На съезде Национально-патриотических сил России (НПСР) объявлен список «народных лидеров» — вероятных кандидатов на выборов президента. Характерно, что не все из 22 «лидеров» представляют Коммунистическую партию. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, который отвечал за переговоры партии с НПСР, назвал этот список дополнением к списку возможных кандидатов от КПРФ.

О съезде НПСР, в работе которого принимали и представители КПРФ, пишет «Коммерсантъ». Съезд принял проект декларации с призывом активно поддерживать проект «Народные лидеры», который позволит «формировать народные администрации». Предполагается, что «народный кандидат» в президенты будет объявлен в декабре.

Пока что в списке «народных лидеров» сооснователь «Яблока», координатор совещаний КПРФ и НПСР Юрий Болдырев, глава движения «Новороссия» Игорь Стрелков, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев, депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Олег Смолин и другие политики. Также в списке и те, кто точно не сможет выдвигаться — осужденные за экстремизм подполковник ВВС Кирилл Барабаш, журналист РБК Александр Соколов и бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков.

Съезд Национал-патриотических сил России Нейромир-ТВ

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин выразил надежду, что участники съезда «подойдут к моменту, когда будут обсуждать единого кандидата». При этом Андрей Савельев оценил шансы, что КПРФ поддержит "народного кандидата", «как близкие к нулю». «В КПРФ есть люди, которые понимают, что Геннадий Зюганов не займет второго и даже третьего места на выборах. Весь вопрос во внутренней борьбе КПРФ. Мы готовы с ними вести переговоры», — заявил он.

КПРФ, как парламентская партия, имеет «президентскую льготу» — выдвинутый ею кандидат на пост главы государства не должен собирать подписи. Кандидаты от непарламентских партий должны собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцы — 300 тысяч подписей.

Съезд КПРФ, на котором и будет выдвинут кандидат в президенты, пока намечен на 23 декабря. По словам Андрея Савельева, НПСР не будет ждать съезда КПРФ, а «выдвинет кандидата раньше — КПРФ уже пусть дальше думает, поддерживать его или нет».

Съезд Национал-патриотических сил России Нейромир-ТВ

За всю свою историю Компартия только однажды выдвигала в президенты не Геннадия Зюганова. В 2004 году в выборах участвовал Николай Харитонов. Зюганов же участвовал в выборах четыре раза. Сейчас ему 73 года, поэтому даже в КПРФ не все уверены, что ему стоит принимать участие в выборах — вполне вероятно, что если будет выдвинут кто-то еще, он станет реальным претендентом на лидерство в Коммунистической партии. Пока же реальным претендентом на пост главы ЦК КПРФ выглядит Андрей Клычков, но участвовать в выборах президента он вряд ли будет, так как в начале октября был назначен губернатором Орловской области — одного из «бастионов» КПРФ.

Одновременно с внутренними проблемами КПРФ сейчас приходится договариваться с близкими по духу организациями для того, чтобы хоть как-то расширить поддержку населения. Различные выборы показывают, что у КПРФ появляются реальные конкуренты с ультра-левыми лозунгами. Для того, чтобы не потерять «ядерный» электорат, приходится искать общий язык с молодыми организациями, которые хоть самостоятельно и не могут участвовать в выборах, так или иначе могут «оттянуть» сторонников коммунистов.