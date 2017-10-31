Партия народной свободы («Парнас») предложила Алексею Навальному, Ксении Собчак и Григорию Явлинскому, которые заявили о своем желании участвовать в выборах президента, создать коалицию. Заявление размещено в официальном фейсбуке партии.

«Потенциальными участниками коалиции мы видим: Алексея Навального и его команду; Ксению Собчак и ее команду; Григория Явлинского и партию "Яблоко"; Партию народной свободы; иные организации демократического фланга — Гражданскую инициативу, Демвыбор, 5 декабря, Либертарианцев, Солидарность», — говорится в заявлении.

В «Парнасе» уверены, что участие демократической оппозиции в президентских выборах «предоставляет возможность разъяснить гражданам России истинное значение ценностей демократического устройства общества и государства, необходимость европейского выбора развития». «Это позволит донести до граждан существование в России реальной системной альтернативы нынешнему режиму», — говорится в заявлении партии, которое подписано ее председателем, Михаилом Касьяновым.

В «Парнасе» предлагают договориться о том, что выдвигаются все три кандидата — Навальный, Собчак и Явлинский, коалиция обеспечивает сбор подписей в поддержку каждого из них, а в случае отказа в регистрации проводит «кампанию гражданского протеста». В случае, если не будет зарегистрирован ни один кандидат, то выборы объявляются несвободными и нелегитимными, сторонникам будет предложено «активно бойкотировать выборы с приходом на избирательные участки». Если же власти зарегистрируют более одного кандидата, то именно коалиция определит единого кандидата демократической оппозиции по заранее выработанному механизму.

Мнение «Парнаса» в деле выдвижения кандидатов в президенты имеет значение, поскольку, согласно закону, выдвиженцы от партий должны собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку, а самовыдвиженцы — 300 тысяч. Практика последних лет показывает, что собрать 100 тысяч подписей, в теории, возможно, а вот 300 тысяч — крайне затруднительно.

Тем более, Алексей Навальный точно не сможет даже начать вести официальную кампанию, если пойдет как самовыдвиженец — ЦИК просто не имеет права зарегистрировать его инициативную группу, так как Навальный, согласно закону, лишен пассивного избирательного права как осужденный, пусть и условно.

Ксения Собчак, хоть и является одной из самых узнаваемых фигур российского шоу-бизнеса, тоже должна будет вложить огромные трудовые и финансовые ресурсы для того, чтобы превратить миллионы подписчиков в Инстаграме в живые и юридически верно оформленные подписи.

Тем более это будет сложно сделать, учитывая, что в понедельник вечером, если верить источникам «Коммерсанта», предвыборный штаб Собчак в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова. «Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все»,— сказал собеседник издания.

Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников, работавший в 1996 году в штабе Бориса Ельцина, был представлен Ксенией Собчак в штабе как руководитель «оффлайн-направления»: в его обязанности вошла организация работа штабов на местах, взаимодействие с волонтерами, организация сбора подписей. Иными словами, именно его обязанностью было проведение всех мероприятий для регистрации Собчак.

Таким образом из тройки кандидатов «Навальный, Собчак, Явлинский» пока только у Григория Явлинского остаются хорошие шансы собрать необходимое количество подписей: «Яблоко» его, скорее всего, выдвинет в президенты, и разветвленная структура партии поможет собрать подписи.