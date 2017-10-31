Противостояние между лагерем президента США Дональда Трампа и его оппонентами, выражающееся в обмене публичными обвинениями и скандальными намеками, вновь вошло в активную фазу. Истории о российских шпионах и связях с ними администрации американского президента на некоторое время затихли, когда СМИ массово увлеклись сюжетом про эскалацию напряженности между КНДР и США. Но недавно шпионский сюжет снова оказался в центре медийного внимания.

Началось с новостей о том, что штаб кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон проплатил расследование связей между Трампом и Россией еще на этапе предвыборной гонки, а потом это досье стало важным основанием следствием по предполагаемому российскому вмешательству в президентские выборы в США. Потом президентская администрация еще распорядилась опубликовать часть документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди — сюжет, ставший основой множества конспирологий, в которых спецслужбы (важная часть лагеря оппонентов Трампа) представляются враждебными силами.

Предвыборная агитация против Дональда Трампа, 8 октября 2016 Charles Stone

Теперь оппоненты стали отбиваться. Следствие по предполагаемому сговору между Трампом и Россией, пишет Bloomberg, выдвинуло обвинения против трех человек — бывшего управляющего штаба трамповской предвыборной кампании Пола Манафорта вместе с его бизнес-партнером Риком Гейтсом, а также бывшего советника Трампа Джорджа Пападопулоса. Их всех обвиняют в махинациях, часть которых может указывать на некоторые связи с Россией. Среди обвинений, впрочем, нет ничего такого, что бы непосредственно касалось работы обвиняемых во время предвыборной кампании Трампа.

Прореспубликанское издание Wall Street Journal в связи с этим опубликовало обстоятельный материал с инфографикой о злодеяниях, вменяемых Манафорту — в первую очередь, об источниках его дохода и схемах отмывания денег. Бывший управлящий предвыборной кампании Трампа, сообщает автор, ссылаясь на обвинение, вел роскошный образ жизни, получая финансирование от сети фирм за рубежом, причем его счета были размещены таким образом, чтобы он мог не платить налоги с тех денег которые он получил, работая в интересах пророссийского правительства Украины начиная с 2006 г. В этом материале вскользь оговаривается, что для президентской администрации эта история едва ли может представлять большой интерес, потому что речь идет о старых делах, не имеющих отношения к работе обвиняемых во время предвыборной гонки.

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В настоящий момент, пишет The Economist, в американском конгрессе одновременно ведутся три расследования о связях между Трампом и Россией. При них есть главный консультант Роберт Мюллер, назначенный весной этого года. Ранее Мюллер возглавлял ФБР. Некоторые яростные противники Трампа надеялись, что Мюллер сумеет найти против него убедительные свидетельства, и тогда, как в голливудском кино, правда восторжествует, а отрицательный герой будет посрамлен. Ничего такого, скорее всего, не произойдет, пишет автор. Гораздо более вероятно, что следствия до самого конца будут выдавать двусмысленные находки, на которые у президентской администрации неизменно будут находиться контраргументы. И в итоге никто не окажется однозначно плохим или хорошим. Главная задача таких расследований не в том, чтобы найти правду, а в том, чтобы избегать заведомо неудачных — то есть бездоказательных и не выдерживающих критики — обвинений.