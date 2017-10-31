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31 октября 2017, 16:45
МОК Олимпийские игры Россия
Николай Пешин, Михаил Прокопец, Николай Яременко

Лыжню!

Денис Освальд, швейцарский юрист
Денис Освальд, швейцарский юрист

Отстранить российских лыжников от соревнований и признать недействительными результаты их выступлений в Сочи рекомендовано в ходе заседания спецкомиссии МОК под руководством швейцарского юриста Дениса Освальда. По словам главы Федерации лыжных гонок страны Елены Вяльбе, об этом попросил один из участников спецкомиссии на заседании 30 октября.

Заседание проводилось по поводу возможного снятия дисквалификации с шестерых российских спортсменов: Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Однако один из оппонентов россиян попросил о дисквалификации всей российской лыжной сборной.

Окончательное решение на этот счет планируют вынести до 12 ноября, уточнила Вяльбе. Ранее предполагалось, что вердикт будет вынесен не позднее, чем через сутки после заседания.

По словам главы Федерации лыжных гонок России, дело осложнилось в силу того, что комиссия при Лозаннском университете, проверявшая пробы спортсменов на допинг, обнаружила, что часть проб был вскрыта. В том числе были вскрыты некоторые пробы российских лыжников, и, в частности, проба Александра Легкова.

«Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки. Они обнаружили, что были вскрытия у конкретных людей. У наших спортсменов частично это тоже было. Наверное, самая большая проблема в этом плане у Легкова. <…>Но, собственно говоря, других доказательств нет. 11 дней назад была вскрыта проба «B», и только сегодня пришли результаты по соли у Ивановой, этого еще никто не читал даже. Возможно, там есть превышение соли. Непонятно, как она туда попала, все это удивительно», – приводит слова Вяльбе информационное агентство «Р-Спорт».

 
Допинг пробы

Вяльбе добавила, что 29 октября в дело были добавлены новые данные, присланные канадским профессором Ричардом Маклареном, руководителем независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) (чье расследование допингового скандала в российском спорте и привело к отстранению лыжников), а также некие данные от информатора WADA Григория Родченкова. По ее словам, изучить эти бумаги адвокаты российских спортсменов еще не могли; правда, Денис Освальд заявил, что нового в бумагах ничего нет.

«Все только на словах Родченкова, которые некоторые наши оппоненты считают абсолютно правдивыми. Хотя там абсолютная ложь», – сказала Вяльбе. Она подчеркнула, что оппоненты россиян «напирали на систематический допинг в российской легкой атлетике и его разоблачения», а адвокаты пытались перевести разговор в русло обсуждений конкретных спортсменов. «Надеюсь, что Освальд это услышал, потому что в конце он сказал, что надо еще время, чтобы разобраться в ситуации», – сказала глава ФЛГР.

В разговоре с корреспондентом информационного агентства РБК Вяльбе заявила, что вариантов в сложившейся ситуации остается только два: «Допустить и пусть соревнуются либо полностью дисквалифицировать». Для второго варианта, по ее мнению, необходимо иметь серьезные доказательства.

Напомним, об отстранении от соревнований шестерых российских лыжников стало известно в конце 2016 года. Это решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS) на основе доклада Макларена по применению допинга в российском спорте. В результате лыжники Легков, Белов, Петухов, Вылегжанин, Шаповалова и Иванова пропустили чемпионат мира по лыжным видам спорта в финском Лахти: их апелляции были отклонены сначала самой FIS, а затем и в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По мнению Николая Яременко, главного редактора «Советского спорта», наиболее вероятно, что будет принято то же решение, что и перед Олимпиадой в Рио, когда право определять, допускать ли российских спортсменов до соревнований, было передано международным спортивным федерациям.

«Учитывая, что сроки подступают (они ставились до конца октября-начала ноября), естественно, что любые слухи сейчас надо воспринимать как утечки информации. Вариантов в принципе может быть не так уж много. Первый вариант – полный недопуск всей российской сборной на Олимпиаду. Второй – другая крайность – полное прощение и допуск всех.

Очевидно, что никаких крайних вариантов на деле быть не может – скорее всего, будет повторяться история, подобная той, чтоб была перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда за какое-то количество времени до Игр было решено, что Международный олимпийский комитет снимает с себя ответственность за решения о допуске или недопуске и передает право принимать его в международные спортивные федерации. И дальше решают они.

В итоге мы имели ряд видов спорта, по которым нас полностью не допустили (и имели на то все правовые основания), ряд видов спорта, где нас фактически простили, и некоторые промежуточные варианты (допустим, как в легкой атлетике, где выступала Дарья Клишина, но выступала она под нейтральным флагом, а не под флагом России).

