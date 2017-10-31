Под Киевом, у переезда
Под Киевом обстрелян автомобиль Адама Осмаева, уроженца Чечни, проживающего на территории Украины и обвинявшегося в подготовке покушения на президента России Владимира Путина и главу Чечни Ахмада Кадырова. В результате нападения погибла жена Осмаева Амина Окуева.
Осмаев получил легкое ранение, он госпитализирован. В больнице он рассказал журналистам новостного интернет-издания LB.ua об обстоятельствах нападения. По его словам, 30 октября машину, за рулем которой он находился, обстреляли у железнодорожного переезда, причем далеко уехать Осмаев не смог, так как при обстреле был поврежден двигатель. Когда машина остановилась, он пытался оказать первую помощь жене, но было поздно.
Осмаев заявил, что усматривает в происшедшем «российский след». Он связал нападение с покушением на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, которого пытались взорвать в Киеве 25 октября. «Это то же самое, это звенья одной цепи, что и [покушение] на Мосийчука. Здесь действует террористическая группировка», – приводит слова Осмаева информационное агентство РБК.
Мосийчук и еще два человека были ранены при взрыве на улице Адама Мицкевича в Киеве, у здания телеканала «Эспрессо». Еще два человека в результате этого взрыва погибли. Происшедшее квалифицировалось как теракт, заведено уголовное дело. В тот же день СМИ стали говорить о вероятном «российском следе» в событиях, так как, по их данным, у Мосийчука был конфликт с главой Чечни Ахмадом Кадыровым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что обвинения в адрес Москвы из-за покушения являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии, напоминает информационное агентство РИА Новости.
Тем не менее, Осмаев повторил эти обвинения. В то же время он высказал мнение, что целью нападавших в его случае был не только он сам, но и его жена.
Напомним, уголовное дело о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова в отношении Адама Осмаева было возбуждено в 2007 году. Тогда Осмаев срочно переехал на Украину. Там он был задержан за то же преступление в 2012 году, а затем осужден. Ему также было предъявлено обвинение в покушении на президента России Владимира Путина. Проведя три года в заключении, в 2014 году, после смены власти на Украине, Осмаев был отпущен. Как передает газета «Коммерсантъ», он принял участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева.
В то же время Амина Окуева, жена Осмаева, в свое время была пресс-секретарем батальона имени Джохара Дудаева. Она имела украинское гражданство и была достаточно известной фигурой.
В смерти Амины Окуевой виновата Россия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. «Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры», – приводит его слова сайт ведомства. «Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны», — заявил секретарь СНБО.
Побеседовать о происшедшем с «Полит.ру» согласился Георгий Чижов вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».
«Амина Окуева, ныне покойная, – личность в Украине легендарная. Она была гражданской Украины, с детства жила, насколько я помню, в Одессе. Во время чеченской войны она уезжала на родину своих предков и воевала там, потом снова вернулась в Украину. Она также отличилась в 2014 году во время боевых действий на Донбассе. Кроме того, считается, что она несколько раз спасала своего мужа Адама Осмаева.
Спасала вначале от экстрадиции в Россию (а он был близок к тому, чтобы его выдали России, поскольку какая-то судебная инстанция даже приняла решение о его выдаче по обвинениям в подготовке им покушения на президента России). В буквальном смысле спасла его 1 июня 2017 года, когда в Адама Осмаева стрелял киллер (писали, что киллер – тоже чеченец, что у него две фамилии; сообщения СМИ об этом можно найти).
Адам Осмаев тогда был серьезно ранен, а Амина Окуева тяжело ранила киллера. Я так понимаю, что он до сих пор обездвижен (потому что пуля попала в позвоночник) и, видимо, находится в больнице. Не знаю, как его будут судить – притом, что он получил такое ранение.
Что касается происшедшего 30 октября, то да, Осмаев был снова ранен, а Амина Окуева на этот раз погибла.
Конечно, выводы о «российском следе», если включать туда и конкретно «чеченский след», напрашивается сам собой. Вообще еще летом, когда произошло предыдущее покушение на эту семейную пару, многие эксперты заговорили о том, что Украине пора привыкать к чеченским разборкам на ее территории. Мол, теперь от этого никуда не денешься. И, надо сказать, что недавно, пару месяцев назад в центре Киева был убит уроженец Чечни. Фамилия убитого была грузинской, но это ненастоящая его фамилия. То есть эти события множатся.
Насколько случившееся может быть связано с покушением на Мосийчука, сказать трудно, но надо заметить, что Мосийчук активно контактировал с выходцами с Северного Кавказа, которые живут в Украине и борются против чеченского руководства или российского руководства. Поэтому некоторая связь тут может быть, но, конечно, я пока не могу ее прокомментировать – тем более, что никакой внятной информации по покушению на Мосийчука по мотивам, исполнителям и заказчикам пока нет, кроме каких-то голословных предположений.
Очевидно было, что Амина Окуева и Адам Осмаев находились в зоне риска. Он был очень заметной фигурой – командовал чеченским добровольческим батальоном имени Джохара Дудаева после гибели его первого командира. Этот батальон воевал в рядах украинских Вооруженных Сил; не знаю, в каком он сейчас состоянии – в последнее время Адам Осмаев и Амина Окуева не были там, где происходят столкновения.
Окуева также была фигурой известной: у нее активно брали интервью, она вела интересные блоги на хорошем русском и украинском языке. Возникало даже подозрение, что кто-то помогал ей вести эти блоги. Хотя, возможно, она сама настолько хорошо владела украинским. Многие журналисты были с нею лично знакомы – в свое время она была пресс-секретарем батальона имени Джаохара Дудаева.
Кроме того, Окуева была очень красивой женщиной с некоторым элементом загадки. Она говорила, что не планирует иметь детей и вести обычную семейную жизнь, что они с мужем посвятили себя борьбе за свободу Украины и Ичкерии. Так что вчера новость о ее гибели и ранении Осмаева была одной из основных в украинских СМИ.
Вообще, люди, которые занимаются изучением Северного Кавказа, говорят, что во всех историях, связанных с выходцами из Чечни, все очень неоднозначно: существуют связи, которые на первый взгляд неочевидны большинству неискушенной аудитории, и разобраться во всех тонкостях и нюансах тут очень трудно. Так что если рассуждать о «российском следе», возможно, «чеченский след» нужно рассматривать и отдельно. Потому что тут могут быть свои отношения, свои вендетты – и они могут как-то накладываться или не накладываться на взаимоотношения тех или иных персонажей из России вообще.
Главный вопрос у украинцев сейчас – почему правоохранительные органы не обеспечили охрану Осмаеву и Окуевой после покушения 1 июня, когда стало очевидно, что они находятся в непосредственной зоне риска. Летом в СМИ проходила информация, что охрана им предоставлена – но, опять же, подробности мне неизвестны, возможно, они и сами от охраны отказались, так как были хорошо подготовленными. Тем не менее, это не спасает от опасности», – сказал Георгий Чижов.