер и Курт Хорн – те самые, что сделали легендарный пулемет MG42, он до сих пор на вооружении бундесвера прочих армий. А также главный конструктор фирмы «Gustlof Werke» Карл Август Барницке. Еще – Оскар Шинк, Оскар Генрих Бетцольд и другие звезды... Эо что касается людей ; а чертежи были вывезены из Германии, понятно, еще раньше – в 45- м, не много не мало 10 785 листов.

Кстати – или, наоборот, некстати – мне вдруг вспомнилось, что в то самое время перед бывшим зеком Королёвым, Главным конструктором, поставили задачу – сделать ракету. Но не уникальную русскую, не имеющую аналогов и прецедентов. А всего лишь аналог ракеты Фау -2, из советских материалов. Увы, Королеву повезло больше, чем Калашникову : Хуго Шмайсера привезли, а вот доставить в СССР Вернера фон Брауна не удалось – его успели перехватить американцы... С другой стороны, Королеву все же повезло : его не подчинили какому - то сержанту, и вся слава и все матблага достались лично Сергею Павловичу. Но это всё не имеет отношения к делу, разумеется.

Шмайсера и его б ригаду гастарбайтеров, зароб i тчан - зах i денц i в, привезли в Ижевск. Лично Хуго слал жене каждый месяц по 2000 марок, ого! (Кстати, после смерти Хуго на его вдове женился его брат Ханс, который ради этого вернулся из Западной Германии, куда в 1950- м сбежал из ГДР. Вот драма, вот коллизия, какая love story!) Это столько платили ни за что? За «пару советов»?

В Ижевске тогда по, видимо, чистой случайности трудился тогда и наш МТ, юный сержант - изобретатель в возрасте 27 лет. Много лет нас уверяли, что Калашников работал в Туле и из - за большого расстояния до Ижевска с теми немцами не контактировал, стало быть, они на него никак повлиять не могли – как украсть издалека? Да у нас и мысли не было о воровстве, кому ж это она пришла в голову? Но, наконец, Ижевск в этом смысле рассекретили (кажется, к юбилею МТ в 2009 году), и теперь на заводе висит мемориальная доска, разглашающая прежнюю военную тайну. Но зачем секретничали? Неужели было что скрывать?

Часто пишут, оправдываясь, что Шмайсера нельзя было допускать к нашему конструированию : он же потом мог уехать домой и там все рассказать врагу! Да не смешите мои тапочки. Расстрелять нациста, члена НСДАП с 1 мая 1933 года (партбилет? 2914409), который работал на Гитлера – это ж одно удовольствие. Такое шоу бы могли устроить по этому поводу у какого - нибудь Малахова! Или просто упрятать немца куда - то. Вы что, забыли, какие стояли времена? Ну и потом – кому б Хуго что рассказывал? Там же, в ГДР, Штази зверствовала.

Итак, шесть лет знаменитые конструкторы, наш и немецкий, трудятся на одном заводе... «Встретиться и поговорить с глазу на глаз с немецкими конструкторами в Ижевске Калашникову не довелось, хотя и работали они в одном заводском корпусе, правда, на разных этажах. Однажды только увидел Михаил, что сидели немцы в отдельном помещении, что - то чертили, тщательно рвали бумаги». Работали бок о бок, но – не виделись.

Аналогичный случай был однажды в Вашингтоне.

-- Вы курили марихуану? – спросили раз Клинтона.

-- Да, но не затягивался.

Важно еще вот что : много говорено про то, что все идеи, воплощенные Шмайсером, были придуманы до него, разными конструкторами. Упоминалась первая в мире (!) самозарядная винтовка мексиканского генерала Мануэля Мондрагона, он еще в 1887 году, в 19- м веке! – придумал и запатентовал автоматику с отводом пороховых газов и поворотным затвором (как у Калашникова!). Массовый выпуск началася в 1908- м. Шмайсер не мог не видеть винтовку Мондрагона, она производилась в Швейцарии и поставлялась в немецкую армию в первую мировую. Приводили в пример и ручной пулемет Льюиса (1923) – действительно, сильно смахивает на Калаш! А наш Федоров тоже использовал принцип отвода газов еще в 1925- м. (Интересно – сам придумал или позаимствовал у Мондрагона?) И после него в 1930- х, в разных моделях – Токарев и Симонов. Таким образом – учат нас историки оружия – Калашникову незачем было заимствовать у немцев давно и широко известную в России схему автоматики. Но! По какой - то странной причине на экстренное совещание в наркомат принесли не эти вот старые всем известные винтовки – а ухватились отчего - то за Шмайсер...

