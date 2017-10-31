В Киеве у здания Верховной Рады почти две недели продолжаются акции протеста сторонников бывшего одесского губернатора и бывшего президента Грузии Михаил Саакашкили. При этом в число требований протестующих теперь входят и требования импичмента для президента Украины Петра Порошенко.

Политологи высказывают различные мнения о том, чего именно таким образом хочет и может добиться бывший грузинский политик, в настоящее время не имеющий украинского гражданства. Побеседовать об этом с «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Что касается акции перед Радой, то задора ее участникам не хватает. Ее организаторы изо всех сил пытаются поддержать хоть какой-то экшн, как говорит молодежь, но пока все происходит очень тяжело. Поскольку изначально у этой акции было очень много организаторов, то они временно прекратили прилагать усилия до открытия новой парламентской сессии, которая начнется 7 ноября. И, в общем, под Верховной Радой стало скучно. Вот в воскресенье Михаил Саакашвили объявлял там какое-то «вече». Был «большой митинг» – на него собралось человек 300, наверное. Словом, пока огонька не хватает.

Участники акции протеста пьют чай / vedomosti-ua.com

Надо заметить, что власть наконец-то стала вести себя в его отношении правильно –Саакашвили просто перестали замечать. И к такому развитию событий он, похоже, не был готов, поскольку до сих пор власти, наоборот, делали все, чтобы его имя оставалось на слуху.

Итак, в воскресенье Саакашвили, наконец, оспорил указ президента Украины о лишении его гражданства (не знаю, не прошли ли еще сроки, в которые можно было это оспаривать, но, судя по тому, что сообщений на этот счет не было, еще не прошли). Кроме того, он заявил, что Генеральная прокуратура готовит документы на его экстрадицию в Грузию.

В последнем я не уверен. Дело в том, что тема с экстрадицией Саакашвили неудобна всем. Понятно, что Украине не очень хочется это делать, потому что выглядеть такое будет по-человечески не совсем порядочно. С другой стороны, я полагаю, что и грузины не очень хотят судить Саакашвили – опять-таки, это вызовет большой политический скандал и много вопросов. Гораздо проще угрожать ему уголовным преследованием и таким образом не давать возвращаться в Грузию. Так что сама по себе экстрадиция, на мой взгляд, не нужна ни Украине, ни Грузии, и я с трудом верю, что она может произойти. Хотя, конечно, сейчас не исключал бы никакой возможности.

Но пока, еще раз повторю, говорить на эту тему – в основном инициатива самого Саакашили. Потому что ему надо хоть как-то удерживаться в информационном пространстве хотя бы до 7 ноября, когда откроется новая сессия Верховной Рады, и есть надежда, что кто-то из его ситуативных союзников по протестам придет под Раду митинговать и журналисты опять подтянутся и начнут рассказывать, что же там происходит в палаточном городке.

В целом же, дождавшись новой парламентской сессии, Саакашвили достигнет немногого. Он добьется того, что его повестка опять будет поддержана. То есть опять будут обсуждаться митинги под Радой, требования митингующих, реакция депутатов. Собственно, дальше надо либо как-то обострять ситуацию – звать каких-то радикалов, которые будут биться с полицией, например – либо все может тихо сойти на нет. Тем более, что первоначально заявленные требования протестующих примерно соответствуют планам самой Верховной Рады и даже администрации президента.

Так что, скорее всего, все те законы, на которых поначалу так настаивали протестующие, будут так или иначе приняты. Другое дело – что у протестующих может быть и еще масса требований. Если же говорить о том, что они стали требовать импичмента президента, как пишут СМИ, то требовать, конечно, они могут что угодно. Но по закону основания для импичмента сейчас остались те же, которые были при Януковиче, то есть процедура импичмента практически нереальна. Тем более что нельзя сказать, что действующий президент вытворял что-то из ряда вон выходящее. Но президента можно просто не переизбрать на текущих выборах.

Думаю, все, что сейчас происходит – ничто иное как начало президентской кампании. А все остальное – это просто разговоры и попытка создавать информационный повод», – сказал Георгий Чижов.

