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31 октября 2017, 10:39
Владимир Путин
Симон Жаворонков

Мысли президента

Открытие мемориала памяти жертв политических репрессий
Открытие мемориала памяти жертв политических репрессий
kremlin.ru

В понедельник, 30 октября, Владимир Путин присутствовал на заседании Совета по правам человека, а после принял участие в открытии мемориала памяти жертв политических репрессий. За это время глава государства сделал несколько интересных заявлений — помимо нашумевшего рассказа о том, как иностранцы собирают у россиян генетический материал.

Во-первых, конечно, стоит отметить, сколько внимания уделил президент вопросам о резонансных уголовных делах последнего времени. Так, рассуждая о положении Кирилла Серебренникова, президент отметил, что в его уголовном деле нет никакой политической подоплеки. Режиссера обвиняют по финансовой статье, и необходимо «относиться по-равному ко всем». Президент напомнил, что никто не требовал прекратить дело замминистра культуры Григория Пирумова, когда его судили за откаты.

 
Григорий Пирумов, признанный виновным в хищениях госсредств на реставрацию и освобожденный в зале суда
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

«Ну, дело Серебренникова? Он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — указал президент.

Владимир Путин высказался даже о конфликте Олега Тинькова и ведущих канала в YouTube «Немагия». Имена и названия, правда, прямо не указывались. Максим Шевченко рассказал президенту о том, как «ребята из Кемерово», очень популярные в интернете, «высмеяли одного олигарха», и из Москвы в Кемерово «прилетела опергруппа», которая «вломилась к ним в дом и забрала их технику».

«Это вообще безобразие. Если там частные дела какие-то, опергруппа приехала, значит, правоохранительные органы еще обслуживают олигархов каких-то? Надо просто с этим разобраться… Мы посмотрим обязательно», — заявил президент.

Говоря о деле Никиты Белых, Путин вновь сказал, что степень виновности бывшего губернатора может определить только суд, и предвосхищать судебное решение нельзя. При этом он впервые отметил, что версия защиты выглядит странно. «Согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя — и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах», — сказал глава государства.

Также Путин высказался и о нападении на Татьяну Фельгенгауэр. Президент уверен, он несколько раз это подчеркнул, что удар ножом в шею заместителя главного редактора «Эхо Москвы» не имеет никакого отношения к свободе слова.

«Больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку. "Эхо Москвы" работает за государственные деньги — такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно», — уверен президент.

 
Напавший на журналистку «Эха Москвы» Борис Гриц в зале Пресненского суда
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Впрочем, рассуждал президент не только об уголовных делах и преступлениях. В связи с вопросом о нападении на Татьяну Фельгенгауэр Путин заговорил об «атмосфере ненависти». Он уверен, что «атмосферы ненависти» и истерии в российском обществе нет, что, впрочем, не значит, что на отдельные всплески негатива не надо реагировать. Такие всплески, объяснил Путин, есть везде — в США, Великобритании, а в Каталонии, например, «уж истерики так истерики».

«Что касается атмосферы в целом, думаю, что мы должны оказывать на это воздействие. Я действительно, без всяких шуток и без всякой иронии подумаю, где, как и при каких обстоятельствах сделать это, но так, чтобы этот призыв [осуждающий нагнетание ненависти] услышало как можно больше людей», — сказал президент.

Говоря о свободе собраний, глава государства с уверенностью сказал, что для ее гарантии необходимо постоянно вносить правки в законодательство. «Я могу себе представить, что органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции во что бы то ни стало, не желая показывать их в центральных частях, особенно крупных городов. Но специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать улицы, вызывая специально агрессию тоже неправильно», — считает Путин.

 
Антикоррупционный митинг 26 марта на Пушкинской площади в Москве
Evgeny Feldman

Впрочем, больше всего журналистам понравилась реплика президента о биоматериалах. В ответ на реплику о том, что некие иностранцы следят за видеотрансляциями выборов и, таким образом, собирают образы политически активных россиян, президент поведал о том, что некто занимается сбором биологического материала россиян.

«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны», — неожиданно сказал президент.

 
RT

Судя по всему, глава государства действительно часто думает об этих биологических образцах — раз он вспомнил о них не совсем к месту. Откуда президент вообще знает об этой теме — совершенно отдельный разговор.

И, конечно, не забыл глава государства высказаться и о репрессиях — все-таки в понедельник в России отмечался День памяти жертв политических репрессий. «Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, его корням, культуре, самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор», — заявил президент на открытии мемориала. «Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и, тем более, невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа», — уверен он.

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