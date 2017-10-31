Депутат Госдумы Игорь Игошин: При применении прямоточных систем водоснабжения АЭС наносится значительно меньший экологический ущерб водной среде, а производство электроэнергии наиболее эффективно

Минэкономразвития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект ФЗ о внесении изменений в ст. 60 Водного кодекса РФ, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения атомными станциями.

Министерство экономического развития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 60 Водного кодекса Российской Федерации в части применения прямоточных систем технического водоснабжения на объектах электроэнергетики», в котором содержатся изменения, касающиеся применения прямоточных систем технического водоснабжения тепловыми и атомными электрическими станциями.

В настоящее время пункт 4 статьи 60 Водного кодекса РФ не допускает проектирования прямоточных систем технического водоснабжения. Данное ограничение противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС, поскольку свыше 74% энергоблоков АЭС во всем мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем. Сегодня прямоточные схемы для охлаждения предприятий энергетики признаны в числе наилучших доступных технологий в России и в Европе, а также широко представлены во всем мире.

Игорь Игошин, член комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока:

В прошлом веке теплоэнергетика страны была ориентирована на прямоточные системы технического водоснабжения, поэтому более 50% мощностей тепловых и атомных станций, введенных в эксплуатацию до 1990-х годов, имеют такие системы, и многолетний мировой опыт их использования на ТЭС и АЭС показывает значительные преимущества таких технологических решений.

Сегодня прямоточные системы водоснабжения также признаны наилучшей доступной технологией в соответствии с Информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям «Промышленный системы охлаждения», утвержденным приказом Росстандарта от 15.12.2016 №1882.

Важно, что при применении прямоточных систем наносится значительно меньший экологический ущерб водной среде, а производство электроэнергии наиболее эффективно. Кроме того, они имеют значительно меньшую стоимость при сооружении и эксплуатации. Данные утверждения подтверждены научными исследованиями, в том числе, ОАО «Всероссийский теплотехнический институт».

Но в силу того, что в 1995 г. был принят Водный кодекс Российской Федерации, в котором впервые было введено ограничение (ч. 4 ст. 60) на применение данных систем для вновь проектируемых электростанций, то вышеописанные преимущества таких систем водоснабжения на сегодняшний день входят в противоречие с действующим запретом на их использование.

При этом в последние годы на объекты энергетики с указанными системами оказывается значительное экономическое влияние путем ежегодной индексации ставок платы за пользование водными объектами, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509.

В результате последствия существующих подходов и имеющихся несоответствий в законодательстве, регулирующем вопросы определения платы за водопользование для объектов энергетики, использующих подобные системы, несут в себе существенные риски не только для экономики энергетической отрасли, но и для благополучия населения.

В этой связи по инициативе Минэнерго России был разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения тепловыми и атомными электрическими станциями». Законопроект предусматривает отмену запрета на проектирование прямоточных систем водоснабжения для ТЭС и АЭС, что позволит урегулировать существующие в действующем законодательстве противоречия.

Сегодня на всех уровнях необходима активная поддержка инициативы Минэнерго России по внесению изменений в Водный кодекс Российской Федерации, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения на ТЭС и АЭС, а также в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509 в части применения к ставкам платы за забор (изъятие) водных ресурсов ТЭС и АЭС корректирующего коэффициента.