Комментируя тему выдвижения «кандидата от улицы» на президентские выборы, о которой, по сообщению интернет-издания «Газета.ру», говорил Михаил Саакашвили, Георгий Чижов заметил, что большое значение для успешности подобных действий имеет, насколько велико число людей, вышедших на улицы для протестов.

Участник акции протеста у Верховной Рады Украины / vedomosti-ua.com

«Если на улице миллион человек (или даже больше миллиона), как это было на пиковых вече времен Майдана, это, как правило, отражает настроение большинства. Конечно, миллион – это все равно только относительно небольшой процент от всего населения. Но при таком числе протестующих они, как правило, отражают настроения большинства. А если на улицы, даже вместе с активистами и с пенсионерами, которые приезжают туда постоять на митинге за небольшую денежку, выходит где-то до 5-7 тысяч человек, то от такой «улицы», конечно, тоже можно выдвигать кандидатов на выборы. Но они не будут слишком сильными.

Ну, «технология Майдана» очень многим не дает покоя. Мы уже говорили о том, что россияне считают, будто Майдан – это просто такая политтехнология, которую надо повторить. Теперь это, похоже, не с российской стороны делается, потому и нет в российских СМИ громких заявлений про «третий Майдан» или «четвертый Майдан». Но сама попытка как-то раскачать ситуацию и вывести людей на улицу, будет искусственной и безуспешной, пока условия не созрели.

То, что люди не вполне довольны своей жизнью и властью, еще не является достаточным условием для каких-то масштабных протестов. Масштабные протесы – такие, как оба Майдана – в Украине начинались, когда власть пыталась как-то по-крупному обмануть людей. А сейчас в Украине все пока ожидают честных выборов – не могу утверждать, что они будут идеальными. Но, по крайней мере, по меркам европейских стран они должны быть вполне честными. Поэтому никаких предпосылок для масштабных протестов, которые могли бы закончиться какой-то непредусмотренной буквой закона сменой власти, пока нет», – объяснил Георгий Чижов.

Говоря о том, могут ли акции протеста, организованные сторонниками Михаила Саакашвили, «сломать власть Петра Порощенко» и тем самым расчистить дорогу для другого политика (вероятно, для Юлии Тимошенко, как полагают опрошенные «Газетой.ру» политологи), эксперт высказал мнение, что сейчас очевидно: любой подрыв позиций Порошенко будет полезен Юлии Тимошенко.

М.Саакашвили на митинге перед Верховной Радой / vedomosti-ua.com

«Саакашвили, конечно, не может лично претендовать на пост президента Украины – в силу как юридических причин, так и многих других. Да и на пост премьера, думаю, не может – очень трудно представить такую ситуацию, когда смог бы. Причем я говорю это, даже оставляя за скобками тот факт, что на сегодня Михаил Саакашвили не является украинским гражданином – тут ситуация может повернуться в разные стороны. Поэтому если обсуждать, какова его собственная конечная цель, то чего конкретно он может добиться для себя, сказать очень трудно. Я думаю, что по большому счету он и сам этого не знает – тут важен процесс, в котором он выступает движущей силой.

А бенефициаром этого называть Тимошенко достаточно логично – просто потому, что на сегодня она, судя по всем опросам, является основным оппонентом Петра Порошенко и имеет сопоставимый с ним рейтинг. Но на самом деле никто еще не представляет себе конфигурации, которая сложится накануне президентских выборов. Вот на сегодня это так – поэтому об этом и говорят. Да, любой подрыв позиции Порошенко объективно выгоден Юлии Тимошенко. Но на этом, мне кажется, вся глубина анализа и заканчивается. Потому что насколько нынешние акции Саакашвили подвывают позиции действующей власти, и – вопрос довольно сложный. И думаю, ответить на него можно будет только позже, когда ситуация перейдет в какую-то иную фазу, а мы сможем оценить последствия этой фазы.

Не хочется называть то действо, которое происходит под стенами Верховной Рады потешными, потому что многие люди приходят туда высказывать свои искренние убеждения, свое недовольство. Но пока это напоминает имитацию реального политического процесса. Ну, посмотрим, что будет 7 ноября, когда круг участников акции протеста опять расширится», – сказал Георгий Чижов.