Который не оказал никакого якобы влияния. Нам объясняют :

-- Шмайсер не при чем! Мы всего-только и взяли у него – короткий патрон, концепцию штурмовой винтовки, и «материало- и трудосберегающую технологию листовой штамповки». Всего лишь, понимаете? Концепцию, технологию и патрон. А больше - то и ничего, ни-ни!

А почему, кстати, у нас Калаш называется автоматом? Возможно, потому, что немецкий термин – там это одно слово, S turmgewehr, – придумал лично Гитлер. Вычеркнуть, забыть! Не упоминать нацистов и конструкторов, которые на них работали. Зачем их, лузеров, прославлять? Кому от этого будет польза? Ну а что, логично...

Но необходимо сказать, что русские заметно и принципиально скорректировали концепцию нового оружия. Внесли родной менталитет в немецкую стройность и точность. Вот не было бы счастья – да несчастье помогло. Известно, что АК очень надежен. Но вот за счет чего? Как этого добились? Наши про это молчат. А вот американцы отрыли нам эту главную тайну Калаша :

-- Именно потому, что детали '' АК -47'' пригнаны неплотно, его трудно вывести из строя. Его не может застопорить ни грязь, ни некачественная смазка, ни нагар, который появляется в дуле во время длительного боя. Он так надежен, что не выходит из строя, даже побывав в воде или в песке. Второе его важное (и смертоносное) преимущество – простота в употреблении. Его легко осваивают люди технически безграмотные, нетренированные и просто бестолковые...

Таким непросто хвастать, в самом деле...

Кстати, вот этот поворот затвора, про который столько говорено, хорош еще и тем, что, вращаясь спирально, размалывает грязь, попавшую внутрь оружия, так, что она не мешает стрельбе.

Похоже, эти рассказы про то, что GI's во Вьетнаме предпочитали АК своим винтовкам – не байки, а чистая правда.

Вот эта русская приблизительность и расплывчатость – они очень хороши в бою.

А теперь и мой вклад в историю оружия. Когда хвалят АК, говорят о широком его распространении по почти всему миру и огромном количестве выпущенных экземпляров. Дело тут главным образом в том, что автомат невероятно дешев! Западное оружие поди еще купи кубинский диверсант или там донецкий шахтер / тракторист – а Калашниковым мы завалили планету, раздавая его большей частью бесплатно. На халяву и уксус сладкий. Впрочем, это все малосущественные детали. «Калашников» победил, а победителей не судят.

Итак, немецких конструкторов привезли в Ижевск... «О деятельности Хуго Шмайссера в годы 1946—1952 в Ижевске практически ничего неизвестно», – сообщают нам услужливые историки оружия.

Так чем немцы там занимались, автомат изобретали, что ли? Да вряд ли. Они его еще в конце 41- го обкатывали на боевых испытаниях. Образцы трофейные у наших были в 43- м. Все чертежи – в 45- м. Чего непонятного? Шмайсер после успел рассказать, после возвращения в ГДР он прожил еще год, что дал русским несколько советов. Каких? Да по штамповке, скорей всего. У нас она давно уж была освоена, но... Даже после, несмотря на участие немцев, «развернуть производство " штампованного " автомата не удалось, процент брака оказался неприемлемо велик. Так что с 1951 года выпускали АК с фрезерованной ствольной коробкой. Перейти на штамповку окончательно удалось лишь в 1959 году».

Кстати, на Западном фронте реакция на " штурмгевер " была весьма прохладной. Американцы там его тоже изучили, но – сочли громоздким и неудобным оружием, да и менее надежным, чем их М 1 Carbine. Янки полагали, что штампованные детали не дают надежности. Правда тут та, что американцев не волновала ни дешевизна, н и скорость изготовления оружия – и денег у них хватало, и заводов, и рабочих, и станков. Вообще же штамповка – она не от хорошей жизни... Для немцев она была выходом, когда Рейх шел к развалу и надо было экономить и спешить. Наши старались наштамповать побольше и подешевле Калашей, надо ж было проводить цветные революции на разных континентах.

