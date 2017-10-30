Минстрой подготовил законопроект, который позволит жильцам платить напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя «прослойку» управляющей компании. Мера вынужденная: мир российского ЖКХ характеризуют не только мафиозные порядки, но и огромные долги: недавно министр говорил о 1,3 трлн рублей долга, причем только половина приходится на население.

Минстрою можно посочувствовать: наверняка у любого, кто начинает заниматься проблемами ЖКХ в России, первое желание — разрубить Гордиев узел и начать все с нуля. Такие действия ни к чему хорошему не приведут, но и сидеть сложа руки невозможно, иначе уголь в каждую отельную семью придется завозить лично Владимиру Путину. Так что перманентная реформа — нормальное состояние дел для отечественного ЖКХ.