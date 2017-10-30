Выборы в немецкий Бундестаг заставили политологов сосредоточить внимание на процессах смены политических элит, которые начитаются в Европе, и пытаться спрогнозировать, какой окажется политическая картина ближайшего будущего в самой Германии.

«Партия обиженных немцев», как неофициально называют AfD, показала удивительно высокий результат на прошедших выборах. Об особенностях политических процессов в Германии, которые стали причиной этого, и их возможных более отдаленных последствиях говорится в докладе «После Меркель: «гибель богов» немецкой политики», составленном по итогам работы мониторинговой миссии по наблюдению за немецкими выборами и опубликованном Фондом прогрессивной политики.

Распределение мест в бундестаге © German Bundestag

Прокомментировать для «Полит.ру» важнейшие моменты доклада согласились президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко и эксперт Фонда прогрессивной политики, директор Organic PR Михаил Голованов.

По оценке президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, результаты партии AfD на выборах представляют особый интерес, поскольку она фактически является ситуативным проектом, добившимся успеха именно в силу действия ситуативных же, временных факторов.

В числе наиболее серьезно сказавшихся на ситуации факторов, по его словам, – значительный приток беженцев в Германию, сделавшийся причиной недовольства немцев. В результате AfD при определенных условиях имеет хорошие шансы на то, чтобы стать политической новацией Европы.

«AfD – это ситуативный проект. Еще два года тому назад, никто бы не стал прогнозировать, что AfD когда-либо сможет преодолеть 5% барьер на выборах в Бундестаг в 2017 году. Ситуативный фактор – массовый приток беженцев, после которого у партии начался резкий рост сторонников. Новые сторонники AfD пришли из традиционных партий: из ХДС/ХСС – 950 000, из СдПГ – 250 000, из Die Linke – 250 000 избирателей.

Плакат AfD Markus Spiske

Избирательное предприятие AfD – это попытка избежать называться потрепанным термином «партия». В этом тоже скрывается важный нюанс – они стали единственными представителем избирательной гонки, чей дискурс и риторика выстроены на выраженном динамизме, противопоставленном «консерватизму» и статичности правых и экстремально правых.

«Партия» с учетом общей усталости немецкого общества от мейнстримовского истеблишмента, звучит слишком традиционно, кажется чем-то неподвижным, погрязшим в бесконечных распрях и конфликтах, морально изношенным, слабо способным к инновациям, прогрессу и развитию. Тогда как AfD – союз, движение или же «проект». Что доказывает скорый распад после выборов, например – выход из партии Фрауке Петри.

Эффективное управление коммуникационной политикой обеспечивает AfD «тефлоновость рейтинга»: никакая критика за перебор с полит технологиями, отсутствие собственных устойчивых идеологических предпочтений и фактическую синтетичность риторики и содержания кампании не мешают набирать политический вес.

Фракция AfD в бундестаге Скриншот видеозаписи

Противники AfD не устают повторять, что партия – пример «пузыря», непременно обреченного на то, чтобы лопнуть. Однако AfD единственные, кто сумел найти работающий подход к избирателю: сначала изучить социальные запросы, а затем сформировать маркетинговое предложение. Их ключевые программные идеи не отвечают на вопрос, как справедливо, они построены на критерии «эффективности».

«Политический старт-ап», как называют движение некоторые аналитики, кажется, на сегодня имеет серьезные шансы победить и стать политической новацией Европы, реализованной вопреки политическим традициям и благодаря моральному кризису политического класса. Если, конечно, этот венчурный проект выживет в турбулентности заключительного этапа – работы в Бундестаге», – объяснил Илья Гращенков.

По мнению Олега Бондаренко, директора Фонда прогрессивной политики, особое внимание нужно уделить идее, которая легла в основу доклада. Идея эта такова: есть все основания считать, что в недалеком будущем Европа (и, в частности, Германия) окажется в ситуации смены прежних политических элит новыми. Именно в связи с процессом формирования новых элит, убежден эксперт, следует отслеживать инициативы антимейнстримных партий.

«В нашем докладе мы проецируем ситуацию «после Меркель», поскольку убеждены, что в скором времени Европа и, в частности, Германия, столкнется с ситуацией смены господствующих элит и замены их новыми. В этом процессе очень важно держать руку на пульсе и адекватно реагировать на инициативы антимейнстримных партий, формирующих новые элиты. Кроме того, впервые выбор русских немцев, являющихся крупнейшей русскоязычной диаспорой в мире за пределами России и насчитывающих более 5 млн человек, оказался в Европе решающей силой», – подчеркнул Олег Бондаренко.

Митинг AfD Stephan Dinges

Эксперт Фонда прогрессивной политики, директор Organic PR, Михаил Голованов отметил, что исследования, которые проводились при подготовке доклада, свидетельствуют: среди немецких избирателей возникло устойчивое протестное ядро, и в настоящее время продолжается процесс поляризации электората. По его мнению, можно проводить аналогии между особенностями электоральных карт Германии и Украины.

«Доклад стал итогом нашей мониторинговой миссии по наблюдению за выборами в Бундестаг. В Берлине мы провели консультации с политиками и технологами ведущих политических партий, включая несистемную «Альтернативу для Германии».

Изучение процесса изнутри, с опорой на экспертизу непосредственных участников процесса позволило сделать ряд интересных наблюдений. Например, о тектонических сдвигах в настроениях русскоязычной диаспоры, о формировании устойчивого протестного ядра в немецком электорате и его дальнейшей поляризации.

Электоральная карта Германии все больше напоминает аналогичную карту Украины. Политическая система страны вошла в турбулентность, сформировался запрос на личности, ценности, идеализм. Последний срок Меркель скучным не будет», – уверен Михаил Голованов.