Что же касается концепции, которую предложил Шмайсер, то она позже убедила и американцев тоже. Натерпевшись от «Калашей», с которыми воевали вьетконговцы, а мериканцы тки озаботились созданием полноценной штурмовой винтовки. Во вторую мировую они до этого не успели додуматься, – им не довелось тогда так жестко повоевать как нам с немцами.

Да... Немцы по любому не могли помешать в Ижевске. Нельзя было пренебрегать такой возможностью. Немецкая, пусть даже немецко - фашистская, точность всегда высоко ценилась. Так - то вон разбери «Мерс», изучи детали – и сделай такой же? Нереально. Как бы то ни было, после долгих мучений автомат АК -47 был сделан, запущен в серийное производство – и принят на вооружение в 1949 году. А не, как некоторым казалось, судя по названию, в 1947-м. Шесть лет это тянулось! От постановки задачи – до ее решения. Из них три года – это уже с немцами.

Нет, подождите – как не в 1947- м? А так. Даю вам цитату из документа :

«После испытаний модификаций АК -46, не менее года инженер - капитан В. Ф. Лютый, инженер - майор В. С. Дейкин и курируемый сержант М. Т. Калашников (в тройке вместо Зайцева теперь МТ. – ИС) работают над созданием образца для новых испытаний. Акта полигонных испытаний АК -46 не существует (вот как? – ИС) — известно лишь, что «недостатки отдельных узлов и деталей АК -46, выявленные в ходе полигонных испытаний, заставили в чрезвычайно сжатые сроки пересмотреть и радикально изменить устройство ударно - спускового механизма, газового двигателя и компоновку ствольной коробки».

А что оставили без изменений? Ну, приклад, к примеру... Шомпол...

Там столько вопросов накоплено!

Короче, немцы подоспели как раз вовремя. Просто Бог послал.

Не секрет, что казенные наши патриоты всегда давали гневную отповедь клеветникам России.

Во - первых, оружейники, наш и их, якобы жили в разных городах! От Тулы до Ижевска вон сколько пилить. (Ха - ха.)

Во - вторых, подумаешь – внешнее сходство! Но в оружии, да и вообще в жизни, часто самое главное – это концепция! Хуго Шмайсер создал военную моду на десятилетия вперед. Даже наше «Военное обозрение» писало про StG 44 : «Именно эта винтовка стала прототипом легендарного автомата Калашникова и не менее знаменитой FN FAL, бельгийской штурмовой винтовки». Которую даже чуть не приняли на вооружение американцы, точно обещали, они под это дело договаривались о стандарте единого натовского патрона, тоже промежуточного... Но кинули европейских партнеров. В этом патроне -- половина успеха этого нового вида стрелкового оружия.

В - третьих, нас уверяют, что снаружи автоматы наши случайно похожи, но внутри - то все разное, так что вот! В доказательство предъявляют фотки, а на них железки, в смысле части затвора. Поди там в них разберись! Чаще всего гражданские, рассматривая такие картинки, только сопят. А квасные патриоты орут :

-- Вот, в отличие от АК, ствол запирается у немцев перекосом затвора! (Кажется, это самый главный аргумент.) Что это плохо, мы знаем это по винтовке Токарева, ее то и дело клинило! А у нас – поворот затвора! Это совсем другое дело. То - то же!

Спору нет, токаревская винтовка была капризна, на нее жаловались фронтовики. Немцы тоже были в курсе, небось, не меньше других интересовались трофеями. Но есть одна тонкость. Вот этот перекос затвора плох только в случае использования длинного винтовочного патрона. Что же касается промежуточного, укороченного, где пороха меньше, то там с этим проблем, считай, и не было. У кого - то язык повернется назвать немцев плохими оружейниками?

