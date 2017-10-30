7 ноября (25 октября по старому стилю) исполняется сто лет российской революции, которая получила название Октябрьской. Временное правительство, управлявшее страной после Февральской революции, было свергнуто и власть перешла к большевикам, провозгласившим ликвидацию капитализма и начало перехода к социализму.

Поговорить о том, как осмысление тогдашних событий сказывается на настоящем и будущем России согласился Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Алексей Портанский imemo.ru

«Россия – не единственная страна, прошедшая через ужасы революции. Но мы – одни из немногих, кто по сей день не пережил, не отрефлексировал память о ней, не осмыслил ее уроки. И потому мы до сих пор, зачастую не сознавая этого, несем в себе глубокую рану от того события, которая не заживает и не позволяет нормально развиваться дальше.

У Анатоля Франса была тетрадь, опубликованная под названием «Суждения господина Жерома Куаньяра». В ней есть такие слова аббата Куаньяра: «Безумие революции в том, что ее целью было водворить на земле добродетель. А когда людей хотят сделать добрыми, мудрыми, свободными, умеренными, великодушными, то неизбежно приходят к тому, что жаждут перебить всех до одного». Робеспьер и Марат подтвердили верность этой мысли в эпоху Куаньяра. Возможно, и в глубинах своего безумного сознания революционер Ульянов-Ленин тоже тешил себя мечтами о добродетели, однако им никоим образом не суждено было реализоваться. Напротив, террор был начат фактически с первых лет советской власти, затем подхвачен и невероятно развит другим революционером Джугашвили-Сталиным.

ХХ век оказался страшным для России, что так убедительно показал Александр Солженицин. И в цепи самых кровавых событий прошлого века Октябрьской революции принадлежит, хотя и хронологически второе после Первой мировой войны место, однако, несомненно первое с точки зрения цивилизационной катастрофы. Нынешняя власть избегает говорить об этом, и современная пропаганда порой создает ощущение, что страна чудесным образом перенеслась из периода 300-летней Романовской империи сразу в Россию XXI века.

В чем суть этой цивилизационной катастрофы? В декабре 1934 г. лауреат Нобелевской премии русский физиолог Иван Павлов писал главе советского правительства Вячеславу Молотову: "Вы делаете эксперимент. Эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни. Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия." Именно в этих строках – «уничтожение всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни», – автор и объяснил суть происходящей цивилизационной катастрофы.

Уничтожение трудового крестьянства, вековой основы России, изгнание ученых и интеллигенции, наконец, тотальные репрессии, затронувшие все социальные группы общества (в отличие, кстати, от Германии 1930-х годов) – таковы хорошо известные составляющие этой катастрофы. Но есть более глубокая, о которой вспоминают куда реже.

После 1917 г. большевистская власть сочла, что вера в бога, уважение к частной собственности, многопартийность и свободные выборы – все это должно быть выброшено на «свалку истории». После развала СССР в 1991 г. эти ценности были возвращены – российское руководство при первом президенте Б.Н.Ельцине провозгласило приверженность универсальным общечеловеческим ценностям. Таким образом, в течение одного ХХ века, начиная с Октябрьской революции, страна два раза меняла базовые ценности (!). Что само по себе есть колоссальное испытание для любого общества и любого нормального индивидуума, способное уничтожить все его государственные и морально-нравственные основы.

В этом собственно и заключается глубочайшая духовная, нравственная, социальная и в конечном итоге цивилизационная катастрофа страны. Утрачены ориентиры, нет ясных границ между добром и злом. И потому большинство бед, о которых мы нынче слышим и говорим ежедневно, будь то отсутствие верховенства закона и равенства всех перед ним, двойные стандарты, коррупция, оказываются лишь закономерным следствием этой катастрофы.

В последние годы универсальные общечеловеческие ценности ставятся у нас под сомнение. То есть базовые ценности, похоже, меняются или корректируются уже в третий раз за одно столетие. Можно ли найти еще один пример крупной державы, где происходило бы нечто подобное? Думается, что нет.

Попытки остановить этот разрушительный процесс, безусловно, предпринимались и продолжают предприниматься. Одна из них – десталинизация общества. Однако, и здесь беда в том, что ее никак не удается провести последовательно и до конца, расставив все точки над «i». Но пока этого не произойдет, прогресс в стране, по большому счету, вряд ли будет возможен», – считает Алексей Портанский.