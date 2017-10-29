Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 октября 2017, воскресенье, 10:34
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Полиция ищет гражданку Молдовы, подозреваемую в мошенничестве
Работники автомобильного транспорта отмечают профессиональный праздник
Нижнеамурская голгофа: Неужели люди, судившие Тряпицына - японские шпионы?
В Тюмени пройдет массовый отлов безнадзорных животных
#Культура
Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
США открыли часть документов о роли СССР в убийстве Кеннеди
Взрыв газа разрушил жилой дом на Алтае, есть жертвы
Жечь или не жечь? Куда пойдёт ямальская энергетика?
Есть, где поиграть
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
29 октября 2017, 09:00
история России революция Россия
Алексей Макаркин

10 дней, которые потрясли мир: к юбилею революции 1917 года. Алексей Макаркин

Пчелин В.Н. "Историческое решение о вооруженном восстании на заседании ЦК РСДРП..."
Пчелин В.Н. "Историческое решение о вооруженном восстании на заседании ЦК РСДРП..."
ГИМ

7 ноября (25 октября по старому стилю) исполняется сто лет российской революции, которая позже получила название Великой Октябрьской. В результате нее Временное правительство, управлявшее страной после Февральской революции, было смещено и власть перешла к большевикам, провозгласившим ликвидацию капитализма и начало перехода к социализму.

О том, каково значение этого события для российской и мировой истории с точки зрения современности, в беседе с «Полит.ру» размышлял Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

 
Алексей Макаркин
msps.su

«Что интересного можно отметить в тех событиях, если посмотреть из нашего времени? Из нашего времени эта революция выглядит самым странным событием ХХ века в плане восприятия россиянами. С Великой Отечественной войной все понятно: это консенсусное событие, консенсусно считающееся главным событием не только ХХ века, но и всей мировой истории. Это видно по опросам «Левада-центра». Выход в космос и вообще советская космическая программа – опять-таки, одобряемое россиянами событие. Ну, фигура Сталина общество достаточно сильно разделяет и вызывает у россиян сильные эмоции, позитивные и негативные.

Что же касается революции, то, как известно, каждая революция – это перемена, революции происходят под флагом социального прогресса. В России же в отношении к этой революции произошли две вещи. Одна состоит в том, что в очень короткое время, буквально за несколько лет революция из одного из главных событий в мировой истории (а это в восприятии граждан страны были Великая Отечественная война и революция, 7 ноября был главным государственным праздником) превратилась в событие, роль которого с точки зрения общества резко упала. Точно так же, как резко упал авторитет Владимира Ильича Ленина.

Интересно, что авторитет Ленина так и не восстановился в глазах россиян. Если восприятие образа Сталина менялось несколько раз (была его полная дискредитация в период перестройки, а потом – реанимация его образа, реабилитация вождя в связи с разочарованием части общества в демократии, и возникло восприятие Сталина как борца с коррупцией, восприятие его как победителя в войне), то с образом Ленина таких перемен не произошло. Восприятие Ленина сейчас – это восприятие его скорее как разрушителя, человека, который разрушал государство.

Соответственно, для либеральной части общества Ленин неприемлем как один из инициаторов «красного террора», как человек, который уничтожил в России частную собственность и политические свободы, то для другой части общества, которая не против Сталина, Ленин неприемлем как человек, который занимался разрушением, имел какие-то непонятные связи немецким Генштабом, который отдал Прибалтику, отдал Финляндию, отдал Польшу – словом, потерял немалую часть территории, часть из которой потом вернули, а часть так и не удалось вернуть. Словом, против Ленина настроены не только сторонники политических свобод, не только либералы, но еще и немалая часть государственников-консерваторов.

У Сталина, с точки зрения немалой части общества, есть «алиби» для репрессий, для жестокости – мол, война была. А у Ленина в глазах общества такого «алиби» нет. Когда Ленин отошел от большой политики после 1922 года, страна уже потеряла часть территорий, как я уже сказал, и находилась в очень сложном положении.

Плюс еще один интересный момент. Сталин, как я и говорил, – это человек, вызывающий эмоции. Положительные, отрицательные – разные. Для одних Сталин – герой, для других – преступник, убийца. У Ленина же за период существования Советского Союза был создан такой сахарный образ, начиная от «Когда был Ленин маленький с кудрявой головой», как на октябрятской звездочке, и до «дедушки Ленина», который беседует с крестьянами-ходоками, что этот образ породил обратную реакцию, реакцию неприятия.

Если перекормить сладким, возникает его неприятие – не столь уж сильное, скорее, просто отсутствие интереса. Тут произошло именно это: к Ленину даже не испытывают столь сильного негатива, который у многих есть к Сталину. Скорее, наблюдается отсутствие интереса. Образ Ленина – это такая патока, которой обществу уже в 1980-е годы не хотелось интересоваться. Есть он – и есть где-то, товарищ Ленин. Ну, надо одну звездочку с ним носить, потом другую – и надо. Ну, везде Ленин.

