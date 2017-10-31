Во вторник утром МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, снеге, дожде, дожде со снегом и гололедице. В принципе, ничего удивительного для конца октября, но если к этому добавить рекордно низкое атмосферное давление и все уменьшающуюся продолжительность дня, то становится понятно, почему москвичи так хотят сочувствия.

В принципе, никто, наверное, не удивится, если выяснится, что политтехнолог Алексей Ситников покинул избирательный штаб Ксении Собчак из-за общей депрессии.

Впрочем, жизнь продолжается вне зависимости от погоды, да и низкое давление, если подумать, не так уж и страшно. В конце концов, в аптеках продаются лекарства на любой вкус, они помогут человеку справится с любым недугом. Почти.