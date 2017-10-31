7 ноября (25 октября по старому стилю) исполняется сто лет со дня российской революции, которая позже получила название Великой Октябрьской. В результате нее Временное правительство, управлявшее страной после Февральской революции, было свергнуто и власть перешла к большевикам, провозгласившим ликвидацию капитализма и начало перехода к социализму.

Российское общество так и не выработало единой позиции по отношению к Октябрьской революции – оно остается противоречивым и включает в себя мнения, сформированные пропагандой в советских период, а также мнения, которые вошли в обиход в период перестройки. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал профессор Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».

Алексей Левинсон

«Отношение в революции 1917 года в обществе не сумело сложиться: оно остается противоречивым. Но это противоречивым оно выглядит с точки зрения формальной логики, которую мы прилагаем к общественному мнению извне.

Для самой публики юбилей революции не есть событие очень уж существенное. Что касается самой революции, то общественное сознание удовлетворяется некими остатками мнений, которые сложились в ключевые моменты истории. А именно – в советский период (те мнения, которые предлагались школой и официальной пропагандой с одной стороны) и в оборот в период гласности. Хотя они логически противоположны, они сосуществуют в массовом сознании.

Бюст В.И.Ленина / pixabay.com

То есть революцию, с одной стороны, по-прежнему считают величайшим событием века; с другой стороны, россияне готовы согласиться с тем, что она нанесла очень большой урон (а если взять еще и гражданскую войну, то они вместе нанесли огромный ущерб) главнейшим национальным интересам. Ну, а с третьей стороны получается, что революция была неизбежной. И, по мнению россиян, если бы не захват власти большевиками, к власти пришли бы еще более негативные общественные силы. То есть смысл этого в том, что большевики обществом признаются – как меньшее зло, но признаются.

Одним из самых результатов, подтвержденный неоднократно, был результат, полученный, когда россияне отвечали на вопрос, что бы они делали, если бы Октябрьский переворот происходил на их глазах. Небольшая доля граждан ответила, что выступала бы на стороне большевиков; примерно вдвое больше – что кое в чем сотрудничали бы с большевиками; вдвое меньше было тех, кто выступал бы против большевиков; а самая значительная доля, все остающиеся, ответили, что предпочли бы не участвовать в событиях вообще, а просто переждать этот период. Это, по сути дела, и есть выражение нынешнего отношения к событиям тех времен.

Что касается ключевых фигур событий 1917 года, то для общества по-прежнему на первом месте остается Ленин. Но важно, что доля людей, которые называют в этом качестве Ленина и других политических деятелей, постепенно уменьшается. То есть идет процесс постепенного ухода в забвение, и он идет для всех, кроме одной фигуры. Фигура Сталина претерпевала только рост значимости в глазах общественности за последнее время. В 1990-е годы, когда мы только начали задавать этот вопрос, Сталин был где-то на далеком шестом, по-моему, месте. Сейчас он вышел на второе место в списке важнейших фигур того периода, отодвинув всех остальных – и царя Николая II, и Дзержинского, и Троцкого.

Если говорить о Троцком, то есть еще небольшое количество людей, которые, видя его фамилию в списке тех, кого предлагают в ответ на этот вопрос, выбирают его. Думаю, самостоятельно его вспомнило бы меньше участников опроса. Но вообще, когда мы задаем открытый вопрос, то доля тех, кто имеет что сказать или решается что-то сказать, всегда гораздо меньше, чем в случае, если есть подсказки.

Если же вернуться к вопросу о позиции, которую общественное мнение занимает по поводу революции, то ее можно было бы назвать взвешенной. Но на самом деле это – позиция ухода от оценки. Потому что и полная солидаризация с этими событиями (как, скажем, у сторонников КПРФ) ставит человека в отношения конфликта с властью, и полное отрицание этих событий – также не в нынешнем тренде. Сейчас отечественная история почитается вся целиком, словно бы в ней все – благо, даже то, что явно было негативом.

Памятник на Красной площади / pixabay.com

Если же говорить о необычным моментах, которые со временем проступили в общественном сознании в связи с событиями революции 1917 года, то мне кажется, что к ним относится судьба фигуры Сталина. Это достаточно интересный феномен Сталин, и он отмечается не только в одном опросе – результат, который получался при разных опросах, оказывался всегда одним и тем же. Он таков: Сталин взыскан общественным сознанием, он нужен – в какой-то степени он нужен для легитимации фигуры Путина. Это не самое главное, но в том числе.

Но, конечно, взыскан он в первую очередь не в связи с революцией, а в связи с победой в Великой Отечественной войне. Но тут происходит как бы отбрасывание света этой победы вспять», – объяснил Алексей Левинсон.