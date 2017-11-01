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01 ноября 2017, 18:53
Анатолий Чубайс Россия энергетика
Сергей Кондратьев

Россия и угроза энергетического кризиса

Старая лампа
Старая лампа
Pixabay

России грозит энергетический кризис, полагает Анатолий Чубайс, глава «Роснано» и бывший руководитель РАО «Единые энергосистемы России». По его словам, проблемы могут возникнуть уже в ближайшие 6-7 лет, если только Россия не примет срочных мер. 

О том, что Россию ждут серьезные проблемы в энергетике, Чубайс заявил в интервью «Российской газете». Ссылаясь на экспертов области энергетики, он сказал, что уже скоро «темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей».

Глава «Роснано» подчеркнул, что в настоящее время у России еще есть некоторый запас, однако принимать меры нужно уже сейчас, так как энергетика как отрасль является крайне инерционной. «Если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается», – уточнил он.

Говоря о том, как скоро может исчерпаться ресурс роста энергетических мощностей, Чубайс пояснил, что некоторые эксперты ожидают этого уже к 2021 году, тогда как другие – к 2023 или даже 2025-му. «Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе», – заключил он.  

Он отметил риски такой ситуации: возможность отключения электроэнергии в самый неподходящий момент и возможность роста цен в результате. «Импульс реформы исчерпывается, и отрасли нужно придать новый стимул для модернизации», – подчеркнул Анатолий Чубайс.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, будет ли спрос на электроэнергию в России расти так быстро, чтобы это могло представлять собой проблему с учетом темпов роста имеюшихся мощностей по производству электорэнергии, согласился Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов».

«К оценке ситуации в энергетике может быть несколько разных подходов. Я думаю, что текущие высокие темпы роста спроса на электроэнергию вызваны наложением нескольких факторов, которые вряд ли будут действовать в долгосрочной перспективе.

Одним из самых главных факторов роста спроса на электроэнергию за последний год был фактор температурный: у нас была достаточно холодная зима в европейской части страны и достаточно прохладное на северо-западе и в центральной части России лето. На юге же лето было очень жарким, что привело к серьезному росту спроса на кондиционирование в регионе – в первую очередь, в Краснодарском крае и Республике Крым.

 
Прокладка новых линий электропередач / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Второй важный фактор – это фактор самого Крыма. Крым был присоединен к энергосистеме России, стал учитываться с 2017 года. В результате, когда мы смотрим на данные, которые дает оператор, мы видим, что темпы роста по АЭС юга России – в районе 10%. И это – во многом результат механического учета Крыма, а не роста в потреблении на 10%.

А третьим фактором стало оживление, возобновление активности в энергоемких отраслях – в первую очередь в металлургии – на фоне улучшения внешнеэкономической конъюнктуры и улучшения ситуации внутри страны.

Поэтому я думаю, что нам будет непросто расти по энергопотреблению с темпами выше 2% в год – ведь в целом у нас стабильное население, не очень большой прирост парка электроприборов (рынок ими уже достаточно насыщен). И у нас достаточно стабильная динамика в промышленности, а текущие цены на электроэнергию для промышленности не являются запредельно низкими. Да, если их сравнивать по паритету, покупательной способности с европейскими или американскими ценами, они будут ниже. Но в принципе для нашей промышленности они являются достаточно высокими. Крупная промышленность нацелена на энергосбережение, внедрение энергоэффективных технологий.

Полагаю, все это будет оказывать давление на темпы роста спроса на электроэнергию. Поэтому вряд ли со стороны именно спроса мы увидим сохранение высокой динамики в ближайшие годы.

Если смотреть со стороны предложения (а это, безусловно, тоже очень важный фактор), мы как раз видим, что во многом благодаря реформе, которую провел Анатолий Борисович Чубайс в 2003-2008 годах, у нас в последние годы на рынок вышло очень много хороших, эффективных мощностей в газовой генерации; у нас много мощностей, которые сейчас выходят на рынок, в атомной генерации (это Ленинградская АЭС, Ростовская АЭС, второй блок Нововоронежской АЭС). Так что предложение мощностей будет достаточным.

