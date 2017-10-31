Кадровое турне Турчака
Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, который недавно был назначен Дмитрием Медведевым на пост исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России», начинает поездку по регионам для проведения встреч с партактивом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к АП источники.
Встречи, по данным «Коммерсанта», пройдут в одном из административных центров в каждом федеральном округе: Якутске, Иркутске, Салехарде, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Махачкале, Ростове-на-Дону и Ярославле. Причем на встречи должны будут приехать руководители партийных отделений всех регионов, входящих в федеральные округа.
Не исключено, что по итогам поездки в некоторых региональных отделениях поменяется руководство — таким образом вслед за обновлением губернаторского корпуса произойдет ротация кадров и в партии власти. Сейчас в генсовет ЕР входит более 20 глав региональных отделений партии, считается, что на декабрьском съезде некоторые потеряют свои позиции.
Заменены могут быть секретари, которые переизбирались на свою должность несколько сроков подряд и представляют, таким образом, старые элиты и группы влияния. Отметим, что Турчак для встреч выбрал регионы, где губернаторы недавно сменились. В Нижегородской, Новгородской, Ярославской областях и в Дагестане осенью губернаторы были отправлены в отставку, в Якутске был избран поддержанный партией глава города, а в Иркутской области губернатор — член Коммунистической партии.
После окончания турне Турчака по стране в регионах пройдут парконференции, на которых будут, помимо прочего, выбирать руководство отделений и делегатов на съезд ЕР. При этом кое где руководство уже сменилось. Так, генсоветом уже утвержден новый секретарь политсовета Нижегородской области — на этот пост назначен депутат Госдумы Вадим Булавинов. Также замена произошла в политсовете саратовского областного отделения: Валентина Гречушкина заняла пост вице-губернатора.
Напомним, на декабрьском съезде ЕР может выдвинуть кого-либо в президенты или, по крайней мере, поддержать чью-то кандидатуру — считается, что если Владимир Путин пойдет как самовыдвиженец, то ЕР его просто поддержит. Также съезд обновит руководящие органы партии, введет в состав генсовета Андрея Турчака и главу исполкома, кандидатура которого пока официально не объявлена. Уже затем обновленный генсовет, который состоит из 170 членов, должен провести выборы секретаря генсовета.
Пока же Андрей Турчак, похоже, занимается тем, что подтверждает в столице свой новый статус одного из руководителей партии власти. РИА Новости со ссылкой на источники в Совете Федерации сообщает, что Турчак, после того, как будет назначен членом верхней палаты федерального парламента, сразу получит пост вице-спикера. Причем для него специально будет создана эта позиция — сейчас у Валентины Матвиенко пять заместителей, Турчак станет шестым.
Как раз в понедельник, 30 октября, псковский региональный политсовет «Единой России» выдвинул кандидатуру Турчака на должность члена Совета Федераци вместо сложившего свои полномочия сенатора от Псковского областного парламента Александра Борисова.