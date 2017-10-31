Топ новостей 31 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня еще две женщины заявили о намерении баллотироваться в президенты России, уход главного политтехнолога породил слухи о расколе в штабе Собчак, при покушении на Адама Осмаева убита его жена.
Глава «Женского диалога» решила баллотироваться в президенты
Глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова заявила, что намерена баллотироваться в президенты России. Ранее о желании побороться за президентское кресло заявили журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Кроме того, СМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщили, что петербургский политик Оксана Дмитриева может быть выдвинута в качестве кандидата в президенты от «Партии Роста».
#ПростоУлыбнуться В нынешней президентской кампании настолько все очевидно, что даже КВН сказал об этом всю правду pic.twitter.com/wPAoz4Ob4T— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 31 октября 2017 г.
Общественница Ирина Волынец решила участвовать в президентских выборах
Общественница из Казани, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец намерена участвовать в президентских выборах.
И меня в Президенты зовут🙈😂😂😂 ⠀ Я даже и не знала что в России есть партия Добрых дел. И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде🙈🙊😂 ⠀ Но я, определённо, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве! ⠀ И поскольку,руководитель партии Добрых Дел, Андрей Кириллов, уверят меня, что я могу собрать,как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона - это 200 000. 🌷⠀🌷 Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел🙈😂😂😂 . . #чеховувпрезиденты #партиядобрыхдел #выборы2017 #выборывпрезиденты
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 30 2017 в 3:51 PDT
Алексей Ситников рассказал о причинах ухода из штаба Собчак
Политтехнолог Алексей Ситников объяснил свой уход из штаба Ксении Собчак тем, что не получил ответов на ряд организационных вопросов. Он подчеркнул, что не видит в своем уходе какой-то трагедии, и заявил о своем праве сказать «нет», когда это необходимо.
Когда не можешь навести порядок у себя в штабе, а делаешь вид, что можешь управлять страной ...— Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 31 октября 2017 г.
А зачем вам политтехнолог если у вас нет политпрограммы? pic.twitter.com/KAHwH7Kb4j— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 31 октября 2017 г.
Турчинов обвинил Россию в смерти Амины Окуевой
Смерть Амины Окуевой — жены командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева — произошла по вине России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Накануне машина, в которой ехали Осмаев и Окуева, была обстреляна в Киевской области. В результате Осмаев получил ранение, а Окуева скончалась.
Верховный суд РФ подготовил закон об уголовном проступке
Верховный суд России разработал поправки в УК, которые вводят понятие уголовного проступка. Документ будет внесен в Госдуму, постановил на сегодняшнем заседании пленум ВС. Уголовным проступком предлагается считать преступления небольшой тяжести, за которые в Уголовном кодексе не предусмотрено лишение свободы. К таким преступлениям, как сообщил зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, относятся более 80 составов УК. В 2016 году по ним были осуждены 40 тысяч человек.
Песков рассказал об источнике данных Путина о сборе биоматериала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства получил данные о сборе биологического материала россиян от спецслужб. Напомним, накануне Путин заявил, что неизвестные силы собирают биологический материал российских граждан, причем делают это целенаправленно и профессионально.
Правительство внесет в Госдуму законопроект о биологической безопасности россиянhttps://t.co/s7QO95kkBh pic.twitter.com/3FppqIyNfx— Лентач (@oldLentach) 31 октября 2017 г.
Страшно: сейчас американцы возьмут биоматериалы, скопируют среднего россиянина и будут всем ЦРУ смеяться над тем, какой он убогий.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 31 октября 2017 г.
Наш карикатурист @Sergey_Elkin об очень странном заявлении Путина— DW (на русском) (@dw_russian) 31 октября 2017 г.
Другие карикатуры смотрите здесь https://t.co/n7u0C1tLa5 pic.twitter.com/eDrF1Q0SLb
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/RZSFyGNOS8— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 31 октября 2017 г.
Экс-главу штаба Трампа отправили под домашний арест
Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест. При этом они не признали ни одно из 12 предъявленных им обвинений. Суд федерального округа Колумбия назначил залог в размере 10 млн долларов за Манафорта и 5 млн долларов за Гейтса. До его внесения оба останутся под домашним арестом.
Каждый шестой работающий россиянин оказался за чертой бедности
Каждый шестой работник в России (16,8% трудоспособного населения) не в состоянии обеспечить себя и свою семью, свидетельствуют данные бюллетеня аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом». По состоянию на апрель 2017 года, по данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получали примерно 2 млн россиян или 7,3% от числа работающих. Если же помимо зарплаты учесть и остальные доходы, а также то, что эти доходы тратятся и на членов семьи, то количество работающих бедных по состоянию на 2016 год составит около 12,1 млн человек или 16,8%.
Международная академия лишила Кевина Спейси премии «Эмми»
Международная академия телевизионных искусств и наук объявила, что «в свете последних событий» отказывается от намерения отметить актера Кевина Спейси присужденной ему наградой «Эмми». Ее должны были вручить двукратному обладателю Оскара в Нью–Йорке в ноябре. Однако после обвинений в домогательстве актера Энтони Реппа Спейси не получит присужденную ему премию.
РФС заплатит 1 млн долларов за приезд Месси на открытие «Лужников»
Сборная Аргентины за участие в матче с Россией на реконструированном стадионе «Лужники» получит около 1 млн долларов, заявил лицензированный ФИФА аргентинский матч-агент Гильермо Тофони и подтвердили другие источники. «Обычно Аргентина просит 2 млн долларов за игру, однако для России цена была меньше, так как все национальные сборные команды счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира», — сообщил Тофони.