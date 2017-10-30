Ксения Собчак, которая заявила о своем желании выдвинуться в президенты, постепенно начинает работать не только над медиа-сопровождением кампании, но и над преодолением технологических трудностей.

В российском законодательстве прописаны два варианта выдвижения кандидатов — от политических партий и самовыдвижение. Кандидат, выдвигающийся от партии, имеет несколько преимуществ, например, ему необходимо собрать только 100 тысяч подписей, а не 300 тысяч.

Есть и одно преимущество, которое, правда, касается скорее не Ксении Собчак, а Алексея Навального. Дело в том, что для оформления самовыдвижения необходимо собрать инициативную группу в 500 человек. Эту группу должен зарегистрировать ЦИК, но в законе перечисляются основания для отказа в регистрации, среди которых — отсутствие у кандидата пассивного избирательного права. Так как ЦИК уверен, что Навальный не имеет права выдвигаться на выборах из-за условного осуждения, этот вариант оппозиционному политику, фактически, не подходит, так как его снимут с дистанции максимально быстро. Зато если он будет выдвинут от партии, то он сможет начать собирать подписи и задействовать все те региональные штабы, которые с такой помпой открывались — если он и будет снят, то только после подачи подписей в ЦИК.

Алексей Навальный комментирует заявление Ксении Собчак об участии в президентских выборах Навальный LIVE

Таким образом можно сказать, что Ксения Собчак и Алексей Навальный начинают конкурировать уже сейчас: зарегистрированных политических партий на их фланге не так уж и много.

Если не брать в расчет совсем искусственные партии, то у Ксении Собчак есть выбор из нескольких организаций: партия «Парнас», лидером которой был Борис Немцов, «Гражданская инициатива» бывшего министра экономики Андрея Нечаева и «Демвыбор», которым сейчас фактически руководит союзник Навального Владимир Милов и Партия Роста, которая, правда, уже заявила, что не собирается сотрудничать с Собчак.

Так что не удивительно, что в штабе телеведущей Ксении Собчак рассматривается вариант ее выдвижения на президентские выборы в 2018 году от «Парнаса» или от «Гражданской инициативы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на многочисленные источники в штабе Собчак.

Один из собеседников издания сообщил, что «Парнас» подходит Собчак идеологически, имеет политическую историю и, что немаловажно, это не фиктивная структура. Другой источник отмечает, что то же самое можно сказать и о «Гражданской инициативе». «"Парнас", по моему личному мнению, была бы идеальным вариантом, но, насколько я знаю, предложений с их стороны еще не поступало», — заявил политтехнолог Алексей Ситников, вошедший в штаб Ксении Собчак.

Председатель «Парнас» Михаил Касьянов заявил РБК, что переговоры сейчас не проходят. Партия не выходила на штаб Собчак с предложением выдвинуть ее в президенты, равно как с аналогичным предложением на партию не выходили представители Собчак.

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев рассказал РБК, что у него были «предварительные контакты» со штабом Собчак по вопросу выдвижения от их партии. Он уточнил, что телеведущая в настоящее время «выбирает между "Гражданской инициативой" и "Парнасом"». «А я формулирую свои условия», — добавил Нечаев.

Пресс-конференция Ксении Собчак в Екатеринбурге Яромир Романов/Znak.com

При этом не отбрасывается и вариант самовыдвижения. Несмотря на то, что в этом случае необходимо будет собрать 300 тысяч подписей, он имеет и некоторые преимущества. Плюс самовыдвижения в том, что стратегия «против всех», провозглашенная Собчак, с электоральной точки зрения выгоднее, чем выдвижение от партии, объяснили РБК в штабе кандидата.

Сама Собчак тем временем начинает агитационные поездки по регионам России. В пятницу она встретилась со сторонниками и журналистами в Екатеринбурге — в целом видно, что Собчак готова отвечать на острые и даже провокационные вопросы, но, при этом, всячески подчеркивает, что сама в свою победу не верит.