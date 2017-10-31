Под Киевом обстрелян автомобиль Адама Осмаева, уроженца Чечни, проживающего на территории Украины и обвинявшегося в подготовке покушения на президента России Владимира Путина и главу Чечни Ахмада Кадырова. В результате нападения погибла жена Осмаева Амина Окуева.

Осмаев получил легкое ранение, он госпитализирован. В больнице он рассказал журналистам новостного интернет-издания LB.ua об обстоятельствах нападения. По его словам, 30 октября машину, за рулем которой он находился, обстреляли у железнодорожного переезда, причем далеко уехать Осмаев не смог, так как при обстреле был поврежден двигатель. Когда машина остановилась, он пытался оказать первую помощь жене, но было поздно.

Адам Осмаев в больнице после покушения и гибели жены Lb.ua

Осмаев заявил, что усматривает в происшедшем «российский след». Он связал нападение с покушением на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, которого пытались взорвать в Киеве 25 октября. «Это то же самое, это звенья одной цепи, что и [покушение] на Мосийчука. Здесь действует террористическая группировка», – приводит слова Осмаева информационное агентство РБК.

Мосийчук и еще два человека были ранены при взрыве на улице Адама Мицкевича в Киеве, у здания телеканала «Эспрессо». Еще два человека в результате этого взрыва погибли. Происшедшее квалифицировалось как теракт, заведено уголовное дело. В тот же день СМИ стали говорить о вероятном «российском следе» в событиях, так как, по их данным, у Мосийчука был конфликт с главой Чечни Ахмадом Кадыровым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что обвинения в адрес Москвы из-за покушения являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии, напоминает информационное агентство РИА Новости.

Тем не менее, Осмаев повторил эти обвинения. В то же время он высказал мнение, что целью нападавших в его случае был не только он сам, но и его жена.

На месте убийства Амины Окуевой Кадр видео с места событий

Напомним, уголовное дело о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова в отношении Адама Осмаева было возбуждено в 2007 году. Тогда Осмаев срочно переехал на Украину. Там он был задержан за то же преступление в 2012 году, а затем осужден. Ему также было предъявлено обвинение в покушении на президента России Владимира Путина. Проведя три года в заключении, в 2014 году, после смены власти на Украине, Осмаев был отпущен. Как передает газета «Коммерсантъ», он принял участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева.

В то же время Амина Окуева, жена Осмаева, в свое время была пресс-секретарем батальона имени Джохара Дудаева. Она имела украинское гражданство и была достаточно известной фигурой.

В смерти Амины Окуевой виновата Россия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. «Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры», – приводит его слова сайт ведомства. «Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны», — заявил секретарь СНБО.

Побеседовать о происшедшем с «Полит.ру» согласился Георгий Чижов вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Амина Окуева, ныне покойная, – личность в Украине легендарная. Она была гражданской Украины, с детства жила, насколько я помню, в Одессе. Во время чеченской войны она уезжала на родину своих предков и воевала там, потом снова вернулась в Украину. Она также отличилась в 2014 году во время боевых действий на Донбассе. Кроме того, считается, что она несколько раз спасала своего мужа Адама Осмаева.

Спасала вначале от экстрадиции в Россию (а он был близок к тому, чтобы его выдали России, поскольку какая-то судебная инстанция даже приняла решение о его выдаче по обвинениям в подготовке им покушения на президента России). В буквальном смысле спасла его 1 июня 2017 года, когда в Адама Осмаева стрелял киллер (писали, что киллер – тоже чеченец, что у него две фамилии; сообщения СМИ об этом можно найти).

На месте первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву Оксана Блищик / Facebook

Адам Осмаев тогда был серьезно ранен, а Амина Окуева тяжело ранила киллера. Я так понимаю, что он до сих пор обездвижен (потому что пуля попала в позвоночник) и, видимо, находится в больнице. Не знаю, как его будут судить – притом, что он получил такое ранение.

Что касается происшедшего 30 октября, то да, Осмаев был снова ранен, а Амина Окуева на этот раз погибла.

Конечно, выводы о «российском следе», если включать туда и конкретно «чеченский след», напрашивается сам собой. Вообще еще летом, когда произошло предыдущее покушение на эту семейную пару, многие эксперты заговорили о том, что Украине пора привыкать к чеченским разборкам на ее территории. Мол, теперь от этого никуда не денешься. И, надо сказать, что недавно, пару месяцев назад в центре Киева был убит уроженец Чечни. Фамилия убитого была грузинской, но это ненастоящая его фамилия. То есть эти события множатся.

Насколько случившееся может быть связано с покушением на Мосийчука, сказать трудно, но надо заметить, что Мосийчук активно контактировал с выходцами с Северного Кавказа, которые живут в Украине и борются против чеченского руководства или российского руководства. Поэтому некоторая связь тут может быть, но, конечно, я пока не могу ее прокомментировать – тем более, что никакой внятной информации по покушению на Мосийчука по мотивам, исполнителям и заказчикам пока нет, кроме каких-то голословных предположений.

Очевидно было, что Амина Окуева и Адам Осмаев находились в зоне риска. Он был очень заметной фигурой – командовал чеченским добровольческим батальоном имени Джохара Дудаева после гибели его первого командира. Этот батальон воевал в рядах украинских Вооруженных Сил; не знаю, в каком он сейчас состоянии – в последнее время Адам Осмаев и Амина Окуева не были там, где происходят столкновения.

Окуева также была фигурой известной: у нее активно брали интервью, она вела интересные блоги на хорошем русском и украинском языке. Возникало даже подозрение, что кто-то помогал ей вести эти блоги. Хотя, возможно, она сама настолько хорошо владела украинским. Многие журналисты были с нею лично знакомы – в свое время она была пресс-секретарем батальона имени Джаохара Дудаева.

Амина Окуева и Адам Осмаев Adam Osmaev / Facebook

Кроме того, Окуева была очень красивой женщиной с некоторым элементом загадки. Она говорила, что не планирует иметь детей и вести обычную семейную жизнь, что они с мужем посвятили себя борьбе за свободу Украины и Ичкерии. Так что вчера новость о ее гибели и ранении Осмаева была одной из основных в украинских СМИ.

Вообще, люди, которые занимаются изучением Северного Кавказа, говорят, что во всех историях, связанных с выходцами из Чечни, все очень неоднозначно: существуют связи, которые на первый взгляд неочевидны большинству неискушенной аудитории, и разобраться во всех тонкостях и нюансах тут очень трудно. Так что если рассуждать о «российском следе», возможно, «чеченский след» нужно рассматривать и отдельно. Потому что тут могут быть свои отношения, свои вендетты – и они могут как-то накладываться или не накладываться на взаимоотношения тех или иных персонажей из России вообще.

Главный вопрос у украинцев сейчас – почему правоохранительные органы не обеспечили охрану Осмаеву и Окуевой после покушения 1 июня, когда стало очевидно, что они находятся в непосредственной зоне риска. Летом в СМИ проходила информация, что охрана им предоставлена – но, опять же, подробности мне неизвестны, возможно, они и сами от охраны отказались, так как были хорошо подготовленными. Тем не менее, это не спасает от опасности», – сказал Георгий Чижов.