И вот авторство этой идеи – чтоб ствол запирался поворотом затвора – приписывали МТ. И он сам себе – тоже, говорил про это в разных интервью. Однако ж лень верить в то, что он не слыхал про того же самого Мондрагона. Или про американскую автоматическую винтовку М 1.30 Garand, которая широко применялась в ВМВ. Про немецкую Fg 42 (Fallschirmj д g e rgewehr 42, конструктор Луис Штанге), которой вооружались десантники. И многие другие винтовки и автоматы. Из которых наиболее интересна Mb42 (W). И чем же? Да тем, что там, в отличие от Шмайсера, ствол запирался как раз тем самым поворотом затвора, а не перекосом. Почему она уступила конкуренту? Поди теперь разберись. Еще про эту MKb 42 (W). Буква W, которая в скобках, означает не что иное как Walther, который, думаю, в рекомендациях не нуждается. Эта штурмовая винтовка хороша еще и тем, что дико похожа на наш АКМ! Куда больше чем новый Шмайсер. Аж прям неловко делается. При том что я ни в коем случае не желаю умалить заслуг МТ. А вот победивший в нашем конкурсе, в Наркомате вооружений, в 1946- м, автомат Судаева АС -44 – больше смахивал на StG 44! О вкусах не спорят, так, просто к слову пришлось. И затвор там, что характерно, был чисто шмайсеровский.

Как мы помним, именно Судаев с этим своим автоматом выиграл конкурс. Не под его ли АС 44 после смерти нашего конструктора и привезли немцев? Раз уж автомат Судаева так похож на StG 44? Эхе - хе...

В нашем конкурсе, объявленном в 1943- м, был и еще один претендент на победу – автомат Булкина. Довольно сильно смахивающий на MKb 42 (W), или, если хотите, на «Калаша». Любой сейчас может найти эти картинки в сети и насладиться ими, почесывая репу...

Ну, теперь мы знаем все источники и составные части «калаша».

Историки оружия то и дело задают себе вопрос : откуда ж такая лояльность к М. Т. Калашникову? Почему его ставят во главе проекта? Зачем ему подчиняют серьезных конструкторов, которым он дает указания? Что заставило старика Дегтярева, который не меньше Калашникова заслуживает памятника – это же именно с его пулеметом реально побеждали, он - то со своим изобретением не опоздал на войну – сказать после знакомства с АК -47: «Мне представляется, посылать наши автоматы на испытания нет смысла. Конструкция образцов сержанта совершеннее наших и гораздо перспективнее. Это видно и невооруженным глазом. Так что, товарищи представители заказчика, наши образцы, наверное, придется сдавать в музей!» Авторы, которые страстно славят МТ, любят цитировать эти слова. Не подозревая в них ни сарказма, ни обиды, ни гнева ; чего стоит одно только слово «сержант». Понимаете, сержанта поставили над всеми... «Может в будущем главным конструктором стать современный рабочий», как учила нас советская пропаганда. Может, в этом воспитательном эффекте, которого хотели добиться, все дело? Про похожий случай рассказывал мне мой дед, который спрашивал своего однокурсника (по школе техников, Москва, площадь Борьбы) Стаханова :

-- Леша, зачем ты врешь про свой рекорд? Своим ребятам, которые сами рубят уголек?

-- Да я все понимаю, Ваня! Но мне партия так велела. Чтоб вдохновить молодежь...

Отдельно надо б сказать про громкий пиар Калаша. Чего только про него него не писали!

-- На Синайском побережье, неподалеку от музея арабо - израильских войн, египтяне воздвигли памятник автомату Калашникова.

-- Из «Калашниковых» румынского производства был расстрелян диктатор Чаушеску и заодно его жена.

-- Горан Брегович сочинил песню на слова некоего А. Каштанова про наш автомат. Ее пели в фильме Эмира Кустурицы «Андеграунд».

Там были слова :

-- Калашников, Калашников, Калашников

Eeeeeeh...

Бум, бум, бум, бум, бум

Бум, бум....

Цыгане! Стоп! И т. д.

Автомат Калашникова представлен на гербах трех стран – Зимбабве, Буркина - Фасо и Мозамбика, в последнем его нарисовали еще и на флаге, а вдобавок и на банкноте. Страны еще те, мягко говоря...

АК был и на первой эмблеме террористической группы Баадер - Майнхоф, позже его там заменила винтовка МР 5.

