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30 октября 2017, 18:00

Топ новостей 30 октября

Пол Манафорт
Пол Манафорт
flickr.com

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Екатерина Гордон объявила о своем выдвижении в президенты, источник заявил о сворачивании военной миссии РФ в Сирии, а Госдуме предложили законопроект о запрете УК собирать коммунальные платежи с россиян.

Манафорт сдался ФБР по делу о вмешательстве в выборы президента США

Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт сдался адвокату, который занимается специальным расследованием «российского вмешательства» в выборы президента США. Он явился в офис ФБР утром 30 октября. Ему предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе - «сговор против США» и «сговор с целью отмывания денег». Подобные обвинения предъявили бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу.

Екатерина Гордон решила баллотироваться на пост президента РФ

 
Екатерина Гордон / instagram.com/katyagordon

Журналистка Екатерина Гордон заявила о намерении участвовать в выборах 2018 года и представить интересы женщин, «чьи права попраны». «Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности", - заявила она.

СМИ узнали о сокращении российского присутствия в Сирии

Источники сообщили о сокращении российской военной группировки в Сирии. «Если план реализуется, в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники», – отметили они. В прежнем объеме в Сирии останутся системы ПВО, которые «прикрывают» российские объекты, а группу ВКС могут сократить.

Прокуратура Испании обвинила лидеров Каталонии в мятеже и растрате

 
Хосе Мануэль Маса, генпрокурор Испании / YouTube.com

Генеральный прокурор Испании обратился в суд, обвинив отстраненного от власти президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других каталонских лидеров в мятеже и растрате госсредств. Теперь они должны немедленно явиться в следственные органы, либо окажутся под арестом.

За поддержку ДНР и ЛНР высказались менее половины опрошенных россиян

 
Митинг в поддержку ДНР / ruspravker.ru

41% опрошенных россиян заявили о необходимости поддержки Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 6% респондентов полагают, что Россия должна в конфликте поддерживать Киев, а еще 37% - что Москве и вовсе не стоит принимать участие в нем. 49% опрошенных высказались в поддержку открытых границ между странами. Введение визового режима поддержали 34% респондентов.

Суд отклонил очередную апелляцию Siemens по поводу турбин

Апелляционный суд оставил в силе отказ от ареста турбин в Крыму. Компания Siemens подавала иск к структурам «Ростеха» с требованием арестовать оборудование, а также запретить его монтаж и иное использование. «Определение арбитражного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — отметил суд.

Управляющим компаниям запретят сбор средств за услуги ЖКХ‍

 
Коммунальный платеж / mskagency.ru

Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, отстраняющий ЖКХ от сбора средств за услуги и вводящий типовую форму единого платежного документа. Оно рекомендовало Госдуме рассмотреть инициативу уже осенью.

Минтранс приостановил сертификат эксплуатанта «Вим-Авиа»

Министр транспорта сообщил о приостановке действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Вим-Авиа». Он поручил Росавиации изучить предложения бизнесмена Бориса Карлова, который продолжает интересоваться покупкой авиаперевозчика, но допустил, что сертификат эксплуатанта «Вим-Авиа» вообще аннулируют.

Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут

 
Кевин Спейси. Кадр из фильма "Карточный домик" / YouTube.com

Американский актер Кевин Спейси совершил каминг-аут, признавшись, что у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами, но теперь он предпочитает жить как открытый гей. Актер также извинился перед коллегой из сериала Star Trek Энтони Рэппом, который ранее обвинил его в сексуальных домогательствах.

СМИ узнали о переходе Елены Летучей на Первый канал

Елена Летучая будет вести аналог программы «Ревизорро» на Первом канале. Теперь она будет проверять социальные учреждения, больницы и поликлиники. Летучую пригласили на канал после инцидента в воронежской поликлинике, где больной мужчина стоял на коленях у окна регистратуры. Позднее там выявили грубые нарушения норм.

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