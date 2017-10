«Коммерсантъ» в статье «Политическое урегулирование — не дело техники» пишет, что Россия может начать сокращать количество самолетов и вертолетов в Сирии.

«Девелоперов выселят по реновации»: переезд москвичей может сузить рынок жилья.

«Цифровизация закупок уходит в регионы»: ради экономии власти на местах реализуют идеи федерального центра.

«Демонстрантам советуют собраться с мнениями»: судья ЕСПЧ от России объяснил, как митинговать, чтобы выиграть в Страсбурге.

РБК: «Рост в административном порядке». В правительстве может появиться центр реформ.

«Двоевластие вместо независимости»: Мадрид ввел прямое управление в Каталонии.

«Выкуп за объединение»: миноритарные акционеры помешали слиянию «Возрождения» и Промсвязьбанка.

«Известия»: «Минтранс упростит согласование некоммерческих полетов». Министерство планирует изменить эту процедуру для владельцев воздушных судов.

«Насваю и снюсу объявили войну»: Госдума занялась борьбой с жевательным табаком.

«Минздрав закрыл доступ спиртному в онлайн»: в ведомстве опасаются, что интернет-продажи повысят доступность алкоголя.

«"КамАЗ" притормозил внедрение автопилота»: потребители не готовы доплачивать за системы активной безопасности.

«Газета.ru» в статье «Революция грез: о чем митингует Саакашвили» пишет, что бывший губернатор Одесской области обжаловал указ Порошенко о лишении украинского гражданства.

«Мы тоже часть Каталонии»: в Барселоне прошла акция против независимости Каталонии.

Может ли хакерская атака нанести непоправимый ущерб, рассказывается в статье «Разнести на атомы: чем грозят миру кибератаки».

«Коррупционер со стажем прятал деньги в Монако»: полиция Франции завела дело на экс-чиновника ФИФА Тейшейру.

The Economist: «Сепаратизм в Европе. Парламент Каталонии провозгласил независимость; Испания ввела прямое управление» (Secessionism in Europe: Catalonia’s parliament declares independence; Spain imposes direct rule). Взаимное недоверие правительств стала препятствием к формированию компромисса, который бы предотвратил прямое столкновение.

«Иррациональность в кабине для голосования» (Irrationality at the voting booth). Есть тенденция объяснять поступки людей их характером, а не обстоятельствами. Обычно это плохо для демократии.

Bloomberg: «Список задач ЕС, не касающихся Brexit'а, — это хорошо для Британии» (The EU's Non-Brexit To-Do List Is Good News for the UK). ЕС утверждает, что у него много других дел, помимо того чтобы заниматься процедурой отделения Британии от себя. Возможно, это сыграет на руку премьер-министру Британии Терезе Мэй, которая хочет, чтобы отсоединение ее страны от европейского блока в 2019 г. прошло как можно более гладко.

«Сторонники целостности Испании массово вышли на улицы Барселоны» (Supporters of Spanish Unity Flood Barcelona's Streets). Отправленное в отставку правительство Каталонии игнорирует попытки Мадрида контролировать регион, настаивая на легитимности объявленной независимости. Между тем, тысячи противников независимости вышли на демонстрацию в Барселоне.

The Wall Street Journal: «Тысячи выступили против независимости Каталонии» (Thousands Rally Against Catalonia Independence). Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы, чтобы показать, что они не поддерживают провозглашение сепаратистами независимости Каталонии.

«Рейтинг одобрения Трампа упал до низшей отметки с момента его прихода к власти» (Trump’s Approval Rating Falls to Lowest Level Since Taking Office). Согласно последним опросам Wall Street Journal и NBC News, популярность президента США Дональда Трампа сократилась до рекордно низкого уровня.