Топ новостей 30 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Екатерина Гордон объявила о своем выдвижении в президенты, источник заявил о сворачивании военной миссии РФ в Сирии, а Госдуме предложили законопроект о запрете УК собирать коммунальные платежи с россиян.

Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт сдался адвокату, который занимается специальным расследованием «российского вмешательства» в выборы президента США. Он явился в офис ФБР утром 30 октября. Ему предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе - «сговор против США» и «сговор с целью отмывания денег». Подобные обвинения предъявили бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу.

Paul Manafort walking into the FBI field office in Washington D.C.https://t.co/mcxKomSL8m — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 30 октября 2017 г.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.

....Also, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.

- эй, манафорт, сдавайся!

- русские не сдаются! — Bo4ka Resurrection (@bo4ka_resp) 30 октября 2017 г.

Екатерина Гордон / instagram.com/katyagordon

Журналистка Екатерина Гордон заявила о намерении участвовать в выборах 2018 года и представить интересы женщин, «чьи права попраны». «Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности", - заявила она.

Катя Гордон выдвинулась в президенты. Теперь Собчак каждый день будут спрашивать, как она относится. А также политологам есть чем заняться — Смирнов (@sssmirnov) 30 октября 2017 г.

Катя Гордон превратила выдвижение Ксении Собчак в фарс. Этакая взаимная аннигиляция. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 30 октября 2017 г.

Скажите, а мужчины в этом сезоне в президенты РФ не баллотируются? — David Homak (@aalien) 30 октября 2017 г.

Источники сообщили о сокращении российской военной группировки в Сирии. «Если план реализуется, в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники», – отметили они. В прежнем объеме в Сирии останутся системы ПВО, которые «прикрывают» российские объекты, а группу ВКС могут сократить.

Россия выводит войска из Сирии, сообщает Минобороны. В какие новые страны уходят эти войска пока не сообщается — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 30 октября 2017 г.

Хосе Мануэль Маса, генпрокурор Испании / YouTube.com

Генеральный прокурор Испании обратился в суд, обвинив отстраненного от власти президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других каталонских лидеров в мятеже и растрате госсредств. Теперь они должны немедленно явиться в следственные органы, либо окажутся под арестом.

Митинг в поддержку ДНР / ruspravker.ru

41% опрошенных россиян заявили о необходимости поддержки Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 6% респондентов полагают, что Россия должна в конфликте поддерживать Киев, а еще 37% - что Москве и вовсе не стоит принимать участие в нем. 49% опрошенных высказались в поддержку открытых границ между странами. Введение визового режима поддержали 34% респондентов.

Апелляционный суд оставил в силе отказ от ареста турбин в Крыму. Компания Siemens подавала иск к структурам «Ростеха» с требованием арестовать оборудование, а также запретить его монтаж и иное использование. «Определение арбитражного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — отметил суд.

В Siemens не комментируют итоги заседания и отказались сообщить, планируется ли дальше обжаловать решение суда — Большие деньги (@7BigMoney) 30 октября 2017 г.

Коммунальный платеж / mskagency.ru

Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, отстраняющий ЖКХ от сбора средств за услуги и вводящий типовую форму единого платежного документа. Оно рекомендовало Госдуме рассмотреть инициативу уже осенью.

Управл. компании просто НЕОБХОДИМО отстранить от сбора средств на ЖКХ: многие превратились в средоточие коррупции и скандалов. Здравая мысль — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 октября 2017 г.

Инвалид Петров с пенсией в 6.000 р., получив платежку за ЖКХ на 6.300 р.,сделал вывод, что герань и алоэ на подоконнике вполне съедобны.. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 29 октября 2017 г.

Министр транспорта сообщил о приостановке действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Вим-Авиа». Он поручил Росавиации изучить предложения бизнесмена Бориса Карлова, который продолжает интересоваться покупкой авиаперевозчика, но допустил, что сертификат эксплуатанта «Вим-Авиа» вообще аннулируют.

Кевин Спейси. Кадр из фильма "Карточный домик" / YouTube.com

Американский актер Кевин Спейси совершил каминг-аут, признавшись, что у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами, но теперь он предпочитает жить как открытый гей. Актер также извинился перед коллегой из сериала Star Trek Энтони Рэппом, который ранее обвинил его в сексуальных домогательствах.

Чувак: Спейси пытался меня изнасиловать, мне было 14

Спейси: Жуть. Но я ничего не помню. А еще я гей

Все (забыли про парня): Ого Спейси гей! — ломтик позитива (@okuzmenkova) 30 октября 2017 г.

Эх, Кевин, Кевин..

Ты мой любимый..

Артист!!! — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 30 октября 2017 г.

Елена Летучая будет вести аналог программы «Ревизорро» на Первом канале. Теперь она будет проверять социальные учреждения, больницы и поликлиники. Летучую пригласили на канал после инцидента в воронежской поликлинике, где больной мужчина стоял на коленях у окна регистратуры. Позднее там выявили грубые нарушения норм.