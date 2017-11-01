Президент Путин объявил, что регионы до конца 2017 год получат целевые кредиты для сокращения задолженности перед коммерческими банками — иначе долговая нагрузка просто не позволяет им развиваться. По словам министра финансов Антона Силуанова, на эти цели будет выделено 60 млрд рублей.

Путин рассказал, что целевые кредиты получат регионы, доля коммерческого долга у которых превышает 50%. При этом в ближайшие три года, пообещал президент, поблажек регионам больше не будет.

Владимир Путин kremlin.ru

По оценке Минфина, общий долг российских регионов на 1 октября достиг 2,2 трлн рублей. Объем наименее выгодных коммерческих кредитов, которые выдают банки, превышает 541 млрд рублей. Таких долгов было бы больше, если бы 10 лет назад правительство не начало выдавать регионам т. н. бюджетные кредиты. Идея была в том, что федеральный центр кредитует регионы под более низкий, фактически нерыночный процент и это позволяет региональным администрациям не влезать в долги.

Практика, однако, показала, что от долгового кризиса механизм бюджетных кредитов регионы не спас — даже эти долги вовремя отдавать не удается. Сейчас регионам из федерального бюджета выдано кредитов на рефинансирование коммерческого долга чуть больше чем на триллион рублей, то есть на них приходится почти половина их долга.

Таким образом понятно, что выделяемые Минфином 60 млрд рублей вряд ли сильно изменят ситуацию, они, по всей видимости, лишь позволят не допустить развития кризисного сценария в определенных регионах, но о системном решении проблемы речи не идет.

Еще в сентябре было объявлено об отказе от практики предоставления регионам бюджетных кредитов. С 2018 года регионы будут получать от правительства не новые кредиты, а право на реструктуризацию накопленных долгов. Реструктуризация рассчитана на 7-12 лет. На более длительный срок реструктуризации могут рассчитывать регионы, в которых налоговая база и неналоговые платежи в 2018–2019 гг. будут расти темпами не ниже инфляции. В первые два года будут гаситься по 5% от долга, а остаток — равномерно в течение оставшегося срока. Таким образом только за первые два года регионы сэкономят более 420 млрд рублей, заверил Путин на заседании Госсовета — органа, который объединяет губернаторов всех российских регионов.

Иными словами, речь идет о частичном списании долга, которое, однако, оформляется не в виде дефолта, а в виде реструктуризации. Но некоторые регионы, по всей видимости, даже такие перспективы не спасут, им необходима срочная помощь, на что и будет потрачено 60 млрд рублей.

Вообще же ситуация с долгами настолько плоха, что некоторые регионы публично просят Москву о помощи. В конце октября власти сразу трех республик, Карелии, Удмуртии и Хакасии, запросили поддержку у федерального центра.

Митинг в поддержку медицинских работников в Карелии kprf10.ru

Карелии не хватило 97,4 млн рублей на повышение зарплат медработникам во исполнение майских указов Путина. А парламент Хакасии запросил 28,2 млрд рублей, указав, что из-за кризиса в экономике и решений федерального центра, в том числе касающихся перераспределения налоговых поступлений, в регионе «сложилась катастрофическая ситуация».

Не исключено, что скоро появятся и новые регионы-просители. Аналитики рейтингового агентства Moody's подсчитали, что по итогам 2016 года восемь российских регионов имели долг свыше 100% к собственным доходам. В Мордовии госдолг составлял 176% доходов региона, в Хакасии — 145%, в Костромской области — 143%, в Астраханской — 135%, в Карелии — 115%, в Смоленской области — 113%. Хакасия, Мордовия и Марий Эл должны отдавать более 10% от собственных доходов на обслуживание долгов.