По большому счету, дальше можно ожидать того же самого, все пойдет по кругу. Скажем, хоккеистов, например, допустят, а лыжников – нет, и так далее. Конечно, сейчас обсуждать это еще не очень правильно, но если бы меня попросили составить личный хит-парад тех видов спорта, которые практически вне группы риска, и тех, которые именно в группе риска, я бы сказал, например, так: фигурное катание, керлинг, хоккей – это те виды, где нас практически однозначно допускают. А если называть виды спорта, в которых очень высоки риски того, что Россию не допустят к соревнованиям, то, думаю, лыжники в этом списке будут номером первым.

Что касается решения, то, если говорить об ожиданиях от него, я бы подчеркнул, что мы ничего реально не делаем для того, чтобы ситуацию исправить. Мы по-прежнему пытаемся почувствовать, откуда дует ветер, либо объявить, что это «большой заговор против России», и ничего не предпринимаем по сути. Мы же реально ничего не меняем в ситуации: никого не наказываем, не выгоняем, не отдаем под суд. Так что, естественно, все будет и дальше так продолжаться», – сказал в беседе с «Полит.ру» Николай Яременко.

Михаил Прокопец, представитель юридической компании «Сила», в разговоре с «Полит.ру» подчеркнул, что решение спецкомиссии, которая сейчас занимается вопросом о допуске российских лыжников, не ставит точку в этом вопросе.

«Решение спецкомиссии может быть обжаловано в Лозаннский суд, и не нужно считать, что все будет именно так, как скажет комиссия. Но в случае ее негативного решения все же ситуация будет плохой, потому что разбирательство было достаточно длительным. И решение, следовательно, вряд ли можно будет назвать необдуманным. Однако надо помнить, что Лозаннский суд существует, и можно обжаловать решение комиссии в этом суде.

Я думаю, что решение МОК, скорее всего, нас не обрадует – все идет к тому. Но от олимпийского комитета в принципе не стоило ждать какого-то снисхождения, так что, мне представляется, нужно сразу настраиваться на то, что решение будет вынесено именно в Лозаннском суде.

Безусловно, в происходящем есть некий политический момент, но дело тут не только в политике. Вот сейчас рассматривают вопрос о том, что на упаковках проб есть царапины. Могли ли они возникнуть случайно? Если они неслучайны, то виноваты ли в этом спортсмены? То есть это продолжение того большого процесса, который был начат с доклада Макларена. Понятно, что политика в нем есть, но до сих пор нашими руководителями на это не дан адекватный ответ. Так что мы сейчас находимся в оборонительной позиции», – пояснил Михаил Прокопец.

По оценке Николая Пешина, доктора юридических наук, профессора кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, довольно вероятным развитием событий может стать многолетнее противостояние России и международных спортивных структур.

«Вопрос дисквалификации в данном случае будет связан не с тем, найден допинг или нет, а с тем, насколько мы доверяем методу исследования относительно того, вскрывались ли пробы, который должен был разработать Лозаннский университет. И я думаю, что если на основе этой методики комиссия придет к выводу, что пробирки с пробами вскрывались, то мы просто не признаем этого.

Эта ситуация повлечет за собой целую цепь шагов – начнется многолетнее противостояние между нами и WADA, МОК. Потому что для нас это – слишком далекоидущие последствия. От нас уже полтора года требуют признать, то имело место государственное вмешательство, что это государство разработало программу, позволяющую вскрывать пробирки, осуществлять подмены проб и так далее. Так что я думаю, что если в рамках заседания спецкомиссии не будет найден компромисс, то мы просто не станем признавать этот результат и начнется это длительное противостояние. Включающее в себя, в том числе, и неучастие наших атлетов в международных соревнованиях, Олимпийских играх.

 
Сочи, открытие Олимпиады / kremlin.ru

Что касается того, считать ли эти вопросы спортивными или политическими, то я бы сказал, что они смешанные. Я уверен, что есть целый ряд спортивных чиновников и людей, связанных со спортом, которых убедили, что российские спортсмены выступают нечестно. И они просто хотят знать правду, хотят понять, что там было на самом деле. Для них само участие в соревнованиях с нашими спортсменами – это дополнительный фактор нервозности, неуверенности в себе: мол, они же под допингом, смогу ли я с ними конкурировать?

С другой стороны, совершенно очевидно, что и в МОК, и в других международных спортивных структурах очень много недоброжелателей, тех, кто хотел бы в принципе убрать Россию из соревнований. И здесь есть и политические интересы – потому что убирая Россию из спорта высших достижений, ее ослабляют в политическом плане, сокращая ее представительство, ее возможность коммуницировать. Все же большой спорт – это большая политика, как бы ни старался МОК нас убедить в обратном. Так что тут и того, и другого хватает», – сказал Николай Пешин.

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