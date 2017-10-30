Пресс-релиз презентации Издательской программы Правительства Москвы

Важным направлением социальной политики Правительства Москвы, реализуемым Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, является формирование системы нравственных и духовных ценностей путем развития интереса к чтению и книге, особенно среди молодежи. Департаментом предоставляются субсидии и гранты на реализацию издательско-информационных проектов, посвященных городу Москве, отражающих многообразие культурной, научной, общественной жизни столицы и способствующих сохранению национального достояния, продолжению лучших традиций и обеспечению преемственности поколений.

Издательская программа Правительства Москвы существует с 1993 года. Это один из самых заметных и социально-значимых проектов Департамента СМИ и рекламы. За это время при поддержке городского бюджета вышло в свет более 1000 наименований книг. Ежегодно около 200 тыс. экземпляров книг, изданных в рамках программы, направляются в школы и городские публичные библиотеки. Издательская программа Правительства Москвы с 1999 года была представлена на более чем 230 национальных, международных и региональных книжных выставках-ярмарках.

Поддерживая книгоиздательскую деятельность, Правительство Москвы в первую очередь уделяет внимание изданию тех книг, выпуск которых не преследует исключительно коммерческие цели. У изданий, представленных в экспозиции, главная цель – духовно-нравственная. Поэтому в основном это историческая, патриотическая, детская и подростковая литература, книги и мультимедийная продукция о родном городе, о героических событиях в жизни страны, подвигах и достижениях ее лучших представителей и всего народа.

Тематика книг Издательской программы Правительства Москвы определяется следующими приоритетными направлениями:

– история Москвы, исторические и памятные места города;

– Москва в литературе, искусстве, архитектуре;

– Москва современная: люди, факты, события; путеводители, книги-альбомы энциклопедические издания;

– жизнь знаменитых москвичей, воспоминания о Москве и судьбы известных московских династий;

– издания к юбилейным и памятным датам и событиям, в том числе военно-патриотическая литература, связанная с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., другими периодами проявления воинской доблести при защите Родины;

– религиозно-просветительская литература в жизни и истории Москвы;

– издания для детей и подростков, литература для семейного чтения.

За последние годы десятки книг, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы и рекомендованных Департаментом СМИ и рекламы, становились лауреатами и дипломантами ежегодных конкурсов «Книга года», «Малая Родина», проводимых Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, и конкурса «Лучшие книги года», организуемого Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ).

Издательская программа Правительства Москвы не в первый раз принимает участие в Красноярской ярмарке книжной культуры. В рамках участия в этом году будут представлены не менее 500 наименований книжных и мультимедийных изданий. Будет проведено множество мероприятий, посвященных деятельности Издательской программы: творческие встречи с московскими литераторами и презентации книг Издательской программы Правительства Москвы.

Первой творческую встречу с посетителями Красноярской ярмарки книжной культуры проведет кандидат исторических наук, научный сотрудник Архива Российской Академии наук Светлана Андреевна Лиманова, на которой онапрезентует свою книгу «Столичные торжества Российской империи в царствование Николая II", изданную при поддержке Издательской программы Правительства Москвы.

Вторая творческая встреча состоится с автором книги "КиноСтолица. Москва в зеркале кинематографа" поэтом, прозаиком, критиком Леонидом Владимировичем Костюковым.

Елена Геннадьевна Головачева, представитель издательства «Планета», проведет презентация четырех книг Издательской программы Правительства Москвы «Тяпа не хочет быть клоуном», «Памятники Москвы», «Битва под Москвой 41-42 гг», «Звонкие краски слова».

Представитель издательств ТД «Белый город» и «Даръ» Епихин Сергей Николаевич презентует для посетителей ярмарки книги С.А. Соловьева "Те, с которыми я … Станислав Говорухин", "Те, с которыми я … Михаил Ульянов", выпущенные при поддержке Издательской программы Правительства Москвы.