Да что там! Сам Каддафи хвалил АК :

«Автомат Калашникова — одно из главных изобретений XX века, и оно еще в течение многих лет будет оставаться актуальным для большинства стран мира, в том числе и для Ливии».

В ноябре 2003 года в Делфте проходила на выставка «Калашников — оружие без границ». Там был выставлен трон, сделанный одним мозамбикцем из из старых АК. Михаилу Тимофеевичу предложили на него присесть. Он отказался :

-- Я создавал автомат для защиты своего Отечества, а не для того, чтобы сидеть на нем.

Сидеть на штыках не очень уютно, да.

Пиар наш АК получил громкий и глобальный, да. Но, в отличие от пулемета Дегтярева и ППШ, Калаш трудно назвать оружием победы. Первое боевое применение АК -47 — это операция «Вихрь». Венгрия, октябрь 1956 года – помните? Советская армия подавила восстание. После – Чехословакия, 1968. Победили мы мядьяр и чехов? Которые все равно ушли от нас на Запад через 20 лет? Сомнительные лавры...

Что там еще – памятник на Синае? Ну - ну. Арабы с нашими автоматами проиграли маленькому Израилю. Палестинцы и прочие террористы тоже не добавили доброй славы нашему автомату, в голливудском кино, если человек с Калашом – значит, бандит и убийца. Весь мир смотрит их кино и наматывает на ус... Что там еще, Африка? Да, это мы ее взбаламутили, заставили негров выгнать белых «колонизаторов», и теперь там разруха и нищета, и пипл бежит в Европу. Вьетнам? Мы воевали там за коммунистический север. А после, без нас, страна объединилась, вместо Совка там, в общем, капитализм и, на минуточку, дружба с Америкой.

Югославия с ее бодрой песней про АК и широким применением нашего автомата – развалилась. Там стреляли, стреляли... А потом всё кончилось, и сербы сейчас не в лучшем положении. На Балканах я видел самый страшный Калаш в моей жизни – со ржавым стволом, о Господи. Ужасно было то, что висел на плече у полицейского сержанта, а не у дикаря из джунглей...

Ну, разве что Даманский может претендовать на победу, по крайней мере временную, но это не тот масштаб, как вы понимаете...

Короче, с Калашом СССР проиграл холодную войну, потерпел поражение в битве против свободного мира. Нет у нас ни Азии, ни Африки, ни Латинской Америки коммунистических. Да и СССР пропал, если вы заметили. Вот что символизирует автомат Калашникова – эту череду поражений. А с некоторых пор с темой боевого применения АК связаны еще и Грузия, Чечня, Крым, Донбасс... Сирию, пардон, чуть не забыл упомянуть!

Ну, хвалить или ругать участников истории с АК, разбираться, что правильно, что неправильно – зачем, когда поезд давным - давно ушел? А вот что было бы неплохо – так это знать подлинную историю отечественного оружейного дела. И не вливать лишнего (оружейного) масла в жопу. В которой оно, друзья, без надобности. Автомат хороший. В итоге. А кто написал пьесы Шекспира, он сам или кто другой – нам все равно.

Post Scriptum

На постаменте памятника Калашникову, на освободившемся месте – оттуда сбили схему Шмайсера – неплохо было б дать цитату из мемуаров героя, про его семью, раскулаченную и сосланную :

Выслать-то выслали, но и поддерживали, так что особо не голодали. Вот я думаю, может, это так надо было - ведь раскулачивали& наиболее хозяйственных и приспособленных к работе на земле людей. Потом они в ссылках вгрызались в целинные земли и поднимали их, доводили до нужной кондиции. Может, Сталин тем самым обеспечил освоение безлюдных пространств России? А то ведь достались бы непрошеным гостям. То, что мы сегодня наблюдаем по Дальнему Востоку, да и в Сибири тоже. Нет, была, очевидно, сермяжная правда в том жестоком деле. Страну надо было сохранить и укрепить, война была не за горами. Я не оправдываю сталинизм и его перегибы, но вот что-то думается, все это было неслучайно, рассчитывалось на большую перспективу. Это была дальновидная политика».

Вот, пусть будет слово в слово. Кто мы такие, чтоб выкидывать слова из песни.