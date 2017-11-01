Россия выросла в рейтинге Doing Business 2018 сразу на пять позиций, заняв 35-е место. По оценке Минэкономразвития, войти по итогам 2018 года в топ-20 лидеров рейтинга, чего требовал в «майских указах» президент России Владимир Путин, вполне реально. Между тем, еще три года назад эта цель казалась недостижимой.

Как пишет газета «Коммерсантъ», в настоящее время МЭР уже ставит перед собой новую задачу – научиться эффективной работе с индексами «человеческого капитала», добиться их увеличения.

Напомним, рейтинг Всемирного банка Doing Business традиционно рассчитывается на год вперед по текущим данным. В него входят 190 стран. В 2014 и 2015 годах на фоне пересмотра методик расчета позиции России также росли, причем сразу на 11 пунктов.

Как подчеркнул министр экономики Максим Орешкин на совещании правительства с Владимиром Путиным 31 октября, подъем только на пять позиций в 2017 году не означает снижения скорости изменений показателей: просто среди лидеров рейтинга конкуренция выше, а потому и продвижение замедляется.

В.Путин на совещании с челнами Правительства 31 октября 2017 года / kremlin.ru

В целом же темпы улучшения положения России в рейтинге по итогам 2017 года должны оказаться одними из лучших в мире, считает Орешкин. По его словам, внимания также заслуживает тот факт, что Россия в этом рейтинге уже сейчас занимает первое место среди стран БРИКС.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, насколько существенным является достижение России в части продвижения в рейтинге в 2017 году, согласился основатель и руководитель группы маркетинговых компаний «Алехин и Партнеры» Роман Алехин. По его оценке, начавшиеся изменения, которые зафиксировал рейтинг, приведут к тому, что позиции России в нем будут улучшаться и в ближайшие несколько лет. В то же время он выразил сомнения в том, что стране удастся войти двадцатку первых участников рейтинга уже в 2018 году.

«Это очень хорошее продвижение для России. Были оценены позитивные изменения в таможенной сфере – упрощение порядка уплаты платежей за счет внедрения централизованного учета и единого лицевого счета участника, расширение электронного транзита, а также личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности. Для добросовестных компаний было сокращено число контрольных процедур.

Налоговая декларация / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Подобные изменения и в других сферах, во многом связанные с активным внедрением в России механизмов цифровой экономики, обеспечат рост позиций страны в рейтинге в ближайшие годы. Однако достижение Россией 20-го места рейтинга все же пока под вопросом – слишком много факторов учитывается при его составлении, а в России, несмотря на позитивные изменения, очень много проблемных областей. Например, значительно отстает от других стран Россия в плане простоты получения разрешений на строительство», – объяснил Роман Алехин.

Добавим: не все макроэкономиты согласны с оценкой достижений России в свете ее продвижения в тех или иных рейтингах. Так, например, Антон Табах, доцент НИУ ВШЭ, доцент МГУ, управляющий директор, руководитель отдела по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» в разговоре с «Полит.ру» высказал мнение, что места в рейтинге в некотором смысле являются показателем достаточно условным.

«Рейтинги, вообще говоря, отражают не реальность, а, скорее, некий конструкт. И рейтинг конкуртентности, как и рейтинг Всемирного банка Doing Business, тоже», – объяснил он.

Табах также подчеркнул, что рейтинг Doing Business ориентирован в значительной мере на показатели формальные.