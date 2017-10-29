Противостояние оппозиционного радио «Эхо Москвы» и Всероссийской гостелерадиокомпании продолжается. Телеведущий Владимир Соловьев в интервью «Комсомольской правде» обвинил главного редактора «Эха» Алексея Венедиктова в том, что он организовал травлю против него лично и ВГТРК в целом.

«На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. Когда Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова – не могу сказать, что мне это понравилось. Поэтому пришлось поднять в эфире всего лишь историю интернет-постов и выступлений Лариной. Все, что было у меня в эфире — это цитаты госпожи Лариной. Но не было и близко никаких призывов. Любой, кто смотрит мои программы и слушает мои радиоэфиры, знает, что я выступаю резко против тортика в лицо, зеленки в глаза и вмешательства в частную жизнь. Венедиктов и «Эхо Москвы» по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести. Хотелось бы им напомнить, как они себя вели, когда погибли наши товарищи на Донбассе, как они себя вели, когда рухнул самолет в Сочи. Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная и у всех очень хорошая память», — сказал Соловьев «Комсомольской правде».

Вероятно, он подразумевал заявление Алексея Венедиктова, сделанное в эфире «Дождя».

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева (...) Другого способа защитить своих журналистов у меня нет», — заявил Венедиктов телеканалу.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр главред «Эха Москвы» действительно связал с сюжетом телеканала «Россия-24», опубликованном 11 октября и посвященном радиостанции, которая, по данным журналистов ВГТРК, сотрудничает с западными НКО в преддверии выборов президента России 2018 года.

Позднее в эфире программы «Вести ФМ», которую вел Владимир Соловьев, обсуждали собственно нападение на Фельгенгауэр — ведущий действительно упомянул Ксению Ларину и ее пост в фейсбуке про Соловьева, а его гость историк и журналист Армен Гаспарян назвал телеведущую «откровенной сволочью».

Коллега пострадавшей Ксения Ларина действительно опубликовала два снимка с места ЧП в день, когда произошло нападение на Фельгенгауэр.

«Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», — написала Ларина в своем фейсбуке.

Гаспарян сообщил, что журналисты «Эха Москвы» «не нашли подтверждения своих слов» — имея в виду цитату Соловьева о затыкании ртов. На это сам ведущий заметил, что перед ним никто не извинился.

«Всякие Тихоны Дзядко и прочие тут же в эту травлю моментально вступили. Для них же это самое сладкое, они же не умеют признавать, когда их ловишь на прямой лжи. Они не знают, что такое извиниться», — заявил Соловьев в эфире «Вести ФМ».

Тем не менее, пользователи интернета все же нашли цитату Соловьева, о которой идет речь.

«Фразу «Когда уже им заткнут их поганые рты» он произносил в эфире 21.02.17», — напоминает пользователь твиттера Akiko Jazz.

Упомянутый журналист Тихон Дзядко не преминул подколоть Владимира Соловьева этим.

«Приношу свои запоздалые извинения Владимиру Соловьеву. В записи в Фейсбуке об ответственности сотрудников ВГТРК за нападение на Татьяну Фельгенгауэр я забыл упомянуть о том, что ответственность за это несет и лично Владимир Соловьев. Приношу извинения за свою забывчивость», — написал он в фейсбуке.

В итоге выпуск «Вести ФМ», где обсуждали журналистов «Эха Москвы», Венедиктов действительно посчитал новой провокацией.

«Мы считаем, что этот сюжет мог быть подстрекательством тем людям, которые, патриоты, сочли после этого сюжета Таню врагом, шпионом, агентом… Мы попросили, попросим, вернее, следователей и других журналистов того же холдинга ВГТРК, который отличается большим вниманием к Татьяне, допросить», — сказал Венедиктов «Дождю».

Напомним, 23 октября в редакцию «Эха Москвы» ворвался мужчина с ножом и ранил в горло журналистку Татьяну Фенгельгауэр, позднее он заявил, что она вступала с ним в телепатический контакт и «изводила его сексуально». Нападавший Борис Гриц оказался физиком, имеющим гражданство России и Израиля. В Следственном комитете заявили, что в качестве основной версии произошедшего рассматривают нестабильную психику нападавшего.