Конечно, это порождало и анекдоты – вроде того, что Ленин принимает крестьян-ходоков и передает своему секретарю: «Отправьте их к товарищу Дзержинскому, пусть он их расстреляет. Но перед этим обязательно напоит горяченьким чайком!» Само появление таких анекдотов – тоже знак неприятия подобной идеализации. Правда, и анекдотов про Ленина было не очень много – в связи с отсутствием интереса к нему. Не было в его образе чего-то, что могло бы человека зацепить. Поэтому Ленин сейчас – это герой для Коммунистической партии, КПРФ (и то там многие больше ценят Сталина); герой именно для коммунистической субкультуры, но не более того.

И еще один интересный момент есть, на мой взгляд. Итак, революция – это слом старой системы, он проходит под лозунгом прогресса. Но у нас в общественном сознании происходит достаточно сложный процесс, когда отношение к тем или иным политическим фигурам определяется не по отношению их к революции, а по критерию «государственник или антигосударственник». Такой подход активно проявляется где-то с 1990-х годов, а сейчас он, пожалуй, стал мейнстримным. В результате возникают интересные сочетания, когда поклонник Николая II может одновременно оказаться поклонником Сталина. Хотя в революционных процессах 1917 года они были с разных сторон.

Кстати, сейчас в Кирове открыт памятник Дзержинскому (а Дзержинский – это корпоративный герой КГБ и ФСБ), и открытие этого памятника не встретило какого-то сопротивления со стороны православных активистов. То есть они сейчас атакуют фильм «Матильда», требуют запрета его проката, обвиняя авторов в кощунстве за изображение отношений Николай II – но при этом к памятнику Дзержинскому, человеку, на руках которого кровь многих дворян, царских министров, архиереев, священников, у православных активистов спокойное отношение.

То есть православные активисты хорошо относятся к спецслужбам (пока те их не преследуют, конечно) и подчеркивают, что они – государственники, что силовые структуры – важнейший атрибут государства. Ну, и раз наши спецслужбы как-то исторически полюбили Дзержинского как своего основателя (хотя у наших спецслужб имеются и тенденции к тому, чтобы удревнить свою историю, все равно «отец-основатель» для них – это Дзержинский с ВЧК), то ну и ладно, что называется. Так рассуждают наши современные даже монархические православные государственники. Ну, Дзержинский – и Дзержинский, главное, чтобы силовые структуры были эффективны и боролись с Западом и с внутренними врагами.

Так что отношение к революционным фигурам проходит не по линии «революционер – контрреволюционер», а часто – по линии «государственник – антигосударственник». При этом в разряд государственников записываются те люди, которые пользуются благорасположением современных силовиков. Вот Сталин, например, – государственник, и даже Дзержинский – государственник. А, например, Троцкий в этой съеме – антигосударственник.

Конечно, эти схемы достаточно далеки от историзма. Потому что если тот же Дзержинский прагматично использовал спецов-железнодорожников для того, чтобы управлять Народным комиссариатом путей сообщения, которым он руководил одновременно с ВЧК, то Троцкий прагматично использовал старых офицеров, «военспецов», понимая, что без них невозможно создать Красную армию. Так что такое разделение на «государственников» и «антигосударственников» связано уже с советскими и современными представлениями о том, что хорошо и что плохо. Но такое разделение есть – то есть идет такое обычное конструирование истории, где Николай II в полковничьем мундире может соседствовать со Сталиным в мундире маршала СССР.

Что, на мой взгляд, будет дальше? Мы видим, что отмена 7 ноября как государственного праздника была воспринята абсолютно спокойно. Другое дело, что встал вопрос о том, как проводить парад на Красной площади. Есть ведь привычка, что 7 ноября должен быть парад. Поэтому парад теперь приурочен не к годовщине революции, а к годовщине парада 7 ноября 1941 года. То есть революция, опять-таки, явно ушла из главных исторических событий для россиян, а Великая Отечественная война осталась. И полностью заняла место главного события.

А так перенос праздника с 7 ноября на 4 общество в целом восприняло спокойно. Коммунисты немного протестовали, но в рамках и не очень сильно. И главное: к тому времени, когда 7 ноября отменили как государственный праздник, он уже превратился для большинства россиян в выходной день, когда можно последний раз в году поехать на садовый участок, посмотреть, что там происходит, заколотить окна на зиму, прибрать все – и дальше уже ждать весны. То есть с идеологией 7 ноября связывалось все слабее и слабее.

