«Коммерсантъ» под заголовком «В скорби рождается истина» поместил репортаж о том, как Владимир Путин отдал долг жертвам репрессий.

В статье «Президента попросили о милости» описывается то, как члены СПЧ пожаловались на атмосферу ненависти в стране.

«Россия не понижает уровень своего представительства при НАТО»: новым постпредом при альянсе может стать Андрей Келин.

«Последние средства защиты»: адвокаты отказываются работать в долг на государство.

РБК в статье «"Ростех" под прицелом» отвечает на семь вопросов о новых санкциях США.

«Русский след до Киева доведет»: бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в работе на Украину.

«"Матильда" не показалась»: скандальная картина Алексея Учителя уступила по сборам «Последнему богатырю».

«Поддержка в легковой форме»: Минпромторг расширил действие программы льготного лизинга.

«Известия»: «Правительство объявило электромобилизацию». Спрос на «зеленые авто» будет стимулироваться на государственном уровне.

«Россия допускает введение безвиза с Грузией»: в середине ноября замминистра иностранных дел России Григорий Карасин проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.

«Полиция выявила в два с половиной раза больше побоев»: после смягчения законодательства пострадавшие чаще обращаются в правоохранительные органы.

«Новая орбита "Восточного"»: с космодрома впервые запустят 17 иностранных спутников.

«Газета.ru» в статье «Россия в долгах: бедные становятся нищими» пишет, что долговая нагрузка россиян с самыми низкими доходами выросла почти до 30%.

«Каталония сдалась»: парламент провинции признал решение испанских властей о своем роспуске.

В статье с цитатой Путина в заголовке «Серебренников что — политический деятель?» рассказывается о встрече президента с правозащитниками.

The Economist: «Как могло бы закончиться расследование Роберта Мюллера» (How Robert Mueller’s investigation could end). Всякий, кто надеется на гладкий финал, будет разочарован.

«Исландские выборы: исландские избиратели поддерживают истеблишмент» (An Icelandic election: Iceland’s voters stick with the establishment). Через десять лет после экономического коллапса Исландия, по всей видимости, спустила пары.

Bloomberg: «Расследование по сговору Трампа и России накаляется» (Trump-Russia Collusion Probe Intensifies). Троих представителей предвыборной команды президента США Дональда Трампа обвинили в отмывании денег, участии в заговорах и предоставлении ФБР ложной информации.

«Европе надо признать свои проблемы с плохими долгами» (Europe Needs to Face Its Bad-Loan Problem). ЕС столкнулся с проблемами в банковской системе обновременно на нескольких фронтах.

The Wall Street Journal: «Манафорта обвинили в ходе расследования по России» (Manafort Charged in Russia Probe). Пола Манафорта, бывшего управляющего предвыборной кампании президента США Дональда Трампа обвинили в в отмывании денег в ходе сотрудничества с украинской пророссийской партией.

«Мадрид хочет выдвинуть против бывших каталонских лидеров обвинения за подстрекательство к бунту» (Madrid Seeks Charges Against Former Catalan Leaders for Rebellion, Sedition). Испанское правительство хочет призвать лидеров каталонских сепаратистов к ответственности за разжигание бунта и неправильное распоряжение государственными финансами.