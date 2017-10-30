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30 октября 2017, 09:02
NATO Дональд Трамп Йенс Столтенберг КНДР США
Елена Сычева

Значит, война?

Солдаты армии КНДР
Солдаты армии КНДР
Фото: twitter.com

В Северной Корее прошли массовые учения с участием мирного населения. Daily Mail сообщает о том, что всю неделю в стране проходили эвакуации, в которых Пхеньян не участвовал, однако ночью с субботы на воскресенье и в столице КНДР провели отключение света — так власти страны отрабатывали действия различных служб и гражданского населения в условиях, когда надо не привлекать внимание авиации противника. 

Вместе с тем в НАТО считают, что угроза военного конфликта стран альянса с КНДР возросла. Об этом сообщил в своем докладе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

«Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет. Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар. Необходимо усилить давление на КНДР, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы решительно поддерживаем экономические санкции», — цитирует слова Столтенберга японская газета «Иомиури». 

О том же говорил и глава Пентагона Джеймс Мэттис во время переговоров со своим южнокорейским коллегой Сон Ен Му. Встреча прошла в выходные в Сеуле.

«Не совершайте ошибку — любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом», — приводит РИА Новости слова Мэттиса. 

Исследовательская службы Конгресса США опубликовала доклад, который посвящен вероятным сценариям развития конфликта на Корейском полуострове. Авторы документа также считают, что военная развязка возможна. По данным исследовательской службы, конфликт может затронуть более 25 млн человек, включая 100 тысяч граждан США, а число погибших только в первые дни боев может варьироваться от 30 до 300 тысяч человек. При этом в конфликт могут быть втянуты Китай, Япония и Россия.

«Затянувшийся конфликт, в ходе которого КНДР применит свое ядерное, биологическое или химическое оружие, может привести к колоссальным жертвам и затронуть территорию Японии и США. Подобное развитие событий может также повлечь масштабную мобилизацию Вооруженных сил США на Корейском полуострове и большое число потерь среди военных», — приводит агентство Bloomberg выдержки из 62-страничного доклада. 

Эксперты считают, что в настоящее время дальнейшее развитие напряжения между США и КНДР вполне вероятно, вплоть до военных действий.

«США сегодня исходят из того факта, что Северная Корея — уже ядерная страна. Плюс они исходят из того, что в угрожаемый период Пхеньян будет резко повышать эскалацию конфликта. Сами американцы резко ударить по Северной Корее не могут — им для этого потребуется сконцентрировать силы. И это обстоятельство дает КНДР время, чтобы подготовиться к серьезному ответному удару, в том числе с использованием ядерных средств», — сказал «Свободной прессе» эксперт РИСИ Сергей Ермаков. 

При этом в самой Северной Корее не исключают того, что конфликта можно избежать. Об этом свидетельствуют высказывания официальных лиц Пхеньяна.

«Если США сделают правильный выбор, который подразумевает отказ от враждебной политики и сосуществование с обладающей ядерным оружием КНДР, то тогда будет выход из конфликтной ситуации», — приводит слова представителя МИД Северной Кореи Чхве (Цой) Сон Хи «Российская газета». 

В США, в свою очередь, подчеркивают, что хорошие отношения с Россией могли бы также послужить сглаживанию конфликта между американцами и Северной Кореей. Пока же в Вашингтоне считают, что Москва действует не в интересах мирного решения ситуации.

«По-моему, ситуацию с Северной Кореей было бы проще урегулировать. И я только что говорил с председателем КНР. Я поздравил его с большой победой. Но было бы чудесно, если бы мы могли говорить с Китаем и Россией. Ведь Китай помогает нам, а Россия, возможно, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается. И когда я говорю «возможно», думаю, я знаю точно, о чем я говорю. Если бы у нас были хорошие отношения с Россией, это было бы чем-то хорошим, а не плохим», — сказал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, фрагмент которого публикует RT

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