И думаю, что чем дальше, тем этот процесс будет более интенсивным. Для новых поколений 7 ноября, Октябрьская революция, которая у нас парадоксальным образом отмечалась 7 ноября в связи с календарной реформой 1918 года, будет все больше становиться историческим событием, к которому не будет ни особо положительного, ни особо отрицательного отношения. Будет просто очередная историческая дата, которую надо выучить, чтобы сдать Единый государственный экзамен по истории, но не более того», – сказал Алексей Макаркин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Ксения Собчак
Собчак пояснила заявление об отказе от критики в адрес Путина
Владимир Соловьев
Соловьев обвинил «Эхо Москвы» в травле журналистов ВГТРК
Карлес Пучдемон
Власти Испании допустили участие Пучдемона в выборах
КНДР
Северная Корея провела массовые учебные эвакуации
Спасатели у пирса
Спасатели МЧС прибыли на Шпицберген для поисков Ми-8
10:31 Генсек НАТО предупредил об угрозе ракет КНДР для стран альянса
10:11 Собчак пояснила заявление об отказе от критики в адрес Путина
09:51 Соловьев обвинил «Эхо Москвы» в травле журналистов ВГТРК
09:32 Власти Испании допустили участие экс-главы Каталонии в выборах
09:12 Северная Корея провела массовые учебные эвакуации

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Евгений Примаков
Евгений Максимович Примаков
29 октября 1929 года родился Евгений Примаков, дипломат, бывший глава правительства России.
08:54 Спасатели МЧС прибыли на Шпицберген для поисков Ми-8
28.10 21:27 Сирийские курды предъявили обвинения «Джихади Джеку»
28.10 20:14 Саакашвили обвинил Луценко в подготовке его ареста
28.10 20:06 Олимпийский саммит осудил призывы отстранить РФ от Игр
28.10 19:34 Курт Волкер назвал срок голосования о вводе миротворцев в Донбасс
28.10 18:57 Польша решила забрать у Франции работу Церетели
28.10 17:20 Эрдоган вынудил мэра Анкары покинуть пост
28.10 17:13 Генштаб ВСУ гордится снижением небоевых потерь в Донбассе
28.10 17:06 Главу Минкульта Киргизии уволили из-за мумии
28.10 16:20 Закрытие метро от «Выхино» до «Котельников» компенсируют чаем
28.10 15:57 Пучдемон проигнорировал указ короля о своем отстранении
28.10 15:33 WhatsApp позволил пользователям чистить переписку на чужих смартфонах
28.10 14:42 Руководить Каталонией поставили женщину
28.10 14:22 «Роскосмос» предложил внести Байконур в список ЮНЕСКО
28.10 12:59 Киргизия переименовала День Октябрьской революции
28.10 12:49 Цхинвал предложил Каталонии попросить о признании ее независимости
28.10 12:41 Гиперинфляция превратила Венесуэлу в майнинговую ферму
28.10 12:31 Шведы спасли россиянина с необитаемого острова
28.10 12:07 Мадрид назначил новых лидеров Каталонии
28.10 11:05 Apple «обрадовала» владельцев iPhone X ценами на ремонт
28.10 10:49 Учитель назвал причину невыполнения плана по сборам «Матильды»
28.10 10:05 МЧС предупредило москвичей о гололеде и падении деревьев
28.10 09:55 Ольга Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени Мединского
28.10 09:44 Реанимация «Вим-Авиа» стала дороже открытия новой авиакомпании
28.10 09:27 В деле о «вмешательстве» РФ в выборы США появились первые обвиняемые
27.10 20:56 Reuters сообщил о гибели в Сирии 131 россиянина с начала года
27.10 20:41 Оказавшийся у журналистов санкционный список США совпал с настоящим
27.10 20:13 Конституционный суд Испании рассмотрит законность независимости Каталонии
27.10 19:49 Венедиктов решил обратиться в СК из-за сюжетов об «Эхе» на «России 24»
27.10 19:32 Три человека погибли при столкновении школьного автобуса с лесовозом в Коми
27.10 19:07 Обвиняемую в растрате в компании Артема Чайки выпустили из СИЗО
27.10 18:45 Цена на нефть марки Brent впервые за полтора года превысила 60 долларов
27.10 18:27 Ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина эвакуируется из России из-за эфира Соловьева
27.10 18:11 МТС запустила свое такси
27.10 17:51 Сенат Испании ввел прямое управление в Каталонии
27.10 17:41 Саперы вынесли взрывоопасное вещество из дома в Балашихе
27.10 17:19 Собчак рассказала о первых шагах на посту президента
27.10 16:56 Парламент Каталонии проголосовал за процедуру отделения от Испании
27.10 16:52 У «Аэроэкспресса» появились двухэтажные вагоны
27.10 16:38 Шойгу предупредил о возможном обострении обстановки у западных границ
27.10 16:28 Собчак предложила провести в Крыму новый референдум
27.10 16:12 Суд продлил домашний арест математику Богатову
27.10 15:40 Доставка iPhone X россиянам задержится из-за высокого спроса
27.10 15:09 Россия согласилась на отсрочку по долгам Венесуэлы
27.10 14:43 Россия официально разрешила поставки турецких томатов
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.