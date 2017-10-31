Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, который недавно был назначен Дмитрием Медведевым на пост исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России», начинает поездку по регионам для проведения встреч с партактивом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к АП источники.

Встречи, по данным «Коммерсанта», пройдут в одном из административных центров в каждом федеральном округе: Якутске, Иркутске, Салехарде, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Махачкале, Ростове-на-Дону и Ярославле. Причем на встречи должны будут приехать руководители партийных отделений всех регионов, входящих в федеральные округа.

Не исключено, что по итогам поездки в некоторых региональных отделениях поменяется руководство — таким образом вслед за обновлением губернаторского корпуса произойдет ротация кадров и в партии власти. Сейчас в генсовет ЕР входит более 20 глав региональных отделений партии, считается, что на декабрьском съезде некоторые потеряют свои позиции.

Заседания Генерального совета Партии и Президиума Генерального совета Партии / er.ru

Заменены могут быть секретари, которые переизбирались на свою должность несколько сроков подряд и представляют, таким образом, старые элиты и группы влияния. Отметим, что Турчак для встреч выбрал регионы, где губернаторы недавно сменились. В Нижегородской, Новгородской, Ярославской областях и в Дагестане осенью губернаторы были отправлены в отставку, в Якутске был избран поддержанный партией глава города, а в Иркутской области губернатор — член Коммунистической партии.

После окончания турне Турчака по стране в регионах пройдут парконференции, на которых будут, помимо прочего, выбирать руководство отделений и делегатов на съезд ЕР. При этом кое где руководство уже сменилось. Так, генсоветом уже утвержден новый секретарь политсовета Нижегородской области — на этот пост назначен депутат Госдумы Вадим Булавинов. Также замена произошла в политсовете саратовского областного отделения: Валентина Гречушкина заняла пост вице-губернатора.

Напомним, на декабрьском съезде ЕР может выдвинуть кого-либо в президенты или, по крайней мере, поддержать чью-то кандидатуру — считается, что если Владимир Путин пойдет как самовыдвиженец, то ЕР его просто поддержит. Также съезд обновит руководящие органы партии, введет в состав генсовета Андрея Турчака и главу исполкома, кандидатура которого пока официально не объявлена. Уже затем обновленный генсовет, который состоит из 170 членов, должен провести выборы секретаря генсовета.

Андрей Турчак / er.ru

Пока же Андрей Турчак, похоже, занимается тем, что подтверждает в столице свой новый статус одного из руководителей партии власти. РИА Новости со ссылкой на источники в Совете Федерации сообщает, что Турчак, после того, как будет назначен членом верхней палаты федерального парламента, сразу получит пост вице-спикера. Причем для него специально будет создана эта позиция — сейчас у Валентины Матвиенко пять заместителей, Турчак станет шестым.

Как раз в понедельник, 30 октября, псковский региональный политсовет «Единой России» выдвинул кандидатуру Турчака на должность члена Совета Федераци вместо сложившего свои полномочия сенатора от Псковского областного парламента Александра Борисова.