В пятницу парламент Каталонии провозгласил независимость. В ответ на это правительство Испании ввело прямое управление регионом, который до того пользовался автономией. Прежде всего, оно отправило в отставку каталонское правительство и назначило проведение досрочных выборов на конец этого года.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, пишет Politico, объявил, что досрочные региональные выборы состоятся, гораздо раньше, чем ожидалось. Большинство политиков полагали, что прямое управление Каталонией будет продолжаться не один месяц. Некоторые сепаратисты надеялись, что испанское правительство просто «увязнет» в этой истории из-за систематического гражданского неповиновения. Их противники, в свою очередь, надеялись, что многомесячное прямое управление из центра позволит смягчить напряженность, потому что будет заблокирована сепаратистская агитация.

Рахой, назначив выборы на 21 декабря, обманул всеобщие ожидания. Теперь сторонникам независимости придется оперативно решать, будут ли они участвовать в этих выборах, проводимых Мадридом (который они не признают в качестве власти). Проблема в том, что если они откажутся от участия, им гарантировано предстоят долгие годы исключенности из региональных институтов. Сепаратистский лидер Каталонии Карлес Пучдемон, отправленный Мадридом в отставку, продолжает считать себя президентом независимой страны. Проблема в том, что с момента провозглашения независимости ни одна страна не признала Каталонию суверенным государством.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании /beauty-things.com/rahoy

В сложившейся ситуации, считает автор, есть несколько вопросов, ответы на которые пока не очевидны. Во-первых, непонятно, кто в настоящий момент на самом деле правит Каталонией. Во-вторых, неизвестно, претворят ли сепаратисты в жизнь свои угрозы гражданского неповиновения. В-третьих, пока нет определенности в том, собираются ли сепаратисты участвовать в проводимых Испанией выборах. Если да, то у них намечается дефицит компромиссных лидеров, которых бы поддержали большинство представителей этого движения. Также непонятно, позволят ли выборы сделать прорыв в получившемся тупике и приведут ли они к угасанию сепаратистских настроений. Главная проблема, по мнению автора, состоит в том, что пока непонятно, что в нынешних обстоятельствах может существенно изменить расстановку сил.

Financial Times пишет, что испанскому правительству теперь предстоит испытание авторитета. В понедельник каталонские институты управления начали работать уже под началом непосредственно Мадрида — впервые за последние 40 лет, в течение которых у Каталонии была автономия. Но насколько они будут слушаться Мадрида на деле, пока большой вопрос. Некоторые каталонские министры уже заявили, что они отказываются признавать распоряжение испанского правительства, которое отправило их в отставку. Активисты, со своей стороны, пообещали защищать отставленных министров по дороге на службу и обратно.

Демонстранты на улицах Барселоны / Global Panorama / Flickr.com

Хотя напряженность еще остается сильной, отмечает FT, в минувшие выходные появились симптомы того, что сепаратистское движение начало терять напор. Это, в частности, отразилось в официальной риторике. Пучдемон, например, предложил устроить «мирный протест» против прямого управления, но не призывал ему сопротивляться. Отправленный в отставку глава каталонской полиции призвал полицейских подчиняться приказам из Мадрида. По всей видимости, предельного накала сепаратистские настроения достигли в прошлую пятницу, когда была провозглашена независимость. А затем волна пошла на спад.