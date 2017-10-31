Журналист и теле- и радиоведущая Екатерина Гордон, как журналист и телеведущая Ксения Собчак, намерена баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года. О своих планах Гордон заявила в видеообращении на YouTube, опубликованном на ее сайте.

Гордон сказала, что ей 37 лет и она решила воспользоваться правом быть избранной. Себя она описала как кандидата, который будет защищать права женщин и детей. «Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», – высказала предположение журналист.

Заявление Екатерины Гордон последовало вскоре после того, как о планах участвовать в выборах президента в качестве кандидата объявила журналист и телеведущая Ксения Собчак. При этом в письме, опубликованном газетой «Ведомости», Собчак призвала избирателей воспринимать ее фамилию в бюллетене как давно упраздненную графу «Против всех» и голосовать за нее в случае недовольства всеми кандидатами.

Ксения Собчак на пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал идею Гордон – примерно в том же ключе, в котором оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал сообщения о намерении баллотироваться в президенты со стороны Собчак, то есть упомянув, что по Конституции у нее есть такое право.

«В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Поэтому читаем Конституцию, определяем соответствия. Здесь больше говорить нечего», – приводит сайт газеты «Ведомости» слова Пескова.

Действительно, по Конституции президентом России может быть избран россиянин не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет. В то же время по закону «О выборах президента Российской Федерации» гражданин не имеет права избираться, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, или имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за такое преступление, и же если со дня снятия или погашения судимости прошло менее 10 лет.

Между тем интернет-издание Znak.com со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщило, что петербургский политик Оксана Дмитриева может быть выдвинута в качестве кандидата в президенты от «Партии Роста». На сайте партии ее имя названо наравне с тремя другими потенциальными кандидатами – Александром Худурджи, Дмитрием Потапенко и Дмитрием Мариничевым.

Оксана Дмитриева / duma.gov.ru

О ситуации в целом, вероятности подобных выдвижений и их возможных причинах с «Полит.ру» согласился поговорить профессор Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ.

«Не думаю, что увидим в избирательной бюллетене больше одной фамилии из названных сейчас дам. Понятно, что собрать 100 тысяч подписей для выдвиженца партии (и тем более – 300 тысяч подписей для самовыдвиженца) – это задача непосильная без серьезных оргструктур.

Что касается Оксаны Дмитриевой, ее кандидатура, если помните, называлась одной из первых, когда возникла утечка, что кого-то из женщин могут выдвинуть в качестве «спарринг-партнера» кандидата номер один.

В целом по поводу Дмитриевой вопрос был бы, конечно, к Миронову и «Справедливой России», где в руководстве партии сложились очень непростые взаимоотношения. Мне на сегодня трудно представить, чтобы Дмитриева могла быть выдвинута вместо Миронова. Хотя в некотором смысле это было бы логично: мне кажется, что объективным критериям Дмитриева наилучшим образом подходит для роли кандидата в президенты – у нее есть программа действий, она известный человек, у нее есть послужной список.

Но если учитывать сведения источников относительно ее вероятного выдвижения от «Партии Роста», нужно отметить несколько иные моменты. Дело в том, что «Партия Роста» сама получила очень маленький результат. Да, они могут выдвинуть Дмитриеву, и это было был разумно. Но собрать для нее 100 тысяч подписей по тому закону, который есть, в течение новогодних праздников, думаю, партия вряд ли окажется в состоянии. Хотя само участие или даже просто выдвижение Оксаны Дмитриевой означало бы артикуляцию каких-то экономических положений, которые были бы важны и интересны.

Так что мне кажется, что возможность выдвижения Дмитриевой от «Партии Роста» не исключена в принципе, но трудно представить себе, что эту возможность удастся реализовать на этапе регистрации кандидатов.

Что же касается Екатерины Гордон, то здесь, как мне кажется, мы видим типичный троллинг, стеб, и говорить о ней как о серьезном кандидате смешно.

Екатерина Гордон в новой шубе / instagram.com/katyagordon

Можно ли высказать предположение, с чьей подачи Гордон на это решилась? На мой взгляд, когда мы говорим о каких-то серьезных планах, наподобие планов Собчак, то можно ставить вопрос о том, с чьей подачи это делается. А вот когда говорим о том, как на происходящее реагирует журналистское сообщество или шоу-бизнес, здесь скорее можно уже рассуждать о саморекламе и стебе, чем о том, с чьей подачи. Не удились, если позднее все же окажется, что кто-то к этому подтолкнул, но вариант, что заявление Гордон стало просто реакцией на заявление Собчак о ее выдвижении, кажется мне гораздо более логичным.

Скажется ли выдвижение Гордон или Дмитриевой, если оно произойдет, каким-то образом на судьбе Собчак, изменит ли это восприятие ее населением? Думаю, что особо нет. Условно говоря, если в бюллетене бы оказались и Собчак, и Дмитриева, это ничего бы не изменило для Собчак: они ориентируются на совершенно разный электорат.

Оксана Дмитриева – это некий средний вариант между, так скажем, Прохоровым прошлой президентской кампании и Титовым с его «Парией Роста». И в этом смысле важно и интересно было бы ее участие как участие разумного человека с какими-то содержательными взглядами в области экономики на развитие страны. Но политических перспектив здесь особо не просматривается. И те люди, которые вышли бы на выборы в силу участия в них Собчак, никак не пересекаются с теми, кто проявил бы интерес к выборам в случае участия в них Оксаны Дмитриевой. Ну, посмотрим, что получится», – сказал Николай Петров.