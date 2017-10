Топ новостей 30 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Екатерина Гордон объявила о своем выдвижении в президенты, источник заявил о сворачивании военной миссии РФ в Сирии, а Госдуме предложили законопроект о запрете УК собирать коммунальные платежи с россиян.

Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт сдался адвокату, который занимается специальным расследованием «российского вмешательства» в выборы президента США. Он явился в офис ФБР утром 30 октября. Ему предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе - «сговор против США» и «сговор с целью отмывания денег». Подобные обвинения предъявили бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????