Я думаю, что по крайней мере до 2022-2025 года более актуальной проблемой будет как раз балансировка текущего предложения мощностей – и, возможно, вывод из эксплуатации наиболее слабых мощностей. Многие владельцы старых электростанций не хотят уходить с рынка, не хотят терять доходы, которые у них есть. Потому что, в принципе, сейчас даже старые электростанции могут быть вполне рентабельными – за счет того, что они самортизированы. А если вам удается получать плату за мощность и как-то участвовать на рынке электроэнергии, то у вас хорошая, рентабельная экономика.

Так что мне кажется, сложно ожидать, что возникнет какой-то дефицит предложения. Если вы помните, в начале 2000-х годов у РАО «ЕЭС России» это было одним из обосновывающих необходимость реформы предложений: мол, за счет вывода из эксплуатации старых мощностей будет снижаться предложение, а спрос будет расти (так называемый «крест Чубайса»). Так вот: мы, наверное, не увидим существенного сокращения предложения мощностей. А то сокращение, которое будет, будет благом – в первую очередь, благом для потребителя, потому что в конечном итоге эти мощности оплачивает потребитель.

Я думаю, что в долгосрочном плане темпы роста спроса на электроэнергию как раз после 2025-2030 года могут ускориться – если, например, мы увидим, что и в России возникнет тренд перехода на электромобили. Это, конечно, вызовет достаточно серьезный дополнительный спрос на электроэнергию. Но это, опять-таки, вряд ли будет каким-то лавинообразным изменением. И вряд ли мы увидим это в течение ближайшего десятилетия. Потому что это пока достаточно дорогой транспорт по стоимости приобретения.

Возможно, что в дальнейшем такие технологические факторы могут привести к тому, что спрос на электроэнергию будет расти более высокими темпами. Но мне кажется, что это возможно на горизонте все-таки не 2020-х, а, скорее, 2030-х годов», – сказал Сергей Кондратьев.

Говоря о возможном росте потребления электроэнергии в связи с делающимся все более популярным процессом производства криптовалют (майнинга), эксперт уточнил, что хотя этот процесс и считается энергоемким, он может быть заметен в масштабах небольшого города, но не страны.

«Что касается энергозатрат на майнинг, то тут все будет зависеть от того, что у нас захотят и что удастся построить. То есть это вопрос не только к электроэнергетикам – это во многом вопрос и к финансистам, и к юристам, потому что мы видим, что сейчас даже некоторые крупные компании говорят о каких-то грандиозных планах в этой области. Они планируют построить предприятия по майнингу прямо, что называется, «на шинах» элекростанций – то есть когда с электростанции отдается электроэнергия в сеть, и прямо там же строится завод и ставятся мощные серверы для того, чтобы добывать криптовалюту. Это позволит как можно меньше платить электросетям.

Потенциально, думаю, это может дать некий дополнительный спрос. Однако в масштабах страны, на мой взгляд, это не может оказать какого-то существенного влияния на динамику электропотребления. Возможно, в масштабах конкретного города, причем небольшого, или другого населенного пункта, это и может привести к каким-то изменениям. Но и то вряд ли.

 
Ферма по добыче криптовалюты / YouTube.com

Мне кажется, пока такие проекты в России не очень вероятны. Мы видим, что Китае такого рода предприятия есть. Но здесь нужна и соответствующая регуляторная среда для этих компаний, и в данном случае – связанная с регулированием финансового сектора, а не только электроэнергетики. У нас, на самом деле, все-таки электроэнергия не очень дорогая, но и не очень дешевая по нынешним меркам, а для таких компаний очень важна ценовая стабильность на электроэнергию, которую они будут получать.

Так что мне кажется, что в ближайшие годы планы по созданию предприятий по майнингу при электростанциях будут реализованы в очень небольшой степени. И сколько-нибудь существенного влияния на динамику спроса они не окажут. Хотя есть, например, факт, который любят приводить в подтверждение того, что постиндустральная экономика уже здесь: что в Америке IT-сфера является одним из наиболее крупных и динамичных потребителей электроэнергии за пределами населения, в коммерческом секторе.

Так что в теории такие технологии могут приводить к росту спроса на электроэнергию. Но мне кажется, едва ли мы увидим какой-то серьезный всплеск спроса на электроэнергию со стороны российских производителей криптовалют», – объяснил Сергей